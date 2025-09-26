„Tento rok je z pohledu úrody opravdu mimořádný. Důležité navíc je, že jablka nejsou vodnatá. Naopak jsou plná cukru, což je pro výrobu cideru naprosto ideální,“ říká pro agenturu Reuters Bob Wadey, který stojí ve vedení britského výrobce cideru Showerings.
Také podle britské asociace výrobců cideru jsou letošní jablka mimořádně bohatá na cukr i chuť. Ačkoliv některá kvůli poměrně suchému létu nedorostla do své obvyklé velikosti, producentům cideru to příliš nevadí. Výrazně sladká chuť letošních jablek se totiž pozitivně přenese také do výraznější chuti právě cideru, píše agentura Reuters.
Podle společnosti Showerings se letošní sklizeň bude pohybovat okolo hranice 3 tisíc metrických tun, což je proti loňskému poměrně neúspěšnému roku zhruba trojnásobek.
|
Úroda ovoce má být po loňském propadu průměrná, hodně bude meruněk
„Minulý rok jsme sklidili jen jeden tisíc metrických tun jablek. Letošní sezona bude mnohem úspěšnější. V naší rodině cider vyrábíme už přes 180 let, a tak úspěšnou jablečnou sklizeň nepamatuji,“ doplňuje šéf britské firmy Showerings s tím, že letošní úroda je po té loňské darem z nebes.
Britům pomohly vysoké teploty
Za takto úspěšnou úrodu jablek vděčí Britové hlavně počasí. Britský meteorologický úřad před pár týdny oznámil, že letošní léto bylo nejteplejší v historii měření. Kromě vysokých teplot bylo uplynulé také poměrně suché. Především ve Walesu a Anglii napršelo proti předešlým rokům mnohem méně srážek.
|
Z alpských svahů až na rok do hibernace. Jak vypadá cesta jihotyrolského jablka
Stále více pěstitelů v Británii se tak v posledních letech musí potýkat s klimatickými změnami. Ty souvisí mimo jiné i s povětrnostními podmínkami, které jsou oproti předešlým rokům méně stabilní i předvídatelné.
Úspěšnou sezonu hlásí i pěstitelé v Česku
Britská letošní úroda jablek však jde proti trendům. Odhady Světové asociace producentů jablek a hrušní totiž pro letošní rok totiž očekávají, že letošní sklizeň jablek ve státech Evropské unie bude nejnižší za posledních osm let. Dosáhnout by měla na 10,455 milionu tun.
|
Indická hra o jablko. Země hledá farmáře i investice, vědci zase nové odrůdy
Ani českých pěstitelů se však špatná sezona netýká. Ve srovnání s loňskem, kdy se v Česku vypěstovalo jen zhruba 36 tisíc tun jablek, by letošní sklizeň měla být podobně jako ve Spojeném království téměř trojnásobná. Vyšší čísla hlásí i sousední Polsko, Německo nebo Francie.