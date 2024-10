Čínské trhy jdou po impulsu zase ke dnu. Výrazný fiskální balíček nebude

Za poslední dva týdny do pondělí 7. října vzrostl akciový index Hang Seng o 18 procent, což byl největší dvoutýdenní nárůst za posledních téměř dvacet let. Pozitivní efekt pociťovaly i čínské a hongkongské makléřské společnosti, jimž se po několika letech konečně vrátily obchody, píše CNN. Nyní se ale situace vrátila zpět do zajetých kolejí.

Koncem září se čínská centrální banka rozhodla zavést nejrozsáhlejší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie covidu-19. Podpůrná opatření zahrnují nabídku většího objemu finančních prostředků a snížení úrokových sazeb. Jsou přitom širší, než se očekávalo, což trhy povzbudilo.

„Stimulační balíček měl přijít mnohem dřív. Určitě je ale lepší, že přišel pozdě než nikdy,“ komentoval situaci ještě v pondělí Francis Lun, který jako zakladatel malé makléřské firmy s deseti zaměstnanci si po čtyřech mizerných letech konečně alespoň z části oddechl. Už v úterý ale byla situace na trzích úplně jiná.

Úterní rozhodnutí investory zklamalo

Řada analytiků se původně domnívala, že ještě významnější vzpruhou pro čínské a hongkongské trhy může být úterní rozhodnutí Národní rozvojové a reformní komise Čínské lidové republiky. I investoři očekávali, že tento orgán v úterý přijde s dalšími výraznými prorůstovými impulsy, jež potáhnou celou čínskou ekonomiku směrem vzhůru.

Tato vize se ale neuskutečnila. Předseda významného čínského orgánu sice slíbil kroky, které by mohly částečně vést k posílení čínské ekonomiky. Žádné opravdu výrazné stimulační plány ale nepředstavil, což investory nepříjemně překvapilo. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a třeba již zmíněný akciový index Hang Seng se během několika mála hodin propadl o osm procent.

Odborníci z Národní rozvojové a reformní komise Čínské lidové republiky v úterý v rámci své oficiální tiskové konference uvedli, že vláda se zaměří na urychlení vydávání speciálních dluhopisů místním vládám, aby podpořila regionální ekonomický růst. S tímto programem se počítá i pro příští rok. Žádná jiná a opravdu výrazná změna ale nepřišla.

„Slonem v porcelánu je nedostatek spotřebitelské důvěry. Je třeba, aby čínské úřady přišly se svými pověstnými velkými zbraněmi a prosadily do praxe mnohem více fiskálních opatření. Takový krok by současnou krizi pomohl vyřešit a oživil by tedy i celou čínskou ekonomiku,“ napsali před pár dny ekonomové ze společnosti Nikko Asset Management ve své zprávě.

Čas na fiskální balíček jako v roce 2008

Už během globální finanční krize v roce 2008 se Čína odhodlala k přijetí obrovského finančního balíčku ve výši 4 bilionů jüanů (13 bilionů kourn). Tyto prostředky pomohly k tomu, aby se celé hospodářství mnohem lépe popasovalo s důsledky krize, která se do celého světa rozrostla ze Spojených států amerických.

K něčemu podobnému by se země měla podle expertů uchýlit i nyní a čínští činitelé by neměli opomenout ani problémový nemovitostní sektor.

„K opravdovému udržení čínské ekonomiky a k dlouhodobější navození důvěry trhů je zapotřebí velký obrat,“ uzavírá pro CNN expert Chi Lo ze společnosti BNP Paribas Asset Management.