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Není to náhrada piva. Výrobci lákají zákazníky na chmelovou vodu

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  9:00
Na trhu s nealkoholickými nápoji si získává stále větší prostor chmelová voda (Hop Water), která využívá jednu z klíčových surovin pivovarnictví. Výrobci ji popisují jako ochucenou perlivou vodu, která namísto běžných ovocných příchutí využívá chmelové extrakty. Podle dat společnosti NielsenIQ vzrostly tržby z jejího prodeje v USA z přibližně šesti milionů dolarů v roce 2022 na téměř 32 milionů dolarů v polovině roku 2025.

Mezi výrobce chmelové vody patří americký pivovar Sierra Nevada, který prodává nápoje pod názvem Hop Splash. | foto: Sierra Nevada

„Chmelová voda není náhradou piva. Je to úplně jiný nápoj pro fanoušky perlivých vod,“ uvedl pro The Washington Post Adam Benesch z baltimorského pivovaru Union Craft Brewing, který před dvěma lety uvedl na trh značku chmelové vody Hopwater Springs.

Chmelová voda je pro pivovary jednoduchým způsobem, jak rozšířit nabídku nealkoholických nápojů. Její výroba je méně náročná než výroba nealkoholického piva. „Výroba nealkoholického piva vyžaduje změny v procesu a často i ve složení proti běžnému pivu. Pro pivovary proto nemusí být tak jednoduchá jako výroba chmelové vody,“ vysvětlil Benesch.

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K ochucení používají výrobci chmelové extrakty. Ty dodávají sycené vodě chuť a aroma podobně jako ovocná aromata ochucují limonády. Výslednou chuť nápoje pak vytváří různá kombinace extraktů. Adam Benesch z pivovaru Union Craft Brewing například používá vyšší úroveň sycení oxidem uhličitým, aby chuť více vynikla.

Hledání místa v regálu

Chmelová voda si v amerických obchodních řetězcích teprve hledá své místo. Podle Willa Goldena z pivovaru Austin Beerworks v Texasu si obchodníci často nevědí rady, kam chmelovou vodu zařadit. Kvůli chmelové příchuti ji chtějí umístit k pivu, kam ale nepatří. „Patří mezi perlivé vody, jenže prosadit novou kategorii v již zaplněném regálu je pro výrobce složité,“ zmínil.

Nápoj nabízí na americkém trhu řada pivovarů, kromě pivovarů Union Craft Brewing a Austin Beerworks ji nabízí například také Sierra Nevada, Go Brewing či HopWtr.

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Chmelová voda už pronikla také na český trh. Například pivovar Zichovec na Lounsku představil nejprve variantu Hop Water s chmely Citra a El Dorado, později uvedl také verzi kombinující chmely Citra a Sabro. Ta podle výrobce nabízí tóny citrusů, kokosu a tropického ovoce.

Nezávislý pražský pivovar Sibeeria Brewery nabízí rovněž pod názvem Hop Water Krush perlivou voda chmelenou odrůdou Krush.

pivovarzichovec

Naše první Hop Water byla fajn, ale my jsme věděli, že to jde ještě lépe. Proto jsme se zaměřili na rovnováhu chutí – kyselost jsme vyladili tak, aby utvářela svěží a živé tělo, a zároveň jsme potlačili hořkost, která mohla lehce rušit harmonii chutí chmelového aroma.

‍ Tentokrát jsme vsadili na kombinaci chmelů Citra a Sabro. Citra přináší své typické citrusové tóny grapefruitu a limetky, zatímco Sabro dodává nuance kokosu, ananasu a exotického ovoce. Výsledkem je perfektně osvěžující perlivá chmelová voda, která tě hydratuje a povzbudí aniž by obsahovala jakýkoli alkohol nebo cukr.

Tak ochutnejte!

26. února 2025 v 16:39, příspěvek archivován: 15. června 2026 v 14:50
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