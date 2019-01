Hledá se bohatý kupec. Na prodej je newyorský mrakodrap Chrysler Building

Mrakodrap bude nabízet k prodeji realitní a investiční společnost CBRE Group. Oznámil to menšinový majitel, developerská společnost Tishman Speyer Properties. Druhým majitelem budovy je státní fond emirátu Abú Zabí, který v roce 2008 koupil devadesátiprocentní podíl za 800 milionů dolarů (17,8 miliardy Kč). O prodeji informovala agentura Reuters.

Jak poukázal deník The Wall Street Journal, manhattanský trh s kancelářskými nemovitostmi zažívá od roku 2016 značné ochlazení. Ceny tamních nemovitostí snižuje nově vznikající moderní čtvrť Hudson Yards. Budovy v manhattanské části Midtown jsou v průměru padesát let staré. Řada maloobchodních prostor v současnosti zeje prázdnotou.

Úder obchodnímu charakteru Midtownu zasadila nejen zbrusu nová čtvrť Hudson Yards, která láká nejvýznamnější společnosti, ale také rozmach e-shopů. Získat zpět částku 800 milionů dolarů, kterou fond za devadesát procent akcí zaplatil, se tak zdá být dost ambiciózní. Cena prozatím nebyla zveřejněna.

Na druhé straně, současná volatilita na akciových trzích by mohla být při prodeji spíše ku prospěchu. Navíc Midtown i přes své problémy stále zůstává významným obchodním centrem New Yorku. Společnost JPMorgan Chase například podle NBC News chystá v ulici Park Avenue vystavět své nové ústředí. Západně od terminálu GCT zase pokračuje stavba mrakodrapu One Vanderbilt.

Stáří Chrysler Building by paradoxně mohlo být prvkem, který přiláká zájemce a pomůže zvýšit cenu stavby. Příkladem je popularita jižní části Midtownu, která se chlubí nejnižším počtem volných prostor v New Yorku a ve stoletých budovách sídlí významné společnosti, jako Facebook či Google.



„Je to vzrušující. Ozývají se mi zájemci z celého světa,“ řekla pro NBC News šéfka newyorské větve CBRE Darcy Stacomová.

Vedlejší náklady

Některé potenciální kupce by mohlo odradit nájemné z pozemku, který k budově nepatří. Jak uvedl německý deník Deutsche Welle, v roce 2017 utratili majitelé za pronájem pozemku téměř 8 milionů dolarů. V roce 2028 se nájemné za pozemek zvýší na 41 milionů dolarů.

Na druhou stranu předpokládaný každoroční příjem z pronájmu mezi lety 2019 a 2027 je 32,5 milionů dolarů. Současná obsazenost budovy je však poměrně nízká.

Další miliony dolarů ročně padnou na údržbu. Nový kupec však možná bude muset investovat ještě více, aby přilákal potenciální nájemníky. V nedalekém Empire State Building například majitelé utratili přes půl miliardy dolarů za modernizaci výtahů, luxusní restauraci, anténu pro bezdrátovou komunikaci a luxusní fitness centrum.

Bez budovy Chrysleru by New York nebyl New Yorkem

Chrysler Building je nedílnou součástí panoramatu Manhattanu již téměř devadesát let. Sedmdesátisedmipatrový mrakodrap navrhl William Van Alen. Stavět se začal v roce 1928. O dva roky později předali stavebníci klíče zakladateli společnosti Chrysler Walteru P. Chryslerovi.

Chrysler Building se díky své výšce 318 metrů stala nejvyšší budovou světa. Porazila dokonce budovu Bank of Manhattan na Wall Street. Budova je zajímavá nejen svou výškou, ale také elegantními kovovými ozdobami a luxusními interiéry. V roce 1931 ji však překonala další ikonická budova - Empire State Building.

I přesto Chrysler Building zůstala natolik impozantní, že se objevila v několika známých filmech. Ve filmu Godzilla se budova fiktivně stala obětí rakety určené k likvidaci netvora. Ve snímku Armageddon ji pro změnu zasáhl meteorit a ve filmu A.I. Umělá inteligence se ocitla zcela pod vodou.Chrysler Building se objevila také ve filmech Spider Man, Muži v černém 3 nebo Den nezávislosti.