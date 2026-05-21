Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Společnosti spouštějí vlastní aplikace přímo v ChatGPT. Jsme blíž zákazníkům, tvrdí

Autor:
  20:00
Společnost OpenAI v posledních týdnech zaznamenala prudký nárůst amerických firem, které pro ChatGPT spouštějí vlastní aplikace. Ty uživatelům umožňují komunikovat se značkami přímo v rozhraní ChatGPT a získávat doporučení, informace či nabídky služeb bez nutnosti opustit konverzaci. Ani české firmy ale nezůstávají pozadu.

Společnost Starbucks představila vlastní aplikaci pro ChatGPT. (15. dubna 2026) | foto: Starbucks

Mezi společnosti, jejichž aplikace je možné najít v ChatGPT, patří například kavárenský řetězec Starbucks, řetězec rychlého občerstvení Little Caesars Pizza či hotelová společnost Wyndham Hotels & Resorts, napsal americký portál The Wall Street Journal.

Firmy tvrdí, že hlavním přínosem je větší blízkost k zákazníkům. „Chtěli jsme být tam, kde jsou naši zákazníci,“ uvedla manažerka Neelima Sharmaová ze společnosti Lowe’s, která je v USA (po Home Depot) druhým největším hráčem v železářských a kutilských potřebách.

Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Firmy poskytují zákazníkům v chatu nejen rady ohledně produktů a služeb, ale mohou je také nasměrovat na web společnosti nebo do jejich aplikace, kde mohou zadat nebo zaplatit objednávku.

Aplikace mají mezery

Společnost OpenAI tuto funkci oznámila v říjnu 2025. Nedávno zjednodušila proces schvalování aplikací, což je jedním z důvodů současného boomu. Zákazníci najdou aplikace přímo v ChatGPT při kliknutí na tři tečky a nápisem „více“ v levém horním rohu.

„Jsme stále v rané fázi vývoje tohoto ekosystému a uvědomujeme si, že je třeba udělat ještě mnoho práce, abychom zlepšili zážitek pro firmy i uživatele. Postupem času očekáváme, že se ChatGPT stane primárním způsobem, jakým mnoho uživatelů interaguje s klíčovými produkty a službami v jejich osobním i pracovním životě,“ uvedl mluvčí společnosti OpenAI.

ChatGPT spustil novou funkci, poskytuje personalizované zdravotní rady

Podle expertů mají aplikace zatím řadu úskalí. Jednou z největších výzev je podle Joshe Weisberga ze společnosti Zillow to, aby uživatelé aplikace vůbec našli a používali.

„Průměrný člověk, který používá ChatGPT k objevování produktů nebo plánování dovolené, pravděpodobně o těchto aplikacích vůbec neví,“ uvedl John Campbell, šéf inovací a AI v mediální agentuře Roast.

Zmínil také, že některé aplikace zatím podle něj nenabízejí dost užitečné nebo zajímavé funkce pro běžné uživatele. „Aplikace od Starbucks je v podstatě malá interaktivní hra, kde najdete svůj ideální nápoj,“ řekl. Pro provedení nákupu je stejně stále nutné navštívit aplikaci nebo webové stránky Starbucks.

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Senior viceprezident Starbucks pro digitální a věrnostní programy Paul Riedel uvedl, že firma aplikaci zatím testuje a sbírá zpětnou vazbu od uživatelů.

Firmám také chybějí detailní statistiky o používání aplikací. „S OpenAI jednáme o tom, jaké statistiky bychom chtěli mít k dispozici a jaká data jsou nám schopni poskytovat,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Wyndham Hotels & Resorts Scott Strickland. Žádná podrobnější data o používání aplikace podle něj zatím nedostali.

Ani české firmy nejsou pozadu. Například online prodejce potravin Rohlík používá asistentku Maia už od začátku roku, teď její možnosti dál rozšířil. Nově přes ni zákazníci zvládnou celý nákup od výběru zboží až po platbu přímo v chatu.

Firma zároveň otevřela hlasové ovládání Maia Voice všem zákazníkům a spustila i napojení na externí AI modely, jako jsou ChatGPT nebo Claude. „Naším cílem je odstraňovat bariéry a využívat technologie tak, aby byl nákup každý den rychlejší a intuitivnější,“ uvedla generální manažerka Rohlik.cz Miroslava Vopatová.

smartworkai

Tried the Starbucks ChatGPT app today… this is how it went #starbucks #chatgpt

What do you think of these ChatGPT apps? Have you tried this one yet?

19. dubna 2026 v 20:41, příspěvek archivován: 18. května 2026 v 15:11
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Společnosti spouštějí vlastní aplikace přímo v ChatGPT. Jsme blíž zákazníkům, tvrdí

Společnost Starbucks představila vlastní aplikaci pro ChatGPT. (15. dubna 2026)

Společnost OpenAI v posledních týdnech zaznamenala prudký nárůst amerických firem, které pro ChatGPT spouštějí vlastní aplikace. Ty uživatelům umožňují komunikovat se značkami přímo v rozhraní...

21. května 2026

Američan kvůli drahému benzinu jezdí Barbie autíčkem, i jiní musí improvizovat

Třicetiletý Mali Hightower pózuje u toho, co sám popisuje jako vlastní vynález...

Pohonné hmoty v USA zůstávají výrazně dražší než před vypuknutím konfliktu, proto musí někteří obyvatelé vymýšlet alternativy, jak si cenově nedostupné cesty autem nahradit. Americký export ropy,...

21. května 2026

Český talent mixujte s americkou dravostí, radí úspěšní startupisté

Konference Backstage na pražském Žofíně 20. května 2026

Česká technologická scéna má silný potenciál, ale k úspěchu na globálním trhu jí často chybí dravost a schopnost se prodat. Ukazuje se přitom, že ty nejúspěšnější nápady nemusí být složité. Klíčem k...

21. května 2026  17:30

Firmy reagují na válku. Už je připravila o půl bilionu korun, vyčíslila analýza

Loď v Hormuzském průlivu

Narušené dodavatelské řetězce, drahá ropa i komplikovaná přeprava přes Hormuzský průliv. S těmito problémy se v posledních týdnech potýkají firmy po celém světě. Analýza agentury Reuters ukázala, že...

21. května 2026  16:15

Dvakrát v týdnu do Hanoje. Prahu a vietnamskou metropoli propojí VietJet Air

Letoun společnosti VietJet

Po letech vyjednávání se pražské Letiště Václava Havla dočká přímé linky do vietnamské Hanoje. Spojení budou od 10. října provozovat nízkonákladové aerolinky Vietjet Air vždy v úterý a v sobotu....

21. května 2026  15:12

Končí síť „sousedských“ prodejen, většina byla v Praze. Makro prozradilo důvod

První Bonveno na pražském Andělu (10. ledna 2024)

Velkoobchodní řetězec Makro v Česku ukončuje činnost sítě svých menších „sousedských“ prodejen Bonveno. Některé se zcela uzavřou. „Prodejny Bonveno v České republice ukončují svou činnost, přičemž...

21. května 2026  13:58

Velká tchajwanská investice v Ústeckém kraji, vznikne moderní sklad chemikálií

Ilustrační snímek

Tchajwanská společnost i-TRANS Global připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Jednatel české pobočky Gary Čchiu řekl, že zpočátku plánuje investovat...

21. května 2026  12:04

Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na 35. sněmu AK ČR v Olomouci (21....

České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a...

21. května 2026  11:38

Muskova SpaceX se chystá na burzu, zatím ale kupí miliardové ztráty

Příprava rakety Starship společnosti SpaceX na základně Starbase v Texasu. (20....

Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raket a satelitů Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až ve středu firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu,...

21. května 2026  11:07

Ranvej na newyorském letišti LaGuardia uzavřela propadlina. Lety měly zpoždění

Letiště LaGuardia, New York.

Newyorské letiště LaGuardia ve středu uzavřelo jednu ze svých dvou ranvejí kvůli propadlině v blízkosti dráhy. V důsledku poškození letiště také varovalo před zpožděními a rušením letů. Problém podle...

21. května 2026  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Druhá linka do USA. American Airlines spojí Prahu s Filadelfií, zájem je velký

Letecká společnost American Airlines zahájila pravidelné lety mezi Prahou a...

Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno.

21. května 2026  6:52

ANALÝZA: U soudu Musk prohrál, ale v něčem pravdu má. Ideály AI se drolí

Premium
Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která...

Gladiátorské zápasy technologických multimiliardářů jsou u konce. Vyzývatel Elon Musk prohrál, podle federálního soudu v Kalifornii podal žalobu na společnost OpenAI příliš pozdě. Otázkou zůstává,...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.