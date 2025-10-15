ChatGPT částečně ruší cenzuru. Plnoletým povolí erotický materiál

Dospělí uživatelé ChatuGPT budou mít brzy přístup k méně cenzurované verzi populárního chatbota. „Bude obsahovat i erotický materiál,“ oznámil generální ředitel OpenAI Sam Altman. Ačkoli zatím není jasné, jak přesně budou povolené erotické konverzace vypadat, je tento krok významnou změnou v politice OpenAI. Ta dosud takový obsah ve většině kontextů zakazovala, píše portál CNBC.

Sam Altman, generální ředitel OpenAI a zakladatel softwaru pro umělou inteligenci ChatGPT, se účastnil panelové diskuse na Technické univerzitě v Mnichově. (25. května 2023) | foto: ČTK

„Nyní, když se nám podařilo zmírnit závažné problémy duševního zdraví a máme k dispozici nové nástroje, budeme moci ve většině případů bezpečně uvolnit omezení,“ uvedl Altman.

„V prosinci zavedeme plně funkční věkovou bránu a v rámci našeho principu zacházet s dospělými uživateli jako s dospělými. Povolíme ještě více, například erotiku pro ověřené dospělé,“ uvedl Altman v úterý v příspěvku na sociálních médiích.

Erotika jako tabu

Podle Altmana byly stávající verze ChatGPT v tomto ohledu poměrně restriktivní, aby chránily uživatele před riziky ohrožující duševní zdraví. Tento přístup ale pro mnoho uživatelů činil chatbota méně užitečným a zábavným.

Chatbot jako terapeut roste v oblibě. Co dělá s vašimi údaji, nevíme, varují experti

„Nyní, když se nám podařilo zmírnit závažné problémy duševního zdraví a máme nové nástroje, budeme moci ve většině případů bezpečně uvolnit omezení,“ uvedl Altman.

Tyto nové nástroje, o nichž hovoří, se zřejmě týkají bezpečnostních funkcí a rodičovské kontroly, které společnost zavedla minulý měsíc. S rozšiřováním opatření na ochranu nezletilých se však zdá, že Altman je připravený na to, aby ChatGPT zaujal liberálnější přístup k dospělým.

OpenAI naznačilo změnu v únoru. Erotika však je stále považována za citlivý obsah, který měl být generován pouze v určitých povolených kontextech.

Chatbot lidštější?

Kromě prosincového uvolnění restrikcí Altman také uvedl, že v nadcházejících týdnech jeho firma uvede novou verzi ChatuGPT, která chatbotu umožní další nové možnosti. „Pokud chcete, aby váš ChatGPT reagoval lidským způsobem, používal spoustu emodži nebo se choval jako přítel, měl by toho být schopen,“ řekl. „Ale pouze pokud to chcete.“

Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně

Změna politiky firmy přichází ve významném okamžiku, protože OpenAI již čelí zvýšené kontrole svých bezpečnostních postupů. V září zahájila americká federální obchodní komise vyšetřování několika technologických společností, včetně OpenAI, ohledně potenciálních rizik pro děti a teenagery. Krok následoval po žalobě kalifornského páru, který tvrdil, že ChatGPT přispěl k sebevraždě jejich 16letého syna.

OpenAI v úterý také oznámila vytvoření osmičlenné rady odborníků, kteří bude společnosti radit, jak umělá inteligence ovlivňuje duševní zdraví, emoce a motivaci uživatelů.

Rada bude OpenAI pomáhat definovat, jak vypadají zdravé interakce s AI, a to prostřednictvím pravidelných kontrol a opakujících se schůzek, uvedla společnost podle portálu CNBC.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

