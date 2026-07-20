Společnost otevřela první pobočku v San Pedro Garza García, jedné z nejbohatších obcí v metropolitní oblasti Monterrey. Šestadvacetiletý Mexičan Ricardo Aguilar, který pobočku v den otevření navštívil, uvedl, že se stal fanouškem Chipotle během návštěv Spojených států. Oceňuje zejména kvalitu surovin a velké porce. „Je to úplně jiný typ nabídky. Rozhodně to není klasický stánek s tacos na rohu ulice,“ řekl agentuře Reuters.
Generální ředitel Chipotle Scott Boatwright v tiskovém prohlášení uvedl, že společnost vstupuje na mexický trh s respektem k místnímu kulinářskému dědictví. Podle něj průzkumy ukázaly silný zájem o kvalitní čerstvě připravované jídlo, které zákazníkům umožňuje vybrat si vlastní kombinaci ingrediencí.
|
Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší
Ředitel Chipotle pro Mexiko Pablo de Brito agentuře Reuters řekl, že společnost si pro svůj vstup na mexický trh zvolila Monterrey mimo jiné kvůli mladé populaci, která má blízko k americké kultuře a značku už dobře zná. „S tímto otevřením jsme více než spokojeni,“ zmínil.
Kromě poboček v Monterrey má americká společnost v plánu se rozšířit také do jiných částí země, včetně hlavního města. Chipotle se při vstupu na mexický trh spojil se společností Alsea, mexickým provozovatelem restaurací, který má zkušenosti s rozvojem světových značek v Latinské Americe.
Chipotle čeká souboj s místními
Řetězec však vstupuje na trh, kde bude čelit silné konkurenci tisíců zavedených taquerií. Mexický statistický úřad INEGI eviduje v celé zemi více než 147 000 registrovaných taquerií. Naprostá většina z nich funguje neformálně jako pouliční stánky nabízející různé druhy masových tacos doplněných přílohami a pikantními omáčkami, napsala agentura Reuters.
Geograf Baruch Sanginés z Mexické národní autonomní univerzity v roce 2021 vytvořil mapu míst s prodejem tacos a zjistil, že 95 procent obyvatel hlavního města Mexika žije do 400 metrů od taquerie. V Monterrey pak podíl činí 75 procent.
|
Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech
Podle Sary Senatoreové, analytičky Bank of America, je spolupráce s mexickou společností Alsea pro Chipotle výhodou. „Jsou to oni, kdo restaurace budují a nesou velkou část rizika,“ uvedla. Podle ní může Chipotle těžit také z přitažlivosti amerických značek, která americkým firmám často pomáhá uspět na zahraničních trzích.
Výzvy spojené se vstupem na mexický trh ukazuje příklad amerického řetězce Taco Bell, který se o vstup pokusil v letech 1992 a 2007. Ani jeden z pokusů nevedl k dlouhodobému působení v zemi. Podle amerického webu Food Republic zákazníky odrazovaly především vyšší ceny ve srovnání s místními prodejci tacos a také nabídka jídel, která pro ně nebyla známá ani dostatečně autentická.