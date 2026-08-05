Společnost Alibaba Group Holding tento týden přidala nejnovější přírůstek do řady čínských modelů, které se dostávají na přední příčky světových benchmarků. Její dosud nejpokročilejší model Qwen3.8-Max podle všeho dosahuje stejných nebo lepších výsledků než vlajkový model Fable 5 od společnosti Anthropic.
Velká AI smršť. Čína chrlí jeden model za druhým a likviduje americký náskok
Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví
Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...
Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu
Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.
Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách
Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...
Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem
Život o samotě vychází v českém hlavním městě nejdráž ze všech krajů. Přestože zde zaměstnanci pobírají nejvyšší mzdy, většinu příjmu jednotlivcům pohltí bydlení. Po nájmu a energiích jim podle...
Chaos na letišti kvůli A380. Lidé museli čekat na palubě 10 hodin bez klimatizace
Nečekané odklonění letu Emirates z Dubaje do Šanghaje skončilo pro 373 cestujících více než desetihodinovým čekáním na palubě Airbusu A380. Letadlo kvůli špatnému počasí přistálo na jiném čínském...
Velká AI smršť. Čína chrlí jeden model za druhým a likviduje americký náskok
Záplava nových čínských modelů umělé inteligence rychle stahuje technologický náskok amerického Silicon Valley. Pro současnou situaci překotného vývoje na trhu se rychle vžilo označení „zóna smrti“....
Inflace v Česku podle odhadu mírně stoupla, největší nárůst zaznamenávají služby
Spotřebitelské ceny za červenec meziročně vzrostly o 1,7 procenta, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně jde o nárůst o 0,6 procenta. Nejvýrazněji stouply ceny služeb, a to o 4,7...
Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady
Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý sešli v Plzni. Oba jsou totiž těmi, kteří provázejí franšízingový projekt Švejk restaurant. Ten...
Agenti AI si vytvářeli falešné identity. Chtěli se nabourat do cizích systémů
Agenti umělé inteligence od společností OpenAI a Anthropic za sebou mají další bezpečnostní incident. Vytvářeli falešné online identity, s nimiž chtěli získat neoprávněný přístup k zabezpečeným...
VIDEO: Kovbojové stranou. Největší hit amerických rodeí je hledání vlastních bot
Když se řekne rodeo, většina lidí si představí kovboje, býky nebo divoké koně. Jenže o přestávkách přichází na řadu podívaná, která na mnoha amerických rodeích baví diváky stejně jako hlavní program....
Za půl miliardy mají vzniknout tisíce míst pro nezaměstnané, plánuje ministerstvo
Vláda chce motivovat lidi, aby pracovali a díky tomu dosáhli na vyšší dávky. V rámci superdávky mohou žadatelé získat pracovní bonus, který úřady vyplácejí těm rodinám, kde alespoň jeden člen...
Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách
Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...
Italští popeláři vrátili výherní los majitelce, která ho nedopatřením vyhodila
Los vyhrávající milion eur (přes 24 milionů korun), který jeho majitelka nedopatřením vyhodila do smetí, našli popeláři... a majitelce vrátili, napsala dnes agentura AFP.Žena z města Bitonto v...
Dvojitý kolaps na Kubě. Miliony lidí zůstaly bez proudu uprostřed veder
Kubánská elektrická síť se během necelých 24 hodin dvakrát zhroutila. Po prvotním výpadku se energetikům sice podařilo část soustavy znovu uvést do provozu, v pondělí odpoledne ale přišel další...
Kouřící halda v Ostravě zůstane bez viníka. Ministerstvo zastavilo miliardovou kauzu
Čtyři roky práce České inspekce životního prostředí přišly nazmar. Ministerstvo životního prostředí smetlo ze stolu vyšetřování masivního nelegálního závozu odpadu do hořící haldy Heřmanice. Podařilo...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Datová centra pod palbou Íránu. AI z nich dělá nový strategický válečný cíl
Írán donedávna směřoval svou palebnou sílu na rafinérie, ropná ložiska či turistické destinace svých sousedů. Nyní si ovšem našel nový cíl, datová centra.
Britské pumpy pod nájezdy zlodějů. Ztráty jdou do milionů, kamery nepomáhají
Ve Velké Británii přibylo případů, kdy řidiči opouštějí čerpací stanice bez zaplacení. Za tímto „trendem“ stojí válka v Íránu, která způsobila prudký nárůst cen pohonných hmot. Majitelé aut tak denně...