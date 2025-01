V pátek nic nekupujte. Chorvaté chystají bojkot supermarketů

„Drtivá většina občanů má průměrné nebo podprůměrné příjmy, které již nemohou držet krok s tímto enormním nárůstem cen,“ uvedl v rozhovoru pro televizi HRT Josip Kelemen ze spotřebitelské platformy Halo, Inspektore.

Podle jeho slov sami občané upozorňovali na to, že je potřeba něco podniknout, aby byl slyšet hlas spotřebitelů. Rozčiluje je, že ceny se zvyšují den ode dne. Například chléb zdražil za 26 dní o 26 centů (asi šest korun), ostatní pečivo o 33 centů (osm korun)

„Lidé často myslí, že jsou to vlastně lipy. Pokud vezmeme, že 33 centů je 2 a půl kuny, vychází, že ten chléb, za který jsme dosud platili, řekněme 6 kun, platíme 10 nebo 11 kun. Lidé si neuvědomují, že je to velké zdražení. Vychází, že každý den chléb zdražuje o jeden cent,“ zmínil Kelemen.

Telecí vyskočilo za tři měsíce o 43 procent

V rozhovoru pro televizi RTL upřesnil, že úplně prvotním spouštěčem byla cena telecího masa. Ta podle něj vyskočila za tři měsíce o více 43 procent. „A pak lidi reagovali, že nezdražilo jen telecí, že zdražilo skoro všechno, a začali dokazovat, co a o kolik zdražilo,“ zmínil.

Uvedl také, že na vině podle něj nejsou jen obchodníci. „Měli by se ozvat i dodavatelé, kteří určitě vygenerovali část vyšších cen. Jsou tam i další faktory, které by měly být analyzovány a na které by měl dát stát odpověď,“ uvedl Kelemen. Zároveň v rozhovoru pro HRT ujistil, že nepůjde o první akci. Páteční bojkot je podle něj jen prvním krokem.

Krešimir Sever z Nezávislých chorvatských odborových svazů (NHS) pro televizi HRT uvedl, že bojkot prodejen je nejúčinnějším způsobem boje proti vysokým cenám, což potvrzují příklady z Itálie, Turecka a Velké Británie. Zdůraznil, že obchodníci nebudou snižovat ceny, dokud budou občané nadále za vysoké ceny nakupovat.

A ačkoliv bojkot podle něj nepřinese okamžité výsledky, občané by podle něj měli být povzbuzováni k tomu, aby používali „své zbraně“ a protesty organizovali.

Podle chorvatských médií má bojkot mimo jiné podporu tamní opozice i současného ministra hospodářství Ante Šušnjara. Ten uvedl, že akci podpoří a nakupovat v pátek nepůjde.