Za obchodem RYE by Martin Auer stojí stejnojmenný pekař ze Štýrského Hradce, který na začátku září otevřel v New Yorku svoji první zahraniční pobočku. Největší rozruch ale vyvolala cena bochníku, která ho korunovala na jeden z nejdražších v okolí.
„Pečeme z bio rakouské žitné mouky, vody, soli a našeho více než 50 let starého kvasu. Na ceně se ale odráží i čas, který přípravě věnujeme, a lokalita,“ řekl Fox News Digital Auerův syn a spolumajitel podniku Tim Auer.
|
Čekání jako součást zážitku. Proč jsou lidé ochotní stát na jídlo dlouhé fronty
Už samotný obchod připomíná spíše luxusní butik než pekárnu. Minimalistickému šedobéžovému interiéru s decentním osvětlením dominuje skleněná vitrína plná krajíců s máslem, marmeládou, kaviárem a dalšími pomazánkami. Ty stojí od šesti do čtrnácti dolarů, tedy od 130 do 300 korun. Vedle je pak pult na krájení bochníků, které jsou vyskládány i na zdi.
„Personál vám ochotně sdělí vše od původu mouky až po fakt, že si kvásek udržují už 57 let. Pokud si objednáte jen polovinu či čtvrtinu chleba za 30 a 15 dolarů, nakrájí vám ho vlastním nožem značky Martin Auer,“ popisoval svůj zážitek novinář Felix Salmon z Bloombergu. „Pečivo vám následně zabalí do bílého, hedvábného papíru, přelepí samolepkou s logem pekárny a vše zabalí do pevného, hnědého papírového sáčku. Váš nákup pak přenesou k pokladně, kde se rozhodnete, zda si k němu dáte i sklenku rakouského vína nebo třeba čepovanou kombuchu.“
Pro influencery, nebo běžné spotřebitele?
Není překvapením, že se podnik brzy po otevření stal virálním na sociálních sítích. Influenceři, kteří si zde natáčí své objednávky a následné degustace, těží z toho, že jim místo dokáže vygenerovat vysokou sledovanost. Každého totiž zajímá, jestli za to slavný chleba vůbec stojí. Ukazuje se, že možná ne tak docela. Podle kritiků totiž kůrka tohoto žitného bochníku není nijak zvlášť křupavá a střídka může působit trochu mazlavě. Nakyslost kvásku je navíc často tak jemná, že je téměř neznatelná. Málokdo se sem tedy vrátí podruhé.
|
Dívat se shora na mraky. Jak restaurace na vrcholu WTC navždy změnila New York
„Je to dobré, ale není to nic, z čeho bych si sedla na zadek,“ říká influencerka v jednom z videí, ve kterém pečivo zkouší. „Přijde mi docela chutný, ale je to prostě chleba,“ popisuje další, která má před sebou krabici s šesti různě namazanými krajíci.
Diskuse pod příspěvky ovládly především rozhořčené komentáře. „V jaké fázi kapitalismu to jsme?“ rozčiloval se jeden z uživatelů. „Velmi kreativní způsob, jak z lidí dostat peníze,“ reaguje další. Objevovaly se ale i překvapené komentáře Němců a Rakušanů. „U nás ve Vídni stojí bochník z té samé pekárny 12,90, což je pořád hodně, ale rozhodně ne 60.“
Otázka, proč je bochník z newyorské pobočky o tolik dražší než z těch rakouských, se objevuje poměrně často. Už když Auer expanzi plánoval, rozhodl se nasadit mnohem vyšší ceny. Chtěl zjistit, zda je možné, aby byl obyčejný chleba podobně statusovou záležitostí jako vůz Ferrari či kabelka Birkin.
Soustředí se tak například na atraktivní balení, kterým láká zejména mladou městskou klientelu, pro niž je pečivo něčím víc než jen základní potravinou. „Mrzí mě, že ne každý si může naše produkty dovolit kupovat denně. Jiným pekařům se třeba podaří vyrábět s nižšími náklady, ale my to neumíme,“ uvedl loni podnikatel pro deník Der Standard.
Auer síť pekáren, kterou v roce 1936 založil jeho dědeček, převzal před patnácti lety. Dnes provozuje 42 poboček v Rakousku, jednu v New Yorku a zaměstnává přibližně 800 lidí. Ročně firma dosahuje obratu kolem 48 milionů eur, uzavírá Bloomberg.