Největší africké ekonomiky mohou od 1. května vyvážet své zboží na čínský trh bez cel. Otevírá se jim tak přístup k trhu s téměř 1,5 miliardy spotřebitelů. Pro země jako Keňa, Ghana nebo Jihoafrická republika může nový režim znamenat výrazný impuls pro export i hospodářský růst. Portál Deutsche Welle však upozorňuje, že pro řadu dalších afrických ekonomik nemusí bezcelní přístup na čínský trh znamenat prakticky žádnou změnu.
„Pro nás je to velmi povzbudivé. Bude to znamenat vyšší příjmy pro všechny keňské zemědělce,“ uvedla pro Deutsche Welle farmářka Olive Gichuriová, která pěstuje kávu. Díky zrušení cel mohou být nyní africké produkty na čínském trhu výrazně konkurenceschopnější a očekává se, že po nich poroste poptávka.
Obchodní vztahy mezi Čínou a Afrikou v posledních letech výrazně posílily. V roce 2025 dosáhl vzájemný obchod rekordní hodnoty 348 miliard dolarů (7,1 bilionu Kč). Čína je navíc už šestnáct let v řadě největším obchodním partnerem afrického kontinentu.
Obchodní deficit Afriky vůči Číně roste
Africké země loni vyvezly do Číny zboží za přibližně 123 miliard dolarů (2,5 bilionu Kč). Šlo hlavně o ropu, nerostné suroviny a další komodity. Naopak z Číny dovezly produkty v hodnotě asi 225 miliard dolarů (4, 6 bilionu Kč), především elektroniku, stroje, vozidla a další průmyslové výrobky. Výsledkem je ale také rekordní obchodní deficit Afriky vůči Číně, který loni vzrostl na 102 miliard dolarů. Ještě o rok dříve přitom činil zhruba 62 miliard dolarů.
Ekonom Adu Owusu Sarkodie upozorňuje, že Afrika do Číny stále vyváží především suroviny bez přidané hodnoty. „Exportní ceny jsou nízké, protože naše produkty dále nezpracováváme. Pokud chceme vydělávat více a snižovat chudobu, musíme investovat do výroby a zpracování,“ uvedl.
Analytička Lauren Johnstonová z australského AustChina Institute upozorňuje, že z bezcelního režimu budou nejvíce profitovat především silnější africké ekonomiky, které už mají vybudovanou exportní infrastrukturu.
Profitovat bude Keňa i JAR
Příkladem je už zmíněná Keňa, která do Číny vyváží čaj, kávu nebo čerstvé ovoce a zeleninu. Díky rozvinuté logistice má navíc šanci svůj vývoz rychle navyšovat. „Když vezmete v úvahu velikost čínské populace a jejich spotřebu, znamená to obrovskou příležitost pro náš kávový byznys,“ uvedl keňský farmář Frederik Gathuma.
Kromě Keni může z nové celní dohody výrazně profitovat také Jihoafrická republika, především její těžební sektor. Očekává se růst exportu platiny, chromu nebo zlata.
Z obchodní spolupráce s Čínou může těžit i Ghana, podle analytiků ale v menší míře než Keňa nebo Jihoafrická republika. Ghana totiž do Číny vyváží především kakaové boby, tedy surovinu bez vyšší přidané hodnoty. Dá se proto očekávat, že z velké části budou z tohoto obchodu profitovat hlavně čínské továrny zaměřené na jejich další zpracování.
Africké země vítají spolupráci s Čínou také kvůli její ochotě financovat velké infrastrukturní projekty. „Když mi Italové řeknou, že mám za elektrárnu zaplatit 500 milionů dolarů hned, zatímco Číňané chtějí jen 20 procent a zbytek rozloží do pěti let, koho si vyberete?“ uvedl nejbohatší Afričan Aliko Dangote v nedávném podcastu In Good Company.
Mali nebo Niger nulová cla skoro nepocítí
Z bezcelního obchodu s Čínou ale pravděpodobně alespoň v nejbližší době nebudou výrazně profitovat vnitrozemské africké státy, jako jsou Mali nebo Niger. Hlavním problémem zůstává nedostatečná infrastruktura, která výrazně prodražuje a zpomaluje přepravu zboží do přístavů.
Afričtí producenti zároveň musí počítat s dodržováním přísných hygienických a dalších standardů, které Čína pro dovoz zboží vyžaduje. Peking se však své africké partnery snaží školit a pomáhat jim s plněním potřebných podmínek.
Komplikací zůstává také samotná doprava do Číny. Lodní přeprava mezi Afrikou a Čínou totiž často vede přes Dubaj nebo Singapur, což efekt nulových cel výrazně snižuje. Čína sice investuje do zlevnění a zrychlení přepravy mezi kontinenty, podle analytiků ale půjde o dlouhodobý proces, uzavírá Deutsche Welle.