AI euforie v Číně skončila. Některé akcie ztratily polovinu hodnoty

Na růst akcií Unitree vsadil i podnikatel Čchen Wen-šeng z čínského ostrova Hainan. K nákupu ho povzbudila především účast státem podporovaných investičních fondů. Považoval ji za důkaz, že má společnost důvěru Pekingu a před sebou slibnou budoucnost. Vývoj na burze však jeho očekávání nenaplnil a nyní podobně jako jeho přátelé počítá ztráty, píše agentura Reuters.
Rozsah propadu dokládá vývoj čínského indexu STAR50, v němž mají významné zastoupení výrobci čipů a další technologické podniky. Od červencového maxima ztratil přibližně 40 procent.
Během necelých čtyř měsíců se tak tržní hodnota společností snížila zhruba o 480 miliard dolarů, což odpovídá více než deseti bilionům korun. Ve srovnání například americký Nasdaq od svého nedávného rekordu oslabil asi o šest procent.
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Čínské vládní představy se zatím nenaplnily
Peking si od rozmachu umělé inteligence sliboval mnohem víc než jen růst technologických firem. Chtěl, aby Číňané začali více investovat své úspory do akcií. A pomohli tak financovat rozvoj domácích technologií.
Vládní přísliby podpory ekonomiky přitom zpočátku fungovaly. Čínské akcie téměř dva roky vytrvale rostly a přitahovaly stále více investorů.
Čínské vedení však původně počítalo s pozvolným růstem, který by burze zajistil dlouhodobou stabilitu. Situace se postupně vymkla kontrole. Zájem o technologické společnosti byl natolik velký, že jejich akcie prudce zdražovaly bez ohledu na skutečné hospodářské výsledky. „Akciový trh se později změnil ve zběsilý spekulativní růst. A nyní vidíme, jak bublina splaskává,“ uvedl pro Reuters pekingský správce fondu Tung Pao-čen.
O tehdejším nadšení vypovídá kupříkladu srpnový vstup společnosti Unitree na burzu. Drobní investoři měli o její akcie takový zájem, že poptávka převýšila nabídku osmitisíckrát.
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Podobný úspěch dříve zaznamenali výrobci čipů MetaX Integrated Circuits a Moore Threads. Jejich akcie při loňském zahájení obchodování vystřelily o 700 a 400 procent. Od července však obě společnosti ztratily přibližně polovinu své burzovní hodnoty.
Čínské trhy jsou o desítky procent níže
Propad technologických akcií se postupně začal projevovat na celém čínském trhu. Hlavní akciový index CSI 300 od červnového maxima ztratil přibližně 20 procent. Významnou roli v tom sehrálo právě velké zastoupení firem spojených s umělou inteligencí. Podle údajů banky Goldman Sachs na ně připadalo 42 procent tržní hodnoty sledovaných čínských a hongkongských akcií.
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K nervozitě investorů přispívají i obavy z dalších amerických obchodních omezení. Washington totiž zvažuje zákaz dodávek některých čínských technologií do datových center ve Spojených státech. Opatření by se mohla dotknout jmenovitě společností Zhongji Innolight a Eoptolink Technology, které vyrábějí optické součástky. Jejich akcie už od letních maxim zlevnily přibližně o 60 procent.
Současná situace může zkomplikovat plány i společnostem, které chtějí na burzu teprve vstoupit. Kvůli obavám z dalších ztrát totiž mohou investoři ztratit zájem o nákup nově vydávaných akcií.
„To, co se nyní děje, zastaví mnoho společností, které se pokoušejí uvést své akcie na trh,“ upozornil pro Reuters Chung Chao ze společnosti Lotus Asset Management s tím, že pro Peking by to znamenalo další komplikaci při financování domácího technologického průmyslu.
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Někteří analytici přesto považují současný vývoj za příležitost k nákupu. Kupříkladu americká banka Goldman Sachs zařadila na svůj seznam doporučovaných titulů společnost Innolight nebo výrobce čipů CXMT. Jiní investoři však očekávají ještě výraznější pokles cen, uzavírá Reuters.