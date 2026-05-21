Mezi společnosti, jejichž aplikace je možné najít v ChatGPT, patří například kavárenský řetězec Starbucks, řetězec rychlého občerstvení Little Caesars Pizza či hotelová společnost Wyndham Hotels & Resorts, napsal americký portál The Wall Street Journal.
Firmy tvrdí, že hlavním přínosem je větší blízkost k zákazníkům. „Chtěli jsme být tam, kde jsou naši zákazníci,“ uvedla manažerka Neelima Sharmaová ze společnosti Lowe’s, která je v USA (po Home Depot) druhým největším hráčem v železářských a kutilských potřebách.
|
Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři
Firmy poskytují zákazníkům v chatu nejen rady ohledně produktů a služeb, ale mohou je také nasměrovat na web společnosti nebo do jejich aplikace, kde mohou zadat nebo zaplatit objednávku.
Aplikace mají mezery
Společnost OpenAI tuto funkci oznámila v říjnu 2025. Nedávno zjednodušila proces schvalování aplikací, což je jedním z důvodů současného boomu. Zákazníci najdou aplikace přímo v ChatGPT při kliknutí na tři tečky a nápisem „více“ v levém horním rohu.
„Jsme stále v rané fázi vývoje tohoto ekosystému a uvědomujeme si, že je třeba udělat ještě mnoho práce, abychom zlepšili zážitek pro firmy i uživatele. Postupem času očekáváme, že se ChatGPT stane primárním způsobem, jakým mnoho uživatelů interaguje s klíčovými produkty a službami v jejich osobním i pracovním životě,“ uvedl mluvčí společnosti OpenAI.
|
ChatGPT spustil novou funkci, poskytuje personalizované zdravotní rady
Podle expertů mají aplikace zatím řadu úskalí. Jednou z největších výzev je podle Joshe Weisberga ze společnosti Zillow to, aby uživatelé aplikace vůbec našli a používali.
„Průměrný člověk, který používá ChatGPT k objevování produktů nebo plánování dovolené, pravděpodobně o těchto aplikacích vůbec neví,“ uvedl John Campbell, šéf inovací a AI v mediální agentuře Roast.
Zmínil také, že některé aplikace zatím podle něj nenabízejí dost užitečné nebo zajímavé funkce pro běžné uživatele. „Aplikace od Starbucks je v podstatě malá interaktivní hra, kde najdete svůj ideální nápoj,“ řekl. Pro provedení nákupu je stejně stále nutné navštívit aplikaci nebo webové stránky Starbucks.
|
Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků
Senior viceprezident Starbucks pro digitální a věrnostní programy Paul Riedel uvedl, že firma aplikaci zatím testuje a sbírá zpětnou vazbu od uživatelů.
Firmám také chybějí detailní statistiky o používání aplikací. „S OpenAI jednáme o tom, jaké statistiky bychom chtěli mít k dispozici a jaká data jsou nám schopni poskytovat,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Wyndham Hotels & Resorts Scott Strickland. Žádná podrobnější data o používání aplikace podle něj zatím nedostali.
Ani české firmy nejsou pozadu. Například online prodejce potravin Rohlík používá asistentku Maia už od začátku roku, teď její možnosti dál rozšířil. Nově přes ni zákazníci zvládnou celý nákup od výběru zboží až po platbu přímo v chatu.
Firma zároveň otevřela hlasové ovládání Maia Voice všem zákazníkům a spustila i napojení na externí AI modely, jako jsou ChatGPT nebo Claude. „Naším cílem je odstraňovat bariéry a využívat technologie tak, aby byl nákup každý den rychlejší a intuitivnější,“ uvedla generální manažerka Rohlik.cz Miroslava Vopatová.