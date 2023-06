Euro má na ceny jen minimální vliv, tvrdí šéf chorvatské turistické asociace

Loni touto dobou jsme řešili, o kolik procent se budou ceny v Chorvatsku zvedat. Odhadoval jste až dvacet procent v oblasti turismu. Jak to dopadlo?

Inflace v Chorvatsku loni skutečně významně zvedla ceny vstupů v turistické branži, tudíž nějaké cenové vyrovnání v této oblasti bylo prostě nezbytné. V tom se Chorvatsko nijak neliší od dalších turistických zemí v oblasti Středozemí. Je pravdou, že je u nás stopa inflace o něco málo vyšší, než je průměr EU, ale už několik měsíců za sebou, stejně jako v dalších zemích Unie. V tom kopírujeme trend.

Vaše země zavedla od ledna euro a v českých médiích se objevují informace o tom, jak moc jste zdražili...

Přechod na euro má podle údajů Chorvatské národní banky jen minimální vliv na hladinu cen. Je to na úrovni průměru jiných zemí, které přešly do eurozóny.

To znamená, že existuje pro zdražení ještě jiný důvod?

Cestovní ruch je mezinárodně konkurenční sektor. A Chorvatsko je zapotřebí nahlížet v kontextu trhu celého Středozemí. To je oblast, v níž se určují jak ceny, tak poptávka po jednotlivých lokalitách. Masivní zájem o chorvatské pobřeží logicky dává prostor pro zvyšování cen. Ale to neznamená, že by se celoplošně zdražovalo. Pokud to nějaký ubytovatel se zvýšením ceny přežene, velmi rychle zaznamená reakci trhu a kapacity jednoduše neobsadí.

Proč je podle vás zájem hostů tak velký?

Chorvatsko zaznamenává v tuto chvíli skutečně značný růst příjezdů turistů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Aktuální čísla uskutečněných nocí jak zahraničními, tak domácími turisty od počátku ledna do konce května jsou vyšší o 27 procent. Myslím, že jedním z důvodů je to, že několik posledních let významně zvedáme kvalitu ubytování i služeb, rozšiřujeme nabídku, abychom přilákali návštěvníky. Firmy výrazně investují do udržitelnosti, jež se stává jedním z hlavních témat.

Takže kdo zvýší kvalitu, může si dovolit zvýšit i cenu?

Firmy a podnikatelé, kteří zvednou kvalitu ubytování nebo služeb, mají prostor pro zvýšení ceny. V posledních letech poptávka po kvalitním ubytování roste. Ukázalo se to v době pandemie a já očekávám, že tento trend bude pokračovat. Situace okolo rezervací pro tuto sezonu je totiž dobrá.