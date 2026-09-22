Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Eliška Sýkorová
  10:35
Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září 2026) | foto: RYE by Martin Auer

Bochníky žitného chleba v pekárně RYE v New Yorku vyjdou na šedesát dolarů....
Bochníky žitného chleba v pekárně RYE v New Yorku vyjdou na šedesát dolarů (14....
Rakouská pekárna prodává v New Yorku bochník chleba za 60 dolarů, to je...
Pekárna se kvůli bezprecedentní ceně stala hitem internetu. (21. září 2026)
5 fotografií
Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na šedesát dolarů, což je v přepočtu zhruba 1 270 korun.

Za obchodem RYE by Martin Auer stojí stejnojmenný pekař ze Štýrského Hradce, který na začátku září otevřel v New Yorku svoji první zahraniční pobočku. Největší rozruch ale vyvolala cena bochníku, která ho korunovala na jeden z nejdražších v okolí.

„Pečeme z bio rakouské žitné mouky, vody, soli a našeho více než 50 let starého kvasu. Na ceně se ale odráží i čas, který přípravě věnujeme, a lokalita,“ řekl Fox News Digital Auerův syn a spolumajitel podniku Tim Auer.

Čekání jako součást zážitku. Proč jsou lidé ochotní stát na jídlo dlouhé fronty

Už samotný obchod připomíná spíše luxusní butik než pekárnu. Minimalistickému šedobéžovému interiéru s decentním osvětlením dominuje skleněná vitrína plná krajíců s máslem, marmeládou, kaviárem a dalšími pomazánkami. Ty stojí od šesti do čtrnácti dolarů, tedy od 130 do 300 korun. Vedle je pak pult na krájení bochníků, které jsou vyskládány i na zdi.

„Personál vám ochotně sdělí vše od původu mouky až po fakt, že si kvásek udržují už 57 let. Pokud si objednáte jen polovinu či čtvrtinu chleba za 30 a 15 dolarů, nakrájí vám ho vlastním nožem značky Martin Auer,“ popisoval svůj zážitek novinář Felix Salmon z Bloombergu. „Pečivo vám následně zabalí do bílého, hedvábného papíru, přelepí samolepkou s logem pekárny a vše zabalí do pevného, hnědého papírového sáčku. Váš nákup pak přenesou k pokladně, kde se rozhodnete, zda si k němu dáte i sklenku rakouského vína nebo třeba čepovanou kombuchu.“

Pro influencery, nebo běžné spotřebitele?

Není překvapením, že se podnik brzy po otevření stal virálním na sociálních sítích. Influenceři, kteří si zde natáčí své objednávky a následné degustace, těží z toho, že jim místo dokáže vygenerovat vysokou sledovanost. Každého totiž zajímá, jestli za to slavný chleba vůbec stojí. Ukazuje se, že možná ne tak docela. Podle kritiků totiž kůrka tohoto žitného bochníku není nijak zvlášť křupavá a střídka může působit trochu mazlavě. Nakyslost kvásku je navíc často tak jemná, že je téměř neznatelná. Málokdo se sem tedy vrátí podruhé.

Dívat se shora na mraky. Jak restaurace na vrcholu WTC navždy změnila New York

„Je to dobré, ale není to nic, z čeho bych si sedla na zadek,“ říká influencerka v jednom z videí, ve kterém pečivo zkouší. „Přijde mi docela chutný, ale je to prostě chleba,“ popisuje další, která má před sebou krabici s šesti různě namazanými krajíci.

Diskuse pod příspěvky ovládly především rozhořčené komentáře. „V jaké fázi kapitalismu to jsme?“ rozčiloval se jeden z uživatelů. „Velmi kreativní způsob, jak z lidí dostat peníze,“ reaguje další. Objevovaly se ale i překvapené komentáře Němců a Rakušanů. „U nás ve Vídni stojí bochník z té samé pekárny 12,90, což je pořád hodně, ale rozhodně ne 60.“

chewyorkcity

@rye.martinauer has made it to NYC with its 60$ loafs and 57 year old starter… have we lost the plot here

15. září 2026 v 17:22, příspěvek archivován: 21. září 2026 v 13:19
oblíbit odpovědět uložit

Otázka, proč je bochník z newyorské pobočky o tolik dražší než z těch rakouských, se objevuje poměrně často. Už když Auer expanzi plánoval, rozhodl se nasadit mnohem vyšší ceny. Chtěl zjistit, zda je možné, aby byl obyčejný chleba podobně statusovou záležitostí jako vůz Ferrari či kabelka Birkin.

Soustředí se tak například na atraktivní balení, kterým láká zejména mladou městskou klientelu, pro niž je pečivo něčím víc než jen základní potravinou. „Mrzí mě, že ne každý si může naše produkty dovolit kupovat denně. Jiným pekařům se třeba podaří vyrábět s nižšími náklady, ale my to neumíme,“ uvedl loni podnikatel pro deník Der Standard.

Auer síť pekáren, kterou v roce 1936 založil jeho dědeček, převzal před patnácti lety. Dnes provozuje 42 poboček v Rakousku, jednu v New Yorku a zaměstnává přibližně 800 lidí. Ročně firma dosahuje obratu kolem 48 milionů eur, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (62 příspěvků)

Nejčtenější

ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí, někteří tu nocovali

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

Německý boom zelené energie narazil na realitu. Firmy bojují o přežití

Premium
ilustrační snímek

Němečtí developeři větrných a solárních elektráren se dostávají do finančních problémů. Po letech rychlého růstu se návratnost nových projektů zhoršuje, náklady na financování rostou a výnosy klesají.

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu...

22. září 2026  10:42

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na...

22. září 2026  10:35

Překopnutý kabel ochromil dopravu v okolí New Yorku. Rušily se stovky letů

Letadlo společnosti United Airlines na letišti v Newarku 13. července 2026

Výpadek komunikačních linek v klíčovém středisku řízení letového provozu ve Filadelfii v pondělí na několik hodin výrazně ochromil leteckou dopravu na severovýchodě Spojených států. Problémy zasáhly...

22. září 2026  10:05

ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí, někteří tu nocovali

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

22. září 2026  7:26,  aktualizováno  7:49

Sucho nutí farmáře vybíjet stáda, a to nejen na maso

Za 150 hektary pastvin a péčí o 120 kusů dobytka se skrývají dlouhé roky...

Letní obavy se potvrzují. Kvůli suchu a posléze drahému krmení přistupují farmáři ke snižování stavu skotu, tedy k vybíjení dobytka. Problémy potvrzují hlavně jižní Čechy, ale třeba i podniky na...

22. září 2026

Střet Trumpa s Fedem. Sazby šly nahoru, přestože prezident chtěl levnější půjčky

Premium
Prezident USA Donald Trump si podává ruce s Kevinem Warshem na Warshově přísaze...

Americká centrální banka Fed zvedla minulý týden úrokové sazby do rozmezí 3,75 až 4 procenta. První zvýšení sazeb po třech letech přišlo pouhé dva měsíce před klíčovými kongresovými volbami. A může...

22. září 2026

Porsche ve stínu české Škody: ztrácí v Číně a stává se největší přítěží Volkswagenu

ilustrační snímek

Výrobce luxusních sportovních vozů Porsche byl dlouhou dobu spolehlivým zdrojem zisků německého automobilového koncernu Volkswagen. V současnosti se však podle analytiků stává jedním z největších...

21. září 2026  19:52,  aktualizováno  20:09

EU vyrobila přes polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů, Česko výrazně zaostává

Obnovitelné zdroje. Větrníky a panely využívají k výrobě energie vítr a...

V Evropské unii zajistily obnovitelné zdroje ve druhém čtvrtletí letošního roku 54,1 procent veškeré vyrobené elektřiny. Česko však s podílem 20,9 procent obsadilo předposlední místo v celé...

21. září 2026

USA a Čína si před schůzkou prezidentů vyměňují komplimenty. Řeší AI i obchod

Americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zmocněnec Jamieson Greer...

Spojené státy a Čína vyslaly před plánovaným summitem prezidentů Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga smířlivější signály. Zástupci obou zemí o víkendu jednali mimo jiné o umělé inteligenci, obchodu a...

21. září 2026

Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Aleš Juchelka. (21 září 2026)

Průměrný důchod vzroste od ledna o 304 korun měsíčně. Rozhodla o tom vláda, která zároveň schválila i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši dva tisíce korun. Podle ministra práce a sociálních věcí...

21. září 2026  16:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Regulace cen paliv nic neřeší, z rozpočtu to ukrojí miliardy, míní analytici

ilustrační snímek

Od října stát na měsíc znovu zastropuje ceny benzinu a nafty. Současně sníží spotřební daň z nafty, která by tak po započtení DPH měla zlevnit o 2,35 koruny za litr. Opatření má omezit důsledky...

21. září 2026  15:38

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

20. září 2026,  aktualizováno  21. 9. 14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde