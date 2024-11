Špehuje vás fritéza? Chytrá zařízení chtějí vědět až moc, varuje organizace

Chytrá zařízení jako hodinky, audio reproduktory, ale také třeba fritézy v kuchyni shromažďují o uživateli tolik informací, že to vede až k jejich nadměrnému sledování třetími stranami. Myslí si to britská spotřebitelská organizace Which?, která vyzvala k zavedení přísnějších směrnic.