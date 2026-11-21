Liam Poczatek měl na konci léta plné ruce práce. Svým vodním taxi převážel návštěvníky z chicagského přístaviště Navy Pier k výletním lodím na Michiganském jezeře. Lidé si užívali poslední teplé dny a na palubách se slavilo. Dobrou náladu však mezi majiteli plavidel kazily vyšší náklady na kotvení. Chicago totiž od letoška výrazně zvýšilo poplatek, kterému se přezdívá daň z jachet, píše agentura Bloomberg.
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„Má to obrovské důsledky,“ řekl osmadvacetiletý podnikatel agentuře Bloomberg. K lodím měl blízko už coby dítě, kdy s rodiči pravidelně vyrážel na jezero. Tehdy bylo podle něj běžné, že vlastní loď měly i rodiny s průměrnými příjmy. Dnes si lidé s jachtou často spojují především bohaté podnikatele. Kvůli rostoucím nákladům se navíc obává, že si tento koníček bude moci dovolit stále méně lidí.
Zdražení je výrazné
Chicago provozuje deset městských přístavů, ve kterých může zakotvit až šest tisíc lodí. Výše poplatku za stání závisí na velikosti plavidla. K samotné ceně se připočítává daň, která od roku 2003 dosahovala sedmi procent.
Od letoška ji však radnice zvýšila na 23,25 procenta. Původní sazba zůstala pouze neziskovým organizacím. Majitelé lodí, kteří žijí mimo Chicago, navíc hradí ještě dvacetiprocentní přirážku.
Jak výrazně se zdražení projevilo, ukazuje příklad z přístavu DuSable. Majitel lodi, který si pronajímá patnáctimetrové stání, letos zaplatí na dani 1 860 dolarů, v přepočtu zhruba 39 tisíc korun. Ještě loni ho přitom vyšla na pouhých 560 dolarů, tedy necelých 12 tisíc korun. Když se připočítá samotný pronájem místa, za jednu sezonu vydá přes 210 tisíc korun.
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Starosta Chicaga Brandon Johnson zvýšení daně vysvětluje špatným stavem městských financí. Při sestavování rozpočtu totiž městu chybělo 1,2 miliardy dolarů, zhruba 25 miliard korun. Podle něj je spravedlivé, aby obyvatelé, kteří si mohou dovolit vlastní loď, přispívali do městské pokladny vyšší částkou.
Město původně počítalo s tím, že mu vyšší daň letos přinese 5,6 milionu dolarů, tedy zhruba 118 milionů korun. Loni přitom vybralo 1,5 milionu dolarů. Podle zářijových údajů však zatím získalo pouze 2,9 milionu dolarů.
Konečná čísla budou k dispozici až v prosinci. Radnice zároveň připomíná, že počet obsazených míst v přístavech klesá už od roku 2014. Důvodem jsou mimo jiné dražší pohonné hmoty a skutečnost, že mezi majiteli lodí převažují stále starší lidé.
Daň pocítili i majitelé menších člunů
S označením daň z jachet má problém také Mark Stevens, který vede přístav Navy Pier. Upozorňuje, že stejná pravidla platí i pro malé čluny. Ještě více ho však trápí úbytek návštěvníků ze sousedních států, jmenovitě Wisconsinu, Michiganu a Indiany.
Ti do Chicaga přijížděli na lodích a často zde trávili několik dní. Kvůli dražšímu kotvení si podle něj někteří raději vybírají jiné přístavy. Místní restaurace a obchody tak přicházejí o jejich útraty.
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Vyšší náklady pocítil také kapitán Greg Scannell, který pořádá vyhlídkové plavby po Michiganském jezeře. Když před devíti lety s podnikáním začínal, zákazníci platili kolem 200 dolarů (4 200 korun) za hodinu.
Dnes je hodinová plavba ve všední den vyjde na 300 až 350 dolarů (6 300 až 7 350 korun), během rušných letních víkendů až na 500 dolarů (10 500 korun). Do cen se promítlo mimo jiné i dražší kotvení. Scannell zvýšení daně chápe, podle něj však měla radnice postupovat pozvolněji a změnu předem lépe projednat s majiteli lodí.
Na druhé straně platí, že vlastní lodě mají i velmi bohatí lidé. Patří mezi ně například plastický chirurg Mick Singh, který v přístavu Navy Pier kotví se svým sedmnáctimetrovým plavidlem. Souhlasí s tím, že by movitější obyvatelé měli do městské pokladny přispívat více.
Zároveň však upozorňuje na způsob, jakým Chicago hospodaří. Podle něj mohou stále vyšší daně některé bohaté lidi přimět k tomu, aby se přestěhovali jinam, kupříkladu na Floridu, uzavírá Bloomberg.