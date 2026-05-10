Chorvatsko jako první v Evropě spustilo komerční robotaxi. Láká první zákazníky

  17:00
Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne v Záhřebu provozuje deset elektromobilů Arcfox Alpha T5 od čínského výrobce BAIC Motor. Vozy jsou vybavené softwarem pro autonomní řízení od čínské firmy Pony AI.
Chorvatsko jako vůbec první země v Evropě spustilo provoz robotaxi. Společnost Verne chce využít náročné dopravní podmínky v Záhřebu. (6. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Zákazníci zaplatí za jednu jízdu 1,99 eura (48 korun). Cena platí v servisní zóně o rozloze zhruba 90 kilometrů čtverečních, která zahrnuje i mezinárodní letiště. Jízdu si lze rezervovat prostřednictvím aplikace Verne, v příštích měsících má přibýt i možnost objednání přes platformu Uber Technologies, napsala agentura Bloomberg.

Evropa zaostává za USA a Čínou v nasazení robotaxi ve velkém měřítku. Společnost Waymo ze skupiny Alphabet má nejrozsáhlejší síť v USA a plánuje letos zahájit provoz v Londýně.

Za společností Verne stojí chorvatský podnikatel Mate Rimac, který nedaleko Záhřebu vyrábí luxusní a rychlá elektrická auta a kontroluje značku Bugatti. Robotaxi Verne mají zatím na palubě bezpečnostního operátora, aby splňovala místní předpisy. Samotná jízda je ale autonomní.

Společnost Verne chce využít náročné dopravní podmínky v Záhřebu, historickém městě s úzkými dlážděnými ulicemi. Doufá, že tak získá cenná data a zároveň přiláká zákazníky k využívání služby.

Podle společnosti má k aplikaci Verne přístup asi 300 lidí. Dalších 4000 je na čekací listině, která se neustále rozrůstá. Firma také jedná o povolení jízd v 11 městech v EU, Británii a na Blízkém východě.

