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Čína se chce stát lídrem v oblasti AI filmů. Tvůrcům přispívá na nájem i techniku

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  9:00

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Čína se chce stát lídrem v oblasti filmů vytvořených umělou inteligencí. (17. srpna 2026) | foto: Reuters

Čína investuje miliony do produkce filmů s využitím umělé inteligence. Přestože ale AI obsah většina diváků přijímá kladně, objevují se pochybnosti o zneužití autorských práv a originalitě.

Když Ču Č’-li před dvěma lety hledal zázemí pro založení svého AI filmového studia, prakticky bez váhání si vybral čínské město Šen-čen považované za jedno z nejrychleji rostoucích měst světa. Od té doby dostává nabídky z celé země, aby své podnikání nebo alespoň pobočku přesunul jinam.

Tyto žádosti odráží silnou snahu Číny o integraci umělé inteligence do všech oblastí ekonomiky. Výsledkem je neustále se rozvíjející odvětví kinematografie využívající umělou inteligenci.

„Vytvořili nám tu ideální podmínky. Za studia platíme nízké nájemné, dostáváme příspěvky na živobytí a podporu v oblasti výpočetní techniky,“ popsal Ču agentuře Reuters.

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Peking například disponuje fondem ve výši 260 milionů jüanů na podporu AI audiovize, Šanghaj nabízí cloudové modely, které mají pomoct snížit náklady a usnadnit distribuci do zahraničí. Obvod Chuaj-žou, považovaný za centrum čínského filmového průmyslu, zase poskytuje producentům poukázky na natáčecí techniku.

Nízké náklady

Filmaři přiznávají, že k využití umělé inteligence je přitahuje zejména nízká výrobní cena. Podle čínské státní televize CCTV klesly v první polovině letošního roku náklady na produkci krátkých snímků vytvořených AI z 5 000 jüanů (zhruba 16 000 korun) za minutu na pár stovek.

„Natočení běžné svatební scény s herci by mohlo vyjít kolem 60 tisíc jüanů, ale díky AI dokážeme tu samou scénu vytvořit za pouhých 1 400 jüanů,“ řekl student filmové režie Pchan Siao-ťün.

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Trendu si všímají i distributoři. Čínská streamovací platforma iQIYI nabízí dotace na tvorbu AI obsahu, který pak bude moct umístit na svou stránku. Národní filmový úřad zase udělil licenci na promítání prvního devadesátiminutového AI filmu z dílny velkého čínského studia – sci-fi eposu Sanxingdui: Future Memories.

Čas AI přichází

Ačkoli diváci reagují na generovaný obsah převážně pozitivně, objevily se i negativní komentáře. Čínští herci vyjádřili znepokojení nad zneužitím jejich podoby a spotřebitelé si stěžují na nedostatek originality.

„Někteří lidé vkládají do obsahu záběry jiných tvůrců a ani neuvedou autora. To mi přijde zcela nepřijatelné,“ uvedl jeden z fanoušků AI obsahu jménem Wen.

Odvětví navíc čelí stále více rizikům. Objevují se totiž známky toho, že trh je přesycený. Podle údajů společnosti DataEye bylo v první polovině roku 2026 v aplikaci Douyin, čínské verzi TikToku, vyprodukováno 221 900 nových AI pořadů. Pouze 1 055 z nich ale dosáhlo 100 milionů zhlédnutí, což je považováno za hranici úspěchu.

I přesto ale v Číně rozkvět umělé inteligence pokračuje. „V prvních dvou průmyslových revolucích jsme zaostali. Teď ale přišel náš čas,“ řekla v dubnu na World AI Film Festival v Cannes režisérka Cchao I-wen.

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