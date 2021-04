Většina rezervací bude na poslední chvíli, říká šéf turismu na Istrii

„Loni v dubnu vypadala situace velmi pesimisticky, vlivem všech opatření se ale nakonec letní sezona za daných podmínek uzavřela v podstatě úspěšně. Jak to bude letos, ovšem nikdo netuší,“ říká v rozhovoru pro MF DNES šéf turistického sdružení celé oblasti Denis Ivošević.

Minulý rok přibližně touto dobou jsme spolu vedli rozhovor naposledy. V něm jste uvedl, že ani přinejmenším neočekáváte, že zopakujete rekordní výsledky roku 2019. Jak hluboce se nakonec návštěvnost na Istrii propadla?

Loni jsme dokázali rychle reagovat a poměrně zdařile pandemii zvládnout, takže už na konci dubna jsme se jako jedna z prvních turistických oblastí otvírali Evropě. V součtu jsme realizovali přibližně padesát procent objemu nejlepší dosavadní turistické sezony, která byla v roce 2019.

To je poloviční propad. Váš původní předpoklad byl mnohem horší.

Když se covid objevil, byli jsme přesvědčeni, že propad bude absolutní, že zisk z turismu bude na nule nebo jen minimální. V průběhu týdnů se ale ukázalo, že pandemii zvládáme velmi dobře a v momentě, kdy se otevřela možnost přicestovat na Istrii, začali hosté skutečně jezdit. Bohužel v půlce srpna se situace zásadně změnila a nejvýznamnější zdrojové trhy, tedy Německo, Itálie a Slovinsko, zařadily Chorvatsko mezi rizikové země. Ano, realizovali jsme vyšší počty přenocování, než jsme očekávali, ale ekonomický výsledek mohl být na vyšší úrovni, pokud bychom se nedostali vlivem zhoršující se epidemiologické situace v ostatních částech Chorvatska na červenou listinu.

Jezdili loni vůbec Češi?

Češi uskutečnili přibližně 100 000 příjezdů, přepočteno na přenocování je to 620 000 nocí. Měli jste společně s Poláky nejlepší podíl s ohledem na další zdrojové země. Dorazilo vás 63 procent, pokud to srovnáme s čísly roku 2019, což je spolu s Poláky prakticky nejvyšší podíl. Okolo 60 procent přijelo Němců, ovšem Italů a Rakušanů jen velmi málo, přibližně 27 procent počtu, který se tu vyskytoval v předloňské sezóně. Jak jsem říkal už loni - Češi pro nás mají zvláštní význam, jsou to nejvěrnější hosté i v časech zlých.

Co pro firmy na Istrii z ekonomického hlediska teď před sezónou znamená, že Německo opět zařadilo Chorvatsko mezi rizikové oblasti?

Samozřejmě se to odrazilo ihned na přílivu německých hostů. Stalo se tak před Velikonocemi a tudíž nepřijeli všichni ti, kteří měli rezervace. Loni jsme ovšem vykazovali na Velikonoce nulu, v porovnání s tím byl letošek příznivý, bylo tu i dost Čechů. Nejnavštěvovanějšími místy se staly Rovinj a Poreč. Pokud srovnáme konečná čísla s rokem, kdy byl velikonoční týden rovněž na přelomu března a dubna, tak jsme se letos, co se týče hostů, dostali na padesát procent.

Hovoříme ale stále polovičních příjezdech, hostů je tedy pořád málo. Jsou na Istrii už firmy, které se dostaly do úpadku?

Měli jsme velmi dobrou podporu ze strany vlády. Ta umožnila všem podnikům, které zaznamenaly ekonomicky propad v určitém procentuálním rozpětí, zažádat o podporu pro zaměstnance. To byla významná pomoc, protože náklad na pracovníka je význačnou položkou firemních financí. A tuto část amortizovala vláda prostřednictvím finančních subvencí. Všechny soukromé společnosti také provedli plánování na úrovni racionalizace, optimalizace podnikání v tom smyslu, aby dokázaly přežít mimořádnou situaci. Loni v dubnu vypadala situace velmi pesimisticky, vlivem všech opatření se ale nakonec letní sezona za daných podmínek uzavřela v podstatě úspěšně. Jak to bude letos, nikdo ovšem netuší.

To znamená, že se nedostaly istrijské firmy napojené na turismus do insolvenčního řízení?

Není tady jediná firma, která by měla tento problém v roce 2020. Teď se uvidí, co bude dál.

Nebude to mít vliv na ceny v turistickém sektoru? Myslím především směrem nahoru.

Ne, ceny se určitě nebudou zvyšovat. Naopak se může stát, že bude cenově dostupnější luxusní typ ubytování. Lze téměř stoprocentně očekávat, že v této oblasti dojde ke slevám a různým akcím. Ceny jsou založeny na nabídce a poptávce, a pokud nebude poptávka ze strany hostů stoprocentní, pak lze očekávat posun směrem dolů. A ani nutné hygienické koncepty a všechna opatření se do cen nepromítnou.

Pochopitelně nelze odhadnout, jak bude vypadat červenec. Může se stát, že bude poptávka maximální a situace se bude vyvíjet úplně opačně. Ale pokud budou hosté nyní rezervovat, určitě budou rezervovat za přijatelnější ceny.

Jak aktuálně vypadají rezervace na Istrii?

Hosté rezervují, sice velmi málo, ale rezervace přicházejí. To ovšem neznamená, že opravdu přijedou. Storna jsou letos stejně jako loni bez prakticky bez poplatků, to už je v turismu v této chvíli standard. Přesto se většina rezervací bude pravděpodobně uskutečňovat až na poslední chvíli. Je to něco, co bychom si před několika lety ani nedokázali představit.