Chorvatsko láká turisty, připravilo samolepkovou kampaň na podporu cestování

Podle chorvatské ministryně turismu a sportu Nikoliny Brnjacové se k projektu přihlásilo už více než deset tisíc chorvatských subjektů. Samolepku mohou získat například restaurace a bary, hotely, soukromé apartmány, muzea a další turistické atrakce.

„Budeme vyžadovat dodržování přesně stanovených protokolů, např. hygienických (zajištění dodržování vzdáleností, dezinfekce prostor) nebo organizačních (např. možnost koupit si na atrakci vstupenku online nebo díky bezkontaktní platbě),“ přibližuje projekt Zuzana Štíchová, mluvčí ministerstva zahraničních věcí.

Důvěryhodné podniky či instituce obdrží samolepku „Stay Safe in Croatia“, která by měla turistům garantovat bezpečnost na daném místě.

„Chorvatský projekt se týká nadstandardního plnění hygienických a dalších požadavků, pracuje s motivací pro podnikatele či odpovědné osoby, aby na daná pravidla dbali neustále a neporušovali je, což by je mohlo stát tuto známku garance. Ta zaručí, že jde o bezpečné místo z hlediska pandemie,“ zmiňuje Štíchová.

Turisté se budou moci následně podělit o zpětnou vazbu na webových stránkách Stay Safe in Croatia. Pokud se podniky či instituce dopustí závažných prohřešků, o samolepku s označením důvěryhodnosti přijdou. „Kontrolu zajišťují chorvatské úřady,“ doplňuje Zuzana Štíchová.

„V loňském roce navštívilo Chorvatsko 520 tisíc Čechů, kteří realizovali 3,5 milionu přenocování, což představuje 65 procent všech Čechů v roce 2019, za což jsme šťastní a vděční. Máme informace od českých cestovních kanceláří o ještě vyšších počtech českých turistů v letošním roce,“ říká Dubravko Miholić, ředitel českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení.



Inspirace pro Česko

Projekt hodnotí kladně i český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který ve středu zakončil svou oficiální návštěvu Chorvatska. Tam mimo jiné jednal i s chorvatskou ministryní turismu a sportu Nikolinou Brnjacovou o podmínkách turismu během nadcházející sezony.

„Jde o inspirativní projekt. I Česko by se mělo připravovat na turistickou sezonu. Budeme chtít přivítat i zahraniční turisty, hned jak to vývoj pandemie dovolí. Nemalá část naší ekonomiky se věnuje službám a je to oblast, kterou pandemie zasáhla asi nejvíce. Bezpečný turismus je proto v našem zájmu, i když se to nyní může zdát daleko,“ uvedl ministr.

Částečně by podle Petříčka mohl pomoci vakcinační pas, ten ale podle jeho slov bezpečnost jak českých občanů, tak turistů přímo na místě nevyřeší. „Proto chci možnosti využití těchto zkušeností probrat s paní ministryní Dostálovou,“ doplnil Petříček.