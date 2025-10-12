Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Tým výzkumníků z chilské Univerzity Andrése Bella provádí genetické sekvenování rostliny s cílem odhalit vlastnosti, které umožňují fuchsiově zbarvenému květu přežít nedostatek vody a extrémní teplotní výkyvy v jednom z nejdrsnějších prostředí na planetě. Cílem výzkumu je předat odolnost vůči suchu jiným plodinám.
„S klimatickými změnami se sucho stává obrovským problémem pro zemědělství naší země,“ řekla Ariely Orellanaová, ředitelka univerzitního Centra biotechnologie rostlin. „Potřebujeme rostliny, které budou odolné vůči suchu,“ dodala.
Chile čelí rostoucím problémům s vodou a Světový institut pro výzkum zdrojů (World Resources Institute) řadí zemi mezi státy nejvíce ohrožené nedostatkem vody. Studie varují před extrémním suchem, které by mělo nastat v úrodném údolí v centrální části Chile v době okolo roku 2050. Údolí je klíčové pro export zemědělských výrobků jako je víno, ovoce a živočišné výrobky.
Co podle Orellanaové dělá pouštní květinu výjimečnou, je její schopnost přepínat mezi různými typy fotosyntézy, což z ní činí vhodnou rostlinu pro extrémní podmínky. Když rostlina čelí stresu z důvodu sucha, intenzivního slunečního záření nebo slanosti, aktivuje metodu šetřící vodu, která se jmenuje CAM fotosyntéza.
Když se podmínky zlepší, květina se vrátí k běžnějšímu druhu fotosyntézy, takzvané C3 fotosyntéze. „Tato flexibilita z ní činí skvělý subjekt pro studium toho, jak geny řídí tyto změny,“ dodala Orellanaová.