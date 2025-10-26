ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

Jan Dvořák
  15:00
ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad zákazníkem. I tak už do závodu o ovládnutí nové technologie vyrazili první hráči. Zatím je podíl webového provozu maloobchodníků uskutečňovaného přímo z nástrojů AI sice marginální, ale rychle roste.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Když minulý týden největší americký maloobchodník Walmart oznámil, že zákazníkům umožní nakupovat své produkty přímo v ChatuGPT od společnosti OpenAI, investoři zajásali. Akcie firmy toho dne vystřelily o téměř pět procent a tržní kapitalizace společnosti se zvýšila přibližně o čtyřicet miliard dolarů. Také Etsy a Shopify přidaly šestnáct a šest procent poté, když oznámily své partnerství s ChatGPT, píše web The Wall Street Journal.

Velká část webového provozu maloobchodníků již pochází z externích zdrojů, jako je například Google. Ale zákazníci obvykle musí kliknout na webové stránky maloobchodníků, aby dokončili transakci. Funkce Instant Checkout, se kterou přišlo ChatGPT, umožňuje nakupujícím přejít od dotazu typu „najdi mi nejlehčí kočárky do 300 dolarů“ k prohlížení a pokračovat k pokladně, aniž by opustili chat.

OpenAI uvedlo, že obchodníci mu za dokončené nákupy platí pouze malý poplatek. „Výsledky hledání produktů, které vycházejí z dotazů ChatGPT, budou organické a nesponzorované“, uvádí OpenAI.

Už to začíná. AI agenti za nás začnou nakupovat již v prosinci

Zájem maloobchodníků o tuto oblast je tak celkem jasný. Když totiž lidi používají chatboty pro nákupní doporučení, je logické u toho být a získat výhodu prvního hráče na trhu. „Chcete být co nejblíž zdroje,“ potvrzuje Oliver Chen, analytik investiční společnosti TD Cowen. Podle dostupných dat je podíl webového provozu maloobchodníků z nástrojů GenAI, jako je ChatGPT, sice stále zanedbatelný, ale rychle roste.

Má to i svá úskalí

Na ChatGPT momentálně připadají asi tři čtvrtiny celkového provozu všech AI chatbotů. Podle pracovního dokumentu zveřejněného ekonomickým výzkumným týmem společnosti OpenAI se asi dvě procenta konverzací na ChatGPT týká právě nakupování.

Přibližně 38 procent amerických spotřebitelů, které společnost Adobe oslovila v průzkumu na začátku tohoto roku, uvedlo, že generativní AI používají pro online nakupování – od doporučení produktů až po vyhledávání slev.

Společnosti Etsy nebo Walmart jsou přesně typy prodejců, kteří by mohli těžit z viditelnosti na takových chatbotech. Etsy má totiž miliony jedinečných nabídek, které je někdy obtížné na webu najít. Walmart zase prodává komoditní produkty, ale má široký výběr, nízké ceny a rychlé dodání. To jsou tři věci, které nakupující upřednostňují.

Nezvyšujte ceny, vydělali jste miliardy, kárá Trump Walmart. Řetězec se brání

Umožnit zákazníkům obejít webové stránky a aplikace maloobchodníků může mít svá úskalí. Například letecké společnosti nemají zrovna nejlepší vztahy s externími rezervačními weby. Někteří dopravci dokonce stáhli informace o svých tarifech z těchto webových stránek, aby se vyhnuli placení poplatků a zlepšili prodej doplňkových produktů prostřednictvím vlastních webových stránek.

Podobně by snadné srovnání a přímá platba mohly poškodit loajalitu zákazníků vůči maloobchodníkům a omezit možnosti prodeje doplňkových produktů. AI by také mohla snížit důležité příjmy maloobchodníků plynoucí z reklamy. Z přibližně 59 miliard dolarů, které společnosti podle odhadů letos utratí za reklamu u amerických maloobchodníků, se více než z 60 procent váže na umístění ve vyhledávačích na webových stránkách a v aplikacích těchto maloobchodníků, uvádí zpráva společnosti Emarketer.

„Pokud se vyhledávání přesune k univerzálním AI asistentům, mohly by tam následovat i rozpočty na reklamu,“ uvádí zpráva společnosti. Ztráta příjmů z reklamy by byla špatnou zprávou pro maloobchodníky, zejména pak pro Walmart, jehož reklamní činnost pomohla zvýšit ziskovost online obchodování.

Ovládne AI veškerý obchod?

Ačkoli OpenAI zatím nezobrazuje reklamy, její mateřská společnost hledá způsoby, jak platformu zpeněžit. Podle některých zpráv již najala reklamní talenty od velkých technologických konkurentů. Reklamy by byly snadným zdrojem příjmů pro chatboty s velkým provozem a množstvím cenných dat.

Právě tento aspekt by mohl být důvodem, proč například Amazon prozatím vylučuje externí AI chatboty. Společnost údajně zablokovala platformám GenAI možnost získávat informace z jejích webových stránek, a tak zabránila tomu, aby se její nabídky zobrazovaly na místech, jako je ChatGPT. Amazon místo toho pracuje na několika vlastních funkcích AI pro nakupování, včetně jedné, která zákazníkům umožňuje nakupovat produkty i mimo Amazon.

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Pro maloobchodníky by nejlepším scénářem mohla být budoucnost, ve které spotřebitelé používají univerzální AI platformy, jako je ChatGPT, pouze pro určité typy nákupů. Mohly by to být nákupy, které jsou finančně náročnější nebo vyžadují složitější rozhodnutí, jako třeba pohovky nebo pračky. Rutinní nákupy, jako jsou potraviny, by pak mohly i nadále probíhat přímo na Amazonu nebo Walmartu, což by maloobchodníkům umožnilo udržet si kontakty se zákazníky a příjmy z reklamy.

„Stejně jako e-commerce zcela nevytlačila maloobchod, je nepravděpodobné, že platformy AI převezmou veškeré nakupování,“ poznamenává Simeon Gutman, analytik společnosti Morgan Stanley.

Nákladné rozhodnutí

Maloobchodníci by ale mohli mít větší problémy, pokud se život lidí začne více točit kolem chatbotů. Spotřebitelé by je totiž mohli používat k nákupu široké škály věcí – od základních potřeb pro domácnost až po sezonní oblečení – aniž by klikali na jediný odkaz na webové stránky maloobchodníka. Jako největší maloobchodník v Americe má rozhodnutí Walmartu uzavřít partnerství s ChatGPT dalekosáhlé důsledky, protože by mohlo urychlit přijetí AI jinými maloobchodníky a nakupujícími.

Pokud se nakupování pomocí umělé inteligence stane tak rozšířeným, že to začne mít důsledky na loajalitu maloobchodníků nebo jejich příjmy z reklamy, možná se obchodníci z partnerství stáhnou nebo se pokusí vyjednat podíl na ziscích AI botů. Rychlé a bezproblémové nakupování je snem všech maloobchodníků. Ale svěřit ChatGPT klíče k jejich vztahům se zákazníky by se mohlo ukázat jako velice nákladné rozhodnutí, uzavírá americký portál.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad...

26. října 2025

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Jeden z nejpůsobivějších ekonomických příběhů v Evropě píše v posledních letech Polsko. V době, kdy většina ekonomik Evropské unie strádá, se právě tamní hospodářství dere vzhůru. Jde o úspěch, který...

26. října 2025

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Po razii v továrně Hyundai Korejci i nadále sázejí na Ameriku. Nemají na výběr

Americké úřady v září zadržely a vyhostily více než 300 jihokorejských dělníků, kteří podle nich pracovali v továrně Hyundai v Georgii s nesprávným typem víz. Firma však pokračuje dál, jako by se nic...

26. října 2025

EU se pře o práva cestujících, řeší se zpoždění i kufr v ceně letenky

Spory o reformu práv cestujících v letecké dopravě proti sobě názorově postavily vrcholné instituce Evropské unie. Zatímco Evropský parlament prosazuje snazší cestu k odškodnému a příruční kufry v...

26. října 2025

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

26. října 2025

Jak může být dítě terorista? Dostat se do USA je pro Kubánce stále těžší

Kubánští Američané snažící se přivést své příbuzné z ostrova do USA, narážejí na stále častější odmítnutí svých žádostí. Trumpova cestovní omezení mají čtyři měsíce po zavedení devastující důsledky...

25. října 2025

Ročně až tři tisíce tun brambor. Rodinná farma vsadila na netypické plodiny

Do škol, nemocnic nebo třeba do restaurací po celé Moravě. Ve vinařském kraji v Ivani na Brněnsku se Josef Fabičovic a jeho rodina pustili do pěstování brambor, čímž zcela vybočili ze zajetých...

25. října 2025

Brusel přidal do návrhu o odlesňování další zmatky, začne platit dřív

Evropská komise přehodnotila zářijový příslib eurokomisařky pro životní prostředí Jessiky Roswallové o ročním odložení nových povinností pro firmy spojených s vykazováním toho, že jejich činností...

25. října 2025

V hlavní roli řízek. Známý šéfkuchař zve na rakousko-českou kuchyni

Pražský Anděl získal nové gastronomické místo, které slibuje zaujmout milovníky tradiční české a vídeňské kuchyně. Restaurace Šnycl, novinka šéfkuchaře Jana Punčocháře, se zaměřuje především na řízky...

25. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Návrat ke kořenům. Vinice v Čechách ožívají na starých místech

Vinařství v Čechách zažívá renesanci. Většinou malopěstitelé obnovují historické vinice. Jen letos zapsalo ministerstvo zemědělství tři nové viniční trati v Praze a skoro deset v Čechách.

25. října 2025

Tohle není rovný souboj. Evropští výrobci hořekují nad čínským dovozem

Evropský trh zaplavuje levný dovoz z Číny, který ohrožuje místní výrobce. Kvůli politice Spojených států je navíc nával čínského zboží mnohem výraznější než před nástupem Donalda Trumpa do funkce...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.