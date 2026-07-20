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Americký fastfood s mexickou kuchyní zamířil do Mexika. Plánuje velkou expanzi

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  20:00
Slavnostní otevření první pobočky amerického fasfoodu Chipotle v Mexiku (16....

Slavnostní otevření první pobočky amerického fasfoodu Chipotle v Mexiku (16. července 2026) | foto: Reuters

Společnost otevřela první pobočku v San Pedro Garza García. (16. července 2026)
Návštěvníci konzumují pokrmy, které si zakoupili. (16. července 2026)
Návštěvníci konzumují pokrmy, které si zakoupili. (16. července 2026)
Pobočka Chipotle v San Pedro Garza García (16. července 2026)
11 fotografií
Americký řetězec Chipotle, který nabízí jídla inspirovaná mexickou kuchyní, otevřel svou první restauraci v Mexiku, zemi proslulé kulturou tacos. První pobočku spustil v Monterrey, kde má v plánu během následujících čtrnácti měsíců otevřít dalších šest až osm restaurací. O vstup na mexický trh se už v minulosti snažil také řetězec Taco Bell, který ovšem však u místních zákazníků neuspěl.

Společnost otevřela první pobočku v San Pedro Garza García, jedné z nejbohatších obcí v metropolitní oblasti Monterrey. Šestadvacetiletý Mexičan Ricardo Aguilar, který pobočku v den otevření navštívil, uvedl, že se stal fanouškem Chipotle během návštěv Spojených států. Oceňuje zejména kvalitu surovin a velké porce. „Je to úplně jiný typ nabídky. Rozhodně to není klasický stánek s tacos na rohu ulice,“ řekl agentuře Reuters.

Generální ředitel Chipotle Scott Boatwright v tiskovém prohlášení uvedl, že společnost vstupuje na mexický trh s respektem k místnímu kulinářskému dědictví. Podle něj průzkumy ukázaly silný zájem o kvalitní čerstvě připravované jídlo, které zákazníkům umožňuje vybrat si vlastní kombinaci ingrediencí.

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Ředitel Chipotle pro Mexiko Pablo de Brito agentuře Reuters řekl, že společnost si pro svůj vstup na mexický trh zvolila Monterrey mimo jiné kvůli mladé populaci, která má blízko k americké kultuře a značku už dobře zná. „S tímto otevřením jsme více než spokojeni,“ zmínil.

Kromě poboček v Monterrey má americká společnost v plánu se rozšířit také do jiných částí země, včetně hlavního města. Chipotle se při vstupu na mexický trh spojil se společností Alsea, mexickým provozovatelem restaurací, který má zkušenosti s rozvojem světových značek v Latinské Americe.

Chipotle čeká souboj s místními

Řetězec však vstupuje na trh, kde bude čelit silné konkurenci tisíců zavedených taquerií. Mexický statistický úřad INEGI eviduje v celé zemi více než 147 000 registrovaných taquerií. Naprostá většina z nich funguje neformálně jako pouliční stánky nabízející různé druhy masových tacos doplněných přílohami a pikantními omáčkami, napsala agentura Reuters.

Geograf Baruch Sanginés z Mexické národní autonomní univerzity v roce 2021 vytvořil mapu míst s prodejem tacos a zjistil, že 95 procent obyvatel hlavního města Mexika žije do 400 metrů od taquerie. V Monterrey pak podíl činí 75 procent.

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Podle Sary Senatoreové, analytičky Bank of America, je spolupráce s mexickou společností Alsea pro Chipotle výhodou. „Jsou to oni, kdo restaurace budují a nesou velkou část rizika,“ uvedla. Podle ní může Chipotle těžit také z přitažlivosti amerických značek, která americkým firmám často pomáhá uspět na zahraničních trzích.

Výzvy spojené se vstupem na mexický trh ukazuje příklad amerického řetězce Taco Bell, který se o vstup pokusil v letech 1992 a 2007. Ani jeden z pokusů nevedl k dlouhodobému působení v zemi. Podle amerického webu Food Republic zákazníky odrazovaly především vyšší ceny ve srovnání s místními prodejci tacos a také nabídka jídel, která pro ně nebyla známá ani dostatečně autentická.

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