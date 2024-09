Rostoucí modernizace přináší i negativa. Číňané exponenciálně tloustnou

„Ekonomické útlumy mnohdy vedou ke změnám v životním stylu lidí,“ uvedl odborník na zdravotnictví Jen-čung Chuang z amerického analytického institutu Rada pro mezinárodní vztahy (CFR). Stravovací návyky se podle něj mohou stát nepravidelnými a společenské aktivity se mohou snížit. „Tyto změny v každodenních zvyklostech mohou přispívat k vyššímu výskytu obezity a následně i cukrovky,“ dodal podle agentury Reuters.

Domácnosti v období ekonomických obtíží často nakupují levnější a méně zdravé potraviny a omezují výdaje na sportovní aktivity. Za vzestupem obezity stojí také modernizace čínské ekonomiky, která vede k úbytku fyzicky náročných pracovních míst. Přispívá k němu rovněž pokles výstavby bydlení a dopravní infrastruktury, v jehož důsledku se miliony lidí přesunuly ze stavebnictví a výroby do služeb, například do firem zajišťujících rozvoz zboží či provozujících alternativní taxislužby.

Lékaři a akademičtí pracovníci nyní upozorňují, že v čínských městech zvyšuje riziko obezity pracovní stres, dlouhá pracovní doba a špatná strava, zatímco na venkově je to pokles fyzické práce a nedostatečná zdravotní péče.

Vysoký činitel čínské národní zdravotnické komise Kuo Jen-chung nedávno obezitu označil za velký problém pro veřejné zdravotnictví. Podle oficiální zpravodajské agentury Nová Čína se více než polovina dospělé čínské populace potýká s obezitou či nadváhou, zatímco celosvětově tento podíl podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) činí pouze 37 procent.

Podle studie časopisu BMC Public Health zdravotnické náklady související s nadváhou v Číně v roce 2030 dosáhnou 418 miliard jüanů (zhruba 1,3 bilionu Kč). Jejich podíl na celkovém rozpočtu čínského zdravotnictví by se tak měl zvýšil na 22 procent z osmi procent v roce 2022. To vytvoří další tlak na zadlužené místní samosprávy a sníží schopnost Číny vynakládat prostředky na aktivity, které by podporovaly hospodářský růst, uzavírá Reuters.