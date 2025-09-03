Japonská prefektura Niigata sestaví koncem října průzkum veřejného mínění týkající se bezpečnosti největší jaderné elektrárny v zemi Kašiwazaki-Kariwa. Je to klíčový krok předtím, než guvernér případně schválí znovuzprovoznění zařízení, píše agentura Bloomberg.
„Rozhodnutí učiníme, jakmile budou k dispozici všechny výsledky průzkumu,“ uvedl guvernér Hidejo Hanazumi na tiskové konferenci ve středu. „Provedeme jejich analýzu a poté se rozhodneme,“ dodal, aniž by uvedl časový harmonogram pro přijetí rozhodnutí.
Veřejný průzkum je jedním z posledních kroků, které úřady musí podniknout, než se rozhodne, zda podpoří znovuzprovoznění jaderné elektrárny odstavené po katastrofě ve Fukušimě v roce 2011.
Dva reaktory v elektrárně již získaly souhlas regulačního úřadu k znovuzprovoznění a nyní potřebují pouze povolení od místní samosprávy.
Korunní klenot japonského jádra
Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa se rozkládá na 4,2 milionech metrů čtverečních na břehu Japonského moře. Kdysi byla korunním klenotem japonské jaderné strategie s instalovaným výkonem 8 121 MW. Elektrárnu spravuje společnost Tepco a provoz jejích sedmi reaktorů má potenciál zásobovat až 13 milionů domácností najednou. Nyní však její výkon činí nula.
Nová japonská energetická strategie hovoří o tom, že podíl atomové energie na energetickém mixu země by se měl do roku 2030 zvýšit až na 50 procent, a právě elektrárna Kašiwazaki-Kariwa by v tom měla hrát důležitou roli.
Zájem o jadernou energii roste v Japonsku i s tím, že se země uchází o přízeň výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing a datových center, které pracují s umělou inteligencí. Všechna tato odvětví jsou ale velmi náročná na energii, a proto se o jádru horlivě diskutuje.
„Pro Japonsko je důležité, aby mohlo do budoucna počítat s odstavenou elektrárnou Kašiwazaki-Kariwa. Řada států po celém světě by si přála, aby i oni měli k dispozici takovou nevyužitou jadernou kapacitu,“ řekl pro Bloomberg energetický analytik Mariano Grossi.
