Ne zombie, ale graf. Číňané během Halloweenu reagovali na klesající akciový trh

Kostýmy těchto mladých Číňanů-investorů se objevovaly v davech při oslavách v největších městech. V technologickém centru Chang-čou ve východní Číně se například objevila žena, která byla převlečená za svíčkový graf prudce klesajícího indexu Shanghai Composite. V ruce držela pórek odkazující na internetový slangový výraz pro naivní drobné investory.
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V Šen-čenu se zase objevil kostým, jehož součástí byla krabice s vyobrazením poklesu indexu Shenzhen Composite a STAR Composite. Další člověk měl na sobě upadající svíčkový graf s nápisem „Tonghuani“, což je slovní hříčka odkazující na aplikaci pro obchodování s akciemi Tonghuashun. Znak, který v čínštině znamená „hladký“, je ale nahrazen znakem vyjadřující „nepříznivý“.
„Mám takový strach z toho, co se dneska stane, že nemůžu usnout,“ stěžoval si podle Bloombergu jeden z investorů na sociální síti Weibo. „Je to 10 000krát děsivější než halloweenští duchové.“
Podobné reakce se ale neobjevovaly pouze na čínské burze. Ve Spojených státech si lidé dělali legraci z klesajících akcií technologických společností poté, co řada zpráv zpochybnila budoucí návratnost investic do umělé inteligence.
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Koncem října byla situace v Číně ještě naléhavější. Druhý největší akciový trh na světě totiž ztratil od květnového maxima 3,5 bilionu dolarů. Spotřebitelské výdaje navíc zůstávají trvale slabé a obavy z obchodní války kolem AI víří globální burzy.
V pondělí ale čínské trhy nakonec posílily, protože v médiích se objevily zprávy o tom, že se regulační orgány setkávají s bankami a makléřskými společnostmi, aby projednaly opatření na podporu kapitálového trhu. To signalizuje obnovené úsilí úřadů o zastavení propadu, uzavírá agentura.