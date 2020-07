Letos se bude jezdit autem a na sever, říká šéf chorvatské asociace

Stouply by letos ceny, pokud by nenastala pandemie?

Ceny se pravidelně zvyšují o inflaci, to jsou dvě tři procenta ročně. Samozřejmě pokud se investuje a kvalita objektu nebo služeb se navýší, výrazně se zvedají i ceny. To ale není případ letošního roku. Cenová hladina zůstala na loňské úrovni, nebo naopak šla dolů. Všichni jsme si vědomi, že je krize. Zdražování teď nemá žádný smysl.

Bude mít počet hostů v lokalitách vliv na cenotvorbu?

Rozhodně. Hladinu určuje vztah mezi nabídkou a poptávkou. A v místech, kde bude poptávka nízká, bude reálné očekávat, že ceny půjdou dolů. V tuto chvíli už je jasné, že tato sezona bude sezonou autoturistiky, protože letecká spojení dosud nefungují v takovém rozsahu jako loni. Je rozdíl jet autem na dovolenou z Prahy na Istrii nebo až do Dubrovníku. Střední a jižní Jadran jsou nejvíce vzdáleny od letošních hlavních zdrojových trhů, jako jsou Německo, Rakousko a Česko. Tím pádem v těchto destinacích bude snížená poptávka a to bude patrně znamenat snížení cen.

Znamenalo by to tedy, že pokud bude mít například Istrie v létě dostatek hostů, tak se ceny zvednou?

Myslím, že ne. Podle mě i v těch vytíženějších lokacích zůstanou přinejmenším stejné. Případně v určitých objektech či v určitých obdobích, v nichž by návštěvnost byla slabší, půjdou dolů. Doporučuji hostům, aby se před příjezdem do Chorvatska podívali na webové stránky daného ubytovacího objektu nebo lokality, a tam zjistí, jaká je aktuální cenová hladina.

Ceny tedy nejsou stabilní po celou sezonu?

Praxe je taková, že jak malí vlastníci privátních ubytovacích kapacit, tak velké hotelové společnosti reagují na základě aktuální poptávky. Velké společnosti k tomu používají speciální software, který jim vytvoří aktuální možnou cenu.

Máte představu, kolik hostů nakonec letos dorazí?

Chorvatsko do dnešního dne k 1. 7. zaznamenalo 1,6 milionu turistů, kteří uskutečnili okolo 7,6 milionu přenocování. Podle informací webové stránky entercroatia.mup.hr, která umožňuje zápis hostů před vstupem do Chorvatska, a tím pádem urychlení formalit na hranicích, je v tuto chvíli registrován další více než milion návštěvníků. Nejvíce lidí přijíždí z Německa a Slovinska. Češi jsou momentálně na třetím místě.