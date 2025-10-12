Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Autor: ,
  16:19
Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách způsobených globální změnou klimatu. Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa kvete v době vzácných atacamských dešťů a vytváří mozaiku barev, které se přezdívá kvetoucí poušť.
Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa

Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa | foto: Profimedia.cz

Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa
Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa
Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa
Rostlina Cistanthe (Calandrinia) longiscapa
10 fotografií

Tým výzkumníků z chilské Univerzity Andrése Bella provádí genetické sekvenování rostliny s cílem odhalit vlastnosti, které umožňují fuchsiově zbarvenému květu přežít nedostatek vody a extrémní teplotní výkyvy v jednom z nejdrsnějších prostředí na planetě. Cílem výzkumu je předat odolnost vůči suchu jiným plodinám.

„S klimatickými změnami se sucho stává obrovským problémem pro zemědělství naší země,“ řekla Ariely Orellanaová, ředitelka univerzitního Centra biotechnologie rostlin. „Potřebujeme rostliny, které budou odolné vůči suchu,“ dodala.

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

Chile čelí rostoucím problémům s vodou a Světový institut pro výzkum zdrojů (World Resources Institute) řadí zemi mezi státy nejvíce ohrožené nedostatkem vody. Studie varují před extrémním suchem, které by mělo nastat v úrodném údolí v centrální části Chile v době okolo roku 2050. Údolí je klíčové pro export zemědělských výrobků jako je víno, ovoce a živočišné výrobky.

Co podle Orellanaové dělá pouštní květinu výjimečnou, je její schopnost přepínat mezi různými typy fotosyntézy, což z ní činí vhodnou rostlinu pro extrémní podmínky. Když rostlina čelí stresu z důvodu sucha, intenzivního slunečního záření nebo slanosti, aktivuje metodu šetřící vodu, která se jmenuje CAM fotosyntéza.

Ameriku trápí bezprecedentní sucho. Dotýká se sto padesáti milionů lidí

Když se podmínky zlepší, květina se vrátí k běžnějšímu druhu fotosyntézy, takzvané C3 fotosyntéze. „Tato flexibilita z ní činí skvělý subjekt pro studium toho, jak geny řídí tyto změny,“ dodala Orellanaová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

12. října 2025

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí řidiči kamionů a autobusů i dalších dopravních prostředků, přestože to nejsou špatně placené pozice....

12. října 2025

Internet je plný přestrojených e-shopů. Lidé netuší, s kým obchodují, říká právník

Premium

Nakupování přes internet zažívá v Česku v posledních letech velký rozmach. Jaká ale v digitální džungli čekají na zákazníky úskalí? Právník Jan Šůra z organizace dTest, která se dlouhodobě zabývá...

11. října 2025

Amerika zažívá soumrak řemeslných pivovarů. Náklady stoupají, zákazníci mizí

Řemeslné pivovarnictví ve Spojených čelí největší krizi za posledních dvacet let. Minipivovarům klesají tržby, mnohé na pokles poptávky reagují ukončením provozu. Podle údajů organizace Brewers...

11. října 2025

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Strmým propadem reagovaly v pátek kryptoměny na ohlášení zvýšení cel na čínský dovoz americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle serveru The Economic Times se jednalo o historicky rekordní odliv,...

11. října 2025  16:03

Virál jako základ marketingu. Korejský výrobce nudlí sčítá astronomické zisky

Pikantní instantní nudle jihokorejské značky Buldak jsou na trhu již více než deset let, ale díky rostoucí popularitě na internetu jejich prodej stále roste. Mateřská společnost Samyang Foods nyní...

11. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat

Takzvané rebelské značky získávají stále větší část trhu balených potravin v USA. Ačkoli tvoří zatím méně než dvě procenta trhu nápojů a výrobků pro domácnost, v roce 2024 přispěly téměř k...

11. října 2025

Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají...

11. října 2025  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.