Budoucí výdělky dětí v chudších zemích ohrožuje slabé školství i jejich zdraví

  19:00
Zhoršující se kvalita zdravotní péče a vzdělání v řadě rozvojových států dětem dramaticky ohrožuje budoucí možné příjmy. Světová banka varuje, že při lepším rozvoji lidského kapitálu by mohly během života vydělat až o polovinu více než za současných podmínek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ONE.org

Nová studie Světové banky s názvem Budování lidského kapitálu tam, kde je to důležité, upozorňuje, že v posledních patnácti letech dochází v mnoha státech se středními až nízkými příjmy k systematickému oslabování schopností pracovní síly.

Mezi roky 2010 a 2025 se podle ní zhoršily podmínky alespoň v jedné oblasti – zdraví, vzdělávání nebo pracovní příprava – v 86 ze 129 sledovaných zemí, informovat deník The Guardian.

Proč jsou některé země věčně chudé? Možná proto, že zemědělci leží

Světová banka tyto ukazatele propojila přímo s budoucí produktivitou občanů. Pokud by se úroveň lidského kapitálu v těchto ekonomikách přiblížila nejlepším ze států se srovnatelnými příjmy, generace narozená dnes by podle výpočtů banky dosáhla v souhrnu až o 51 procent vyšších celoživotních výdělků.

Viceprezidentka Světové banky pro oblast lidí Mamta Murthiová varuje, že mnohé státy nedokážou zlepšit výživu, znalosti ani dovednosti pracovníků. To podle ní ohrožuje nejen produktivitu práce, ale i strukturu pracovních míst, která budou jejich ekonomiky schopny vytvářet.

Rozhoduje adresa i zaměstnání rodičů

Zpráva přináší i konkrétní indikátory. V některých zemích subsaharské Afriky je průměrný dospělý dnes nižší než před čtvrtstoletím, což výzkumníci považují za známku horšího zdravotního stavu v dětství. Ve školství zase děti napříč sledovanými státy vykazují slabší výsledky než před 15 lety, přičemž největší propad zaznamenala právě Afrika.

Extrémní chudobu lze vymýtit během let. Stačí základní příjem a trochu HDP

Analýza čerpající z řady akademických studií ukazuje, že klíčové jsou tři prostředí: rodina, okolí a zaměstnání. V domácnostech má zásadní vliv kvalita péče. Dlouhodobé následky má například podvýživa vedoucí k zakrnění růstu. 140stránková zpráva uvádí příklad Číny, kde miliony dětí vyrůstají u příbuzných, zatímco rodiče pracují jinde. Mají sice vyšší rodinné příjmy, ale dosahují horších výsledků v matematice a jazyce a častěji trpí depresemi.

Také charakter prostředí výrazně ovlivňuje budoucnost lidí. Výzkum Světové banky ukázal, že obyvatelé oblastí ovládaných gangy v salvadorském San Salvadoru měli méně majetku, nižší příjmy a slabší vzdělání než lidé žijící pouhých 50 metrů odtud.

Na trhu práce pak problém prohlubuje i struktura zaměstnání. Přibližně 40 procent žen v těchto zemích vůbec nepracuje a až 70 procent zaměstnaných působí v drobném zemědělství, nekvalitní samostatné výdělečné činnosti nebo mikropodnicích. Taková místa obvykle nenabízejí systematické školení ani možnost získávat zkušenosti.

USA zmrazily téměř veškerou zahraniční pomoc, výjimku mají Izrael a Egypt

Světová banka doporučuje kombinaci sociálních i ekonomických opatření: od podpory rodičovství a zajištění přístupu k čisté vodě až po pobídky pro učňovské programy. Připomíná také, že země s podobnou úrovní příjmů mohou dosahovat výrazně rozdílných výsledků. Jako příklady úspěšného rozvoje lidského kapitálu uvádí Jamajku, Keňu, Kyrgyzstán a Vietnam.

Prezident Světové banky Ajay Banga přesouvá zaměření instituce více k rozvoji pracovních míst a růstu ekonomiky, a to mimo jiné v reakci na skepsi americké administrativy vůči mezinárodní rozvojové pomoci. Podle banky však bez investic do zdraví a vzdělání nelze dlouhodobý růst zajistit.

Nejčtenější

