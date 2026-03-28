Když se loni po dálnici proháněl šéf německé pobočky Leapmotoru Martin Resch v novém čínském elektrickém SUV C10, vůz náhle a bez zjevné příčiny prudce zabrzdil. Martin Resch problém okamžitě nahlásil inženýrům v Číně a během několika minut měl automobil díky aktualizaci softwaru závadu vyřešenou. U tradičních evropských automobilek by přitom podobný zásah trval týdny, píše agentura Bloomberg.
Čínské automobilky se na vysoce konkurenčním trhu snaží prosadit s odlišným přístupem. Po dlouhá léta platilo, že výrobci uváděli na trh téměř dokonale odladěné vozy. Čínské firmy ale volí jinou strategii. Důležité pro ně je dostat auto co nejrychleji k zákazníkům a případné nedostatky řešit až dodatečně. Rychlost se stala pilířem jejich strategie.
Jeden nový model za druhým
Tempo, jakým čínské automobilky uvádějí nové modely na trh, je neuvěřitelné. Zatímco tradiční výrobci potřebují na vývoj vozu pět až sedm let, jejich čínští konkurenti to zvládají i za méně než dva roky. Mezi nejvýraznější hráče v tomto směru patří už zmíněný Leapmotor, ale také například značky Geely nebo BYD.
Tyto navíc stále výrazněji pronikají i na globální trhy. Koncern Stellantis si zjevně začíná uvědomovat, že na čínskou konkurenci sám nestačí. I proto podle agentury Bloomberg zvažuje, že by pro své značky začal využívat čínské technologie. Skupina už zahájila jednání se společnostmi Xpeng, Xiaomi i Leapmotor o možných formách spolupráce.
Nejde však jen o Stellantis. Spolupráci s čínskými partnery stále častěji navazují i další tradiční automobilky. Mercedes-Benz jedná s koncernem Geely a podobné kroky zvažuje také japonský Nissan. „Čína dnes nabízí to, co v podstatě definuje konkurenceschopnost,“ uvedl pro agenturu Bloomberg finanční ředitel Nissanu Jérémie Papin.
Masivní balík státních peněz
Růst čínských značek stojí i na masivní podpoře státu. Komunistická strana Číny v uplynulých letech zařadila rozvoj automobilového průmyslu mezi své strategické priority. Automobilky zaplavila finančními prostředky, díky nimž vyrostla na trhu řada silných hráčů. Data ukazují, že jen do rozvoje elektromobility přiteklo z čínských státních rozpočtů od roku 2009 již více než 230 miliard amerických dolarů (asi 5 bilionů korun).
Na čínském trhu navíc působí velké množství domácích značek. Podle agentury Bloomberg je tamní prostředí natolik tvrdé, že výrobci jsou nuceni k neustálým inovacím, zvyšování efektivity a dalšímu snižování nákladů. Mimo jiné proto vzniklo v Číně mezi lety 2000 a 2023 více než 343 tisíc patentů v oblasti dopravy, což bylo pětkrát víc než v Německu.
Už dávno neplatí, že Čína byla světem vnímána jako montovna a místo, kde dochází ke kopírování Západu. Čím dál více odborníků proto bije na poplach a varují Evropu před scénářem značky Nokia, která prohrála v konkurenci se společností Apple. „Evropa není dostatečně produktivní a musí zrychlit,“ potvrdil nedávno obavy při oficiální návštěvě Číny německý kancléř Friedrich Merz.
Čínské značky dělají ze svých zákazníků testery
Čínský model má ale i své stinné stránky. Rychlost, která je pro společnosti poslední roky typická, se totiž může negativně odrážet v kvalitě. To potvrzují i výsledky analýzy společnosti JD Power, podle kterých spolehlivost aut prodávaných v Číně loni druhým rokem v řadě klesla. Rostou tak obavy, že čínské firmy mají své zákazníky za testery. Testování není mnohdy dostatečné a není dokončeno v přijatelné kvalitě i objemu před zahájením samotné výroby.
Rostoucí čísla prodejů ale nenaznačují, že by tato skutečnost měla výrobce výrazněji trápit. Čínským firmám se totiž daří stále více exportovat do celého světa. Značky každým dnem posilují v Brazílii, Mexiku, Velké Británii i ve státech na Blízkém východě.
Směr Evropa!
Čínským značkám se stále zřetelněji začíná dařit i u nás. V Česku se totiž v minulém roce prodalo celkem 10 160 nových osobních vozů vyrobených v Číně. Jde o meziroční nárůst o 28 procent. Čínské vozy tak tvořily čtyři procenta všech osobních aut prodaných. O rok dřív byl jejich podíl 3,4 procenta, vyplývá z údajů tuzemského Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější čínskou značkou byla původně britská MG se 4 678 vozy, dobře se po loňském vstupu na trh dařilo značkám Jaecoo a Omoda, které vyrábí koncern Chery Group. Jaecoo si koupilo 1 251 zákazníků a Omodu 751. Značku Chery pak volilo 84 motoristů, o čtyři více, než další novou značku Leapmotor. Různé klony značky Dongfeng si pořídilo 360 zájemců. Vozy dalších čínských výrobců BYD a BAIC si koupilo 282, respektive 270 zájemců.
Analytici společnosti UBS odhadují, že čínské značky by do roku 2030 mohly ovládnout až 35 procent globálního trhu. Jejich výhodou je i to, lákají na často povedený design, který spotřebitele oslovuje. V kombinaci s přijatelnou cenou jde o kombinaci, která se i českým zákazníkům odmítá stále hůře, uzavírá agentura Bloomberg.