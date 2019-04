Čínští těžaři mají smůlu. Peking jim zakáže bitcoin i další kryptoměny

V novém seznamu zakázaných aktivit se objevují takové, které nesplňují příslušné zákony a předpisy, jsou nebezpečné, plýtvají zdroji nebo znečišťují životní prostředí. To podle Národní rozvojové a reformní komise (NDRC) platí právě i pro těžbu kryptoměn.



Čína je přitom největším trhem pro počítačový hardware určený k těžbě bitcoinů a dalších kryptoměn, přestože tyto aktivity spadají spíše do oblasti šedé ekonomiky, což znamená, že jsou spíše na hranici zákona.



NDRC představila seznam odvětví, která hodlá zrušit nebo omezit, poprvé v roce 2011. Nový návrh, který byl v úterý předložen, obsahuje více než 450 aktivit. Zahrnutí těžby kryptoměn ukazuje, že vláda zvyšuje svůj tlak na tento sektor.

Návrh zatím nestanovuje cílové datum ani postup, jak by měla být těžba bitcoinů omezena. To znamená, že by tato aktivita neměla být zrušena okamžitě. Veřejnost se má k návrhu vyjádřit do 7. května.

Sektor kryptoměn je v Číně pod pečlivým dohledem od roku 2017, kdy byla zakázána primární nabídka měn a regulátoři začali zavírat lokální burzy pro obchodování s kryptoměnami. Čína také začala omezovat těžbu kryptoměn, což donutilo mnoho firem, z nichž se některé řadí mezi největší na světě, najít si svoji základnu jinde.

Čínské společnosti patří také mezi největší producenty zařízení pro těžbu bitcoinů. Tři takové firmy loni požádaly o primární nabídku akcií v Hongkongu. Nicméně dvě největší, Bitmain Technologies a Canaan, nakonec nechaly svou žádost propadnout, uvedla agentura Reuters.

Cena bitcoinu znovu roste

Cena bitcoinu od začátku dubna stoupla o přibližně 25 %. Nejslavnější kryptoměna se tak znovu dostala na hodnotu přes 5 000 dolarů za kus. Pod tuto hranici se bitcoin dostal koncem loňského listopadu.

Ani rapidní nárůst ceny z posledních několika dní však bitcoin nevrátil do pozice před začátkem propadu. Loňský listopad začínal na ceně 6 300 dolarů za kus. To, že by se mu k podobné ceně podařilo vrátit, ekonomové nepředpokládají.

„Vývoj ceny bitcoinu je v podstatě čistě nahodilým jevem,“ komentoval pro ČTK minulou středu analytik společnosti Cyrrus Michal Brožka. „ Do budoucna jeho cena může stejně tak letět nahoru, jako padat ke dnu,“ dodal.