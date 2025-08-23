Chtěli dotace, museli dát podíl. Trump si vymohl u výrobce čipů Intel 10 procent

  11:03
Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou za desetiprocentní podíl obdrží státní dotace v hodnotě 8,9 miliardy dolarů (zhruba 186 miliard Kč).
Intel Gaudi

Intel Gaudi | foto: Intel

Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu“ v Bílém domě (22....
Šér makléřské a investiční společnosti Cantor Fitzgerald Howard Lutnick na...
Demokratický senátor Bernie Sanders (12. března 2020)
Bývalý americký prezident Joe Biden (15. dubna 2025)
Částka podle Intelu zahrnuje dříve přislíbené subvence 5,7 miliardy dolarů z programu CHIPS na podporu výroby čipů v USA, které dosud vláda nevyplatila. Její součástí jsou také dotace v hodnotě 3,2 miliardy dolarů přidělené firmě v rámci program Secure Enclave, jehož cílem je zajistit spolehlivé dodávky čipů pro obranu USA.

„Tato investice ve výši 8,9 miliardy dolarů je doplňkem k subvencím 2,2 miliardy dolarů z programu CHIPS, které již Intel obdržel. Celková investice tak činí 11,1 miliardy dolarů,“ uvedla společnost Intel.

Agentura Bloomberg v pondělí napsala, že Trumpova administrativa chce získat desetiprocentní podíl v Intelu výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů, které byly pro firmu v rámci programu CHIPS schváleny za administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena.

Intel propustí tisíce lidí. Snaží se snížit náklady a dohnat konkurenci

Krok podpořil nezávislý levicový senátor Bernie Sanders. „Pokud společnosti vyrábějící mikročipy dosáhnou zisku z velkorysých grantů, které obdrží od federální vlády, daňoví poplatníci v Americe mají právo na rozumný návrat této investice,“ sdělil agentuře Reuters politik, který se označuje za socialistu a v minulosti kandidoval v demokratických prezidentských primárkách.

Rozhodnutí naopak kritizuje Nancy Tenglerová, generální ředitelka společnosti Laffer Tengler Investments zabývající se správou finančních prostředků. „Nevidím v tom žádný přínos pro americké daňové poplatníky, ani nutně pro odvětví výroby čipů,“ uvedla investorka, která se se před lety podílu v Intelu zbavila.

Tenglerová zároveň vyjádřila obavy z možného prezidentova vměšování do podnikání společnosti. „Je mi jedno, jak dobrý jste obchodník, přenechte to soukromému sektoru a nechte lidi jako já, aby byli kritici, a vláda ať se věnuje vládním záležitostem,“ cituje Tenglerovou server televize PBS.

Trump v pátek nejprve informoval, že vedení Intelu s poskytnutím podílu vládě souhlasilo. O něco později uvedl, že vláda již podíl získala. „Spojené státy za tyto akcie nic nezaplatily a tyto akcie nyní mají hodnotu zhruba 11 miliard dolarů,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. „Je to skvělá dohoda pro Ameriku a také skvělá dohoda pro Intel,“ dodal.

Na tom se hráči nikdy neshodnou. Která sestava vám dává větší smysl?

Dosažení dohody potvrdil rovněž ministr obchodu Lutnick. „Spojené státy nyní vlastní deset procent Intelu,“ napsal na sociální sítí X. Dohoda je podle něj „spravedlivá pro Intel i pro americký lid“.

Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI) zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.

23. srpna 2025

