Zákazníci zaplatí za jednu jízdu 1,99 eura (48 korun). Cena platí v servisní zóně o rozloze zhruba 90 kilometrů čtverečních, která zahrnuje i mezinárodní letiště. Jízdu si lze rezervovat prostřednictvím aplikace Verne, v příštích měsících má přibýt i možnost objednání přes platformu Uber Technologies, napsala agentura Bloomberg.
Evropa zaostává za USA a Čínou v nasazení robotaxi ve velkém měřítku. Společnost Waymo ze skupiny Alphabet má nejrozsáhlejší síť v USA a plánuje letos zahájit provoz v Londýně.
Za společností Verne stojí chorvatský podnikatel Mate Rimac, který nedaleko Záhřebu vyrábí luxusní a rychlá elektrická auta a kontroluje značku Bugatti. Robotaxi Verne mají zatím na palubě bezpečnostního operátora, aby splňovala místní předpisy. Samotná jízda je ale autonomní.
Společnost Verne chce využít náročné dopravní podmínky v Záhřebu, historickém městě s úzkými dlážděnými ulicemi. Doufá, že tak získá cenná data a zároveň přiláká zákazníky k využívání služby.
Podle společnosti má k aplikaci Verne přístup asi 300 lidí. Dalších 4000 je na čekací listině, která se neustále rozrůstá. Firma také jedná o povolení jízd v 11 městech v EU, Británii a na Blízkém východě.