„Chmelová voda není náhradou piva. Je to úplně jiný nápoj pro fanoušky perlivých vod,“ uvedl pro The Washington Post Adam Benesch z baltimorského pivovaru Union Craft Brewing, který před dvěma lety uvedl na trh značku chmelové vody Hopwater Springs.
Chmelová voda je pro pivovary jednoduchým způsobem, jak rozšířit nabídku nealkoholických nápojů. Její výroba je méně náročná než výroba nealkoholického piva. „Výroba nealkoholického piva vyžaduje změny v procesu a často i ve složení proti běžnému pivu. Pro pivovary proto nemusí být tak jednoduchá jako výroba chmelové vody,“ vysvětlil Benesch.
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K ochucení používají výrobci chmelové extrakty. Ty dodávají sycené vodě chuť a aroma podobně jako ovocná aromata ochucují limonády. Výslednou chuť nápoje pak vytváří různá kombinace extraktů. Adam Benesch z pivovaru Union Craft Brewing například používá vyšší úroveň sycení oxidem uhličitým, aby chuť více vynikla.
Hledání místa v regálu
Chmelová voda si v amerických obchodních řetězcích teprve hledá své místo. Podle Willa Goldena z pivovaru Austin Beerworks v Texasu si obchodníci často nevědí rady, kam chmelovou vodu zařadit. Kvůli chmelové příchuti ji chtějí umístit k pivu, kam ale nepatří. „Patří mezi perlivé vody, jenže prosadit novou kategorii v již zaplněném regálu je pro výrobce složité,“ zmínil.
Nápoj nabízí na americkém trhu řada pivovarů, kromě pivovarů Union Craft Brewing a Austin Beerworks ji nabízí například také Sierra Nevada, Go Brewing či HopWtr.
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Chmelová voda už pronikla také na český trh. Například pivovar Zichovec na Lounsku představil nejprve variantu Hop Water s chmely Citra a El Dorado, později uvedl také verzi kombinující chmely Citra a Sabro. Ta podle výrobce nabízí tóny citrusů, kokosu a tropického ovoce.
Nezávislý pražský pivovar Sibeeria Brewery nabízí rovněž pod názvem Hop Water Krush perlivou voda chmelenou odrůdou Krush.