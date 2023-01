Euro zdražilo všechno, děsí se Chorvaté. Ministr řeší, jak zkrotit ceny řetězců

Sociální sítě se plní nejrůznějšími příspěvky, ve kterých Chorvaté porovnávají ceny před a po zavedením eura. Zdražit se tam po novém roce totiž rozhodla celá řada prodejců i služeb, a to včetně třeba kadeřníků nebo parkovného. Informoval o tom chorvatský zpravodajský web index.hr.

Směnný kurz pro zavedení eura je v Chorvatsku pevně stanovený a jedno euro činí 7,5345 kuny. Většina lidí si však stěžuje na to, že obchodníci častokrát zaokrouhlili ceny směrem vzhůru. Třeba káva vyšla v roce 2022 v některých obchodech na 13 chorvatských kun a nyní v těch stejných vyjde už na dvě eura. To je zdražení o necelé dvě kuny (6,50 Kč) jen během několika dní.

Chorvatský ministr pro hospodářství Davor Filipović se situaci snaží řešit. V úterý uvedl, že zvyšování cen kvůli přechodu na euro je nepřijatelné a udělá vše, aby ochránil životní úroveň lidí. Jednal kvůli tomu už třeba se zástupci chorvatských obchodních řetězců.

„Každý si musí uvědomit, že jsme v bezprecedentní krizi. Někteří na to ale zapomínají a snaží se na ní co nejvíce vydělat. To ale nedovolíme,“ řekl pro server index.hr Filipović s tím, že vláda už v předchozích měsících do nefungujícího chorvatského trhu několikrát zasáhla.

Chorvatská inflace se nyní pohybuje okolo třinácti procent a tažena je hlavně vyššími cenami potravin i nealkoholických nápojů. „Obchodní řetězce zdražující měsíc co měsíc. Teď se ale snaží oklamat občany, což jim neprojde,“ dodal ministr Filipović.

Zpravodajský portál index.hr také informoval o tom, jaké položky v Chorvatsku jen během pár dní zdražily. Prezident tamějšího Sdružení na ochranu spotřebitele Any Knežević informoval o tom, že kromě kávy jde také o pečivo nebo rychlé občerstvení.

„Informace máme přímo z terénu. Lidé nám volají a stěžují si. Nejvyšší zdražení je u kávy,“ uvedl Knežević s tím, že polotmavý chléb na některých místech v Chorvatsku zdražil za několik dnů i o 53 lip (1,70 Kč).

Mezitím se v chorvatské zákonodárné komoře rozpoutala bouřlivá diskuze, která hledá viníky nekontrolovaného růstu cen. Třeba opoziční poslankyně Karolina Vidović Krišto ve středu oznámila, že pracuje na parlamentní iniciativě, na základě které by bylo možné odvolat státního inspektora Andriji Mukilce. Ten je podle ní jedním z hlavních viníků současného zdražování.

Chorvatsko zavedlo euro na začátku roku Jednotná evropská měna nahrazuje domácí kunu, se kterou bude možné platit do 14. ledna. Směnný kurz pro zavedení eura je pevně stanovený: jedno euro činí 7,5345 kuny. Eurozóna se rozšířila poprvé od roku 2015, kdy společnou měnu zavedla Litva. Chorvatsko se stalo jejím dvacátým členem.

„Jedním z hlavních viníků nekontrolovaného růstu cen v Chorvatsku je inspekce, která svou nečinností nechává ceny volně růst. Léta nic nedělá, nejedná podle zákona a nechrání chorvatské občany před neoprávněným zdražováním. Je hlavní příčinou toho, že ceny základních potravin v Chorvatsku jsou nyní vyšší než v Německu, a to i přesto, že mzdy u nás jsou asi čtyřikrát nižší,“ řekla Vidović Krišto na tiskové konferenci v chorvatském parlamentu.

Na sítích si vehementně stěžují i Chorvaté. Zdražování je totiž podle nich skoro všudypřítomné. „Na konci loňského roku stál u nás kebab 32 kun (4,25 euro). Nyní už ale za něj chtějí pět euro,“ řekla nespokojená chorvatská občanka pro portál index.hr.