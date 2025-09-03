Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Jan Dvořák
  13:17
Japonská vláda se snaží rozšířit využívání jaderné energie, aby omezila závislost na zahraničních fosilních palivech a snížila emise. Ve hře je tak znovuuvedení do provozu největší japonské atomové elektrárny v provincii Niigata, která byly po havárii ve Fukušimě odstavena. O jejím znovuzprovoznění rozhodne veřejnost.
Japonská jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23. května 2023)

Japonská jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23. května 2023) | foto: ČTK

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa
Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23.května 2023).
Protesty proti opětovnému spuštění 3. reaktoru v japonské jaderné elektrárně...
Zničená čtvrtá sekce jaderné elektrárny Fukušima na archivním snímku z 12....
11 fotografií

Japonská prefektura Niigata sestaví koncem října průzkum veřejného mínění týkající se bezpečnosti největší jaderné elektrárny v zemi Kašiwazaki-Kariwa. Je to klíčový krok předtím, než guvernér případně schválí znovuzprovoznění zařízení, píše agentura Bloomberg.

„Rozhodnutí učiníme, jakmile budou k dispozici všechny výsledky průzkumu,“ uvedl guvernér Hidejo Hanazumi na tiskové konferenci ve středu. „Provedeme jejich analýzu a poté se rozhodneme,“ dodal, aniž by uvedl časový harmonogram pro přijetí rozhodnutí.

Japonsku se vrátil jaderný apetit. Počítá i s největší odstavenou elektrárnou

Veřejný průzkum je jedním z posledních kroků, které úřady musí podniknout, než se rozhodne, zda podpoří znovuzprovoznění jaderné elektrárny odstavené po katastrofě ve Fukušimě v roce 2011.

Dva reaktory v elektrárně již získaly souhlas regulačního úřadu k znovuzprovoznění a nyní potřebují pouze povolení od místní samosprávy.

Korunní klenot japonského jádra

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa se rozkládá na 4,2 milionech metrů čtverečních na břehu Japonského moře. Kdysi byla korunním klenotem japonské jaderné strategie s instalovaným výkonem 8 121 MW. Elektrárnu spravuje společnost Tepco a provoz jejích sedmi reaktorů má potenciál zásobovat až 13 milionů domácností najednou. Nyní však její výkon činí nula.

Smolný den pro největší jadernou elektrárnu, zaměstnanec ztratil dokumenty

Nová japonská energetická strategie hovoří o tom, že podíl atomové energie na energetickém mixu země by se měl do roku 2030 zvýšit až na 50 procent, a právě elektrárna Kašiwazaki-Kariwa by v tom měla hrát důležitou roli.

Zájem o jadernou energii roste v Japonsku i s tím, že se země uchází o přízeň výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing a datových center, které pracují s umělou inteligencí. Všechna tato odvětví jsou ale velmi náročná na energii, a proto se o jádru horlivě diskutuje.

„Pro Japonsko je důležité, aby mohlo do budoucna počítat s odstavenou elektrárnou Kašiwazaki-Kariwa. Řada států po celém světě by si přála, aby i oni měli k dispozici takovou nevyužitou jadernou kapacitu,“ řekl pro Bloomberg energetický analytik Mariano Grossi.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

