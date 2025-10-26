Když minulý týden největší americký maloobchodník Walmart oznámil, že zákazníkům umožní nakupovat své produkty přímo v ChatuGPT od společnosti OpenAI, investoři zajásali. Akcie firmy toho dne vystřelily o téměř pět procent a tržní kapitalizace společnosti se zvýšila přibližně o čtyřicet miliard dolarů. Také Etsy a Shopify přidaly šestnáct a šest procent poté, když oznámily své partnerství s ChatGPT, píše web The Wall Street Journal.
Velká část webového provozu maloobchodníků již pochází z externích zdrojů, jako je například Google. Ale zákazníci obvykle musí kliknout na webové stránky maloobchodníků, aby dokončili transakci. Funkce Instant Checkout, se kterou přišlo ChatGPT, umožňuje nakupujícím přejít od dotazu typu „najdi mi nejlehčí kočárky do 300 dolarů“ k prohlížení a pokračovat k pokladně, aniž by opustili chat.
OpenAI uvedlo, že obchodníci mu za dokončené nákupy platí pouze malý poplatek. „Výsledky hledání produktů, které vycházejí z dotazů ChatGPT, budou organické a nesponzorované“, uvádí OpenAI.
Zájem maloobchodníků o tuto oblast je tak celkem jasný. Když totiž lidi používají chatboty pro nákupní doporučení, je logické u toho být a získat výhodu prvního hráče na trhu. „Chcete být co nejblíž zdroje,“ potvrzuje Oliver Chen, analytik investiční společnosti TD Cowen. Podle dostupných dat je podíl webového provozu maloobchodníků z nástrojů GenAI, jako je ChatGPT, sice stále zanedbatelný, ale rychle roste.
Má to i svá úskalí
Na ChatGPT momentálně připadají asi tři čtvrtiny celkového provozu všech AI chatbotů. Podle pracovního dokumentu zveřejněného ekonomickým výzkumným týmem společnosti OpenAI se asi dvě procenta konverzací na ChatGPT týká právě nakupování.
Přibližně 38 procent amerických spotřebitelů, které společnost Adobe oslovila v průzkumu na začátku tohoto roku, uvedlo, že generativní AI používají pro online nakupování – od doporučení produktů až po vyhledávání slev.
Společnosti Etsy nebo Walmart jsou přesně typy prodejců, kteří by mohli těžit z viditelnosti na takových chatbotech. Etsy má totiž miliony jedinečných nabídek, které je někdy obtížné na webu najít. Walmart zase prodává komoditní produkty, ale má široký výběr, nízké ceny a rychlé dodání. To jsou tři věci, které nakupující upřednostňují.
Umožnit zákazníkům obejít webové stránky a aplikace maloobchodníků může mít svá úskalí. Například letecké společnosti nemají zrovna nejlepší vztahy s externími rezervačními weby. Někteří dopravci dokonce stáhli informace o svých tarifech z těchto webových stránek, aby se vyhnuli placení poplatků a zlepšili prodej doplňkových produktů prostřednictvím vlastních webových stránek.
Podobně by snadné srovnání a přímá platba mohly poškodit loajalitu zákazníků vůči maloobchodníkům a omezit možnosti prodeje doplňkových produktů. AI by také mohla snížit důležité příjmy maloobchodníků plynoucí z reklamy. Z přibližně 59 miliard dolarů, které společnosti podle odhadů letos utratí za reklamu u amerických maloobchodníků, se více než z 60 procent váže na umístění ve vyhledávačích na webových stránkách a v aplikacích těchto maloobchodníků, uvádí zpráva společnosti Emarketer.
„Pokud se vyhledávání přesune k univerzálním AI asistentům, mohly by tam následovat i rozpočty na reklamu,“ uvádí zpráva společnosti. Ztráta příjmů z reklamy by byla špatnou zprávou pro maloobchodníky, zejména pak pro Walmart, jehož reklamní činnost pomohla zvýšit ziskovost online obchodování.
Ovládne AI veškerý obchod?
Ačkoli OpenAI zatím nezobrazuje reklamy, její mateřská společnost hledá způsoby, jak platformu zpeněžit. Podle některých zpráv již najala reklamní talenty od velkých technologických konkurentů. Reklamy by byly snadným zdrojem příjmů pro chatboty s velkým provozem a množstvím cenných dat.
Právě tento aspekt by mohl být důvodem, proč například Amazon prozatím vylučuje externí AI chatboty. Společnost údajně zablokovala platformám GenAI možnost získávat informace z jejích webových stránek, a tak zabránila tomu, aby se její nabídky zobrazovaly na místech, jako je ChatGPT. Amazon místo toho pracuje na několika vlastních funkcích AI pro nakupování, včetně jedné, která zákazníkům umožňuje nakupovat produkty i mimo Amazon.
Pro maloobchodníky by nejlepším scénářem mohla být budoucnost, ve které spotřebitelé používají univerzální AI platformy, jako je ChatGPT, pouze pro určité typy nákupů. Mohly by to být nákupy, které jsou finančně náročnější nebo vyžadují složitější rozhodnutí, jako třeba pohovky nebo pračky. Rutinní nákupy, jako jsou potraviny, by pak mohly i nadále probíhat přímo na Amazonu nebo Walmartu, což by maloobchodníkům umožnilo udržet si kontakty se zákazníky a příjmy z reklamy.
„Stejně jako e-commerce zcela nevytlačila maloobchod, je nepravděpodobné, že platformy AI převezmou veškeré nakupování,“ poznamenává Simeon Gutman, analytik společnosti Morgan Stanley.
Nákladné rozhodnutí
Maloobchodníci by ale mohli mít větší problémy, pokud se život lidí začne více točit kolem chatbotů. Spotřebitelé by je totiž mohli používat k nákupu široké škály věcí – od základních potřeb pro domácnost až po sezonní oblečení – aniž by klikali na jediný odkaz na webové stránky maloobchodníka. Jako největší maloobchodník v Americe má rozhodnutí Walmartu uzavřít partnerství s ChatGPT dalekosáhlé důsledky, protože by mohlo urychlit přijetí AI jinými maloobchodníky a nakupujícími.
Pokud se nakupování pomocí umělé inteligence stane tak rozšířeným, že to začne mít důsledky na loajalitu maloobchodníků nebo jejich příjmy z reklamy, možná se obchodníci z partnerství stáhnou nebo se pokusí vyjednat podíl na ziscích AI botů. Rychlé a bezproblémové nakupování je snem všech maloobchodníků. Ale svěřit ChatGPT klíče k jejich vztahům se zákazníky by se mohlo ukázat jako velice nákladné rozhodnutí, uzavírá americký portál.