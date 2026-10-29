Oznámení předcházely měsíce spekulací o budoucnosti Lagardeové v čele banky. Předseda Evropské rady António Costa již oznámil, že neprodleně zahájí proces hledání jejího nástupce.
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Mrštná politička Lagardeová převzala vedení ECB a zpomalující se Evropu
„Aby bylo zajištěno hladké předání vedení ECB, bude dnes zahájen proces jmenování jejího nástupce. Ten bude probíhat bez průtahů s cílem, aby Evropská rada dospěla k rozhodnutí včas,“ napsal Costa na síti X.
Odchod Lagardeové umožní francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi rozhodnout o obsazení jedné z nejdůležitějších vrcholných pozic v Evropě ještě před dubnovými volbami ve Francii. V těch má velkou šanci zvítězit euroskeptická radikálně pravicová politička Marine Le Penová, což by znovuobsazení postu mohlo ztížit, píše agentura DPA.
Za hlavní kandidáty na nového šéfa ECB jsou podle agentury Reuters považováni bývalí guvernéři centrálních bank Nizozemska a Španělska, Klaas Knot a Pablo Hernández de Cos. Jako nové působiště Lagardeové bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum, dodává agentura.