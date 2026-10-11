V soukromí by používání těchto zařízení zůstalo povolené. Norský kabinet chce příslušný návrh zákona předložit co nejdříve a současně pověřil skupinu expertů, aby navrhla, jak používání chytrých brýlí upravit do budoucna. Vládní Strana práce však nemá v parlamentu většinu, a pro schválení proto bude potřebovat podporu dalších stran, píše The Guardian.
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Problémy chytrých brýlí. Přicházejí první zákazy a vypínání při nahrávání
Norská a v podstatě i celosvětová pozornost se soustředí hlavně na chytré brýle od společnosti Meta, které vyrábí ve spolupráci se značkami Ray-Ban a Oakley. Uživatelé s nimi mohou fotografovat, natáčet video, telefonovat, poslouchat hudbu nebo využívat některé funkce umělé inteligence.
Prodeje rychle rostou
Jen modelů právě od společnosti Ray-Ban se od začátku roku 2023 prodalo nejméně devět milionů kusů. Rychlé rozšíření těchto brýlí tak vyvolává obavy právě i u norské vlády „Nechceme společnost, kde se lidé bojí, že je někdo tajně natáčí,“ uvedl pro The Guardian norský ministr pro digitalizaci Torgeir Micaelsen.
Problémy se už objevily i v Evropě. Francouzská organizace E-enfance letos zaznamenala zhruba dvacet hlášení od žen, které někdo bez jejich vědomí právě skrze chytré brýle natáčel.
Průběh býval v těchto případech vždy poměrně podobný. Muž oslovil dívku nebo ženu na veřejnosti a během rozhovoru ji skrytě filmoval. Výsledné video pak zveřejnil na sociálních sítích.
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Omezení proto přibývají i v dalších zemích. Ve Velké Británii a Spojených státech se chytré brýle nesmějí používat v některých soudních síních. Britský řetězec Wetherspoons je nechce ve svých hospodách a pravidla zpřísňují také kina, která vedle ochrany soukromí řeší i možné nelegální kopírování filmů.
Meta se brání
Technologická společnost Meta se proti výhradám brání tím, že okolí má na spuštěnou kameru upozornit bílá kontrolka na přední straně brýlí. Při fotografování nebo natáčení bliká a podle firmy ji nelze vypnout. Pokud ji uživatel zakryje nebo se ji pokusí obejít, kamera se deaktivuje.
„Každé brýle s kamerou mají na přední straně jasné světlo, které při pořízení fotografie nebo videa bliká. Nelze ho vypnout,“ uvedli pro The Guardian zástupci společnosti Meta.
Společnost zároveň uživatelům doporučuje, aby natáčení ukončili, pokud si ho lidé v jejich okolí nepřejí. Právě tady ale podle kritiků zůstává slabé místo. Ne každý si drobné kontrolky všimne a už vůbec nemusí poznat, že právě znamená zapnutou kameru.
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Obavy veřejnosti mezitím vedou některé firmy k tomu, že kamery ze svých zařízení zcela vynechávají. Příkladem je čínský startup Even Realities, který založil bývalý inženýr Applu Will Wang. Firma uvedla v roce 2024 brýle G1 bez kamery a loni v listopadu představila novější model G2.
Rozdílně k problému přistupují i jednotlivé státy v USA. Kalifornský guvernér Gavin Newsom minulý týden vetoval návrh, který měl zavést postihy za natáčení lidí bez souhlasu například v převlékárnách nebo ordinacích. Poukázal přitom na to, že podobné zásahy do soukromí už řeší současné zákony, uzavírá The Guardian.