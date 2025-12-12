Zatímco croissanty jsou nejprodávanějším zbožím Lidlu v USA, s parfémem Eau de Croissant je to složitější. Nedá se koupit, zákazníci mohou některý ze stovky kusů pouze vyhrát. Vůně vznikla ve spolupráci s parfumérkou Sarah McCartneyovou a je dodávána v lahvičce ve tvaru croissantu. K dispozici je pouze limitovaná série 100 flakonů, píše magazín Food and Wine.
|
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
„Naše croissanty mají už léta věrnou základnu fanoušků. Představují kvalitu, hodnotu a malé každodenní radosti, které odlišují Lidl od ostatních prodejců,“ sdělil na adresu netradičního produktu mluvčí řetězce Lidl magazínu Food & Wine. V tomto svátečním období chtěla značka zákazníky podle jeho slov pobavit tím, že jim dá možnost pocítit croissanty na vlastní kůži. „Eau de Croissant je hravým odkazem na produkty, které naši zákazníci milují, a na nejnižší ceny, na které se u nás mohou vždy spolehnout,“ dodal.
Parfém je v hnědé lahvičce ve tvaru croissantu, vyrobila ji společnost Plunge Creations známá svými nápaditými výtvory včetně kostýmů pro mnoho televizních pořadů. Obal vypadá jako čerstvě upečené pečivo, každá lahvička obsahuje 15 mililitrů parfému.
Fanoušci značky, kteří ji chtějí získat, se musí přihlásit do soutěže tím, že budou od 4. do 18. prosince sledovat instagramový profil Lidlu. Oficiální pravidla najdou na globálních stránkách řetězce.
El aroma a croissant recién horneado se hace fragancia.— Reason Why (@ReasonWhy) December 10, 2025
Lidl Estados Unidos ha creado un perfume inspirándose en su croissant de 49 centavos, que asegura es uno de los productos favoritos de los clientes.
|| Más info 👉🏽 https://t.co/zH0RECtQJh pic.twitter.com/akiFos3gnq