Už žádný „check-in“. Letectví čeká revoluce, místo pasů postačí digitální průkaz

Autor: iDNES.cz , ČTK

20:02

Cestování letadlem by do tří let mohlo projít největšími změnami za posledního půl století, uvedl britský server The Times s odvoláním na expertní organizaci OSN. V praxi by to mělo znamenat, že se cestující nebudou muset před samotným letem klasicky odbavovat. Přestat vydávat by se měly i zavedené palubní lístky.