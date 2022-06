Začíná poslední léto s kunou, příští turistická sezona bude v eurech

„Eurem stále platit nelze. Je pravdou, že spoření Chorvatů v lokálních bankách je ze značné části už několik let v eurech a také velké procento domácích v eurech i přemýšlí, formálně ale účtování v eurech zatím neprobíhá,“ vysvětluje Veljko Ostojić, šéf asociace Hrvatska udruga turisma, která zastřešuje největší turistické firmy a nejdůležitější profesní turistická sdružení v zemi.

Duální ceny v eurech i v kunách se objeví v chorvatských obchodech, restauracích, podnikatelské sféře, turistickém sektoru i službách povinně až od září. V tuto chvíli tak turisté eury zatím oficiálně nezaplatí. „Stavili jsme se v Poreči na promenádě na kávu a neviděla jsem, že by bary uváděly ceny ve dvou měnách, nebo jsme mohli objednávku v eurech uhradit,“ říká devětačtyřicetiletá česká učitelka Hana.

„Nicméně ubytování už roky platíme jedině v hotovosti na místě a v eurech, ubytovatelka nám každý rok zasílá na podzim nabídku na další sezonu v evropské měně, nikoli v kunách,“ dodává.

Právě oblast ubytování už v praxi mnoho let platby v eurech nabízí. Pronajímatelé soukromých apartmánů a prázdninových domů, ale i hotelové recepce buďto přímo v eurech rezervují, nebo jsou minimálně schopny při placení kuny na eura přepočítat.

„Na recepci lze uhradit veškeré platby, které hosté uskuteční v rámci kempu, v eurech. I platby načtené v našich restauracích, v půjčovnách a v dalších službách na čipový náramek jsme schopni konvertovat z kuny na euro při závěrečném hrazení pobytu při odjezdu,“ říká Nataša Radešić, zástupkyně ředitele pětihvězdičkového kempu Istra Premium Camping Resort, který vlastní firma Valamar Riviera, jedna z nejsilnějších chorvatských firem v oblasti turismu.

Promítnutí přechodu na euro do výše cen se ukáže až časem, ale místní nepředpokládají, že by se dělo něco mimořádného. „Situace bude velmi pravděpodobně obdobná jako v dalších evropských zemích, které na euro přecházely. Proběhnou menší korekce cen vlivem přepočtu, ale neočekávám, že by ten samotný fakt, že Chorvatsko přejde kompletně na euro, mohl vyústit v nějaké významné zvyšování cen,“ uzavírá Ostojić.