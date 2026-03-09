Dvaačtyřicetiletá Číňanka Čeng Wen-čchi vychovává se svým manželem dvě děti. Dlouhé hodiny ale tráví v práci a na své ratolesti jí nezbývá tolik času, kolik by potřebovala. Jako správný rodič ale chce, aby se její děti ve škole posouvaly. Mimo jiné se je snaží přesvědčit, aby se hned od útlého věku naučily cizím jazykům.
Vlastní výuka ale kvůli nedostatku času nepřichází v úvahu a doučování je velmi finančně nákladné. Před nedávnem se ale na čínském trhu objevila nová technologie na bázi umělé inteligence. Maska Native Language Star v reálném čase dokáže překládat z čínštiny do angličtiny.
Žena neváhala a jednu takovou svému devítiletému synovi pořídila. Sestává ze dvou částí: samotné masky, která zakrývá ústa, a reproduktoru visícího kolem krku. Když se do masky mluví, z reproduktoru se okamžitě ozve překlad.
Efekt se dostavil už brzy. „Pozitivních změn jsem si začala všímat už po několika měsících,“ říká Číňanka. Pozitivem je podle ní i relativně nízká cena. Roušku lze totiž zakoupit v přepočtu už za zhruba 8 000 korun, píše The New York Times.
AI míří i do vzdělání
Podle nedávného průzkumu společnosti KPMG má v umělou inteligenci důvěru více než 90 procent čínské populace. Třeba v USA je ale toto číslo jen zhruba poloviční. I díky obrovské popularitě v Číně rychle vzkvétá nové byznysové odvětví s nejrůznějšími AI nástroji. Nemalá část z nich se dotýká i vzdělávání.
Hodnota čínského trhu s technologiemi v oblasti vzdělávání se momentálně odhaduje na 43 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 903 miliard korun. Velice populární jsou v Číně také nejrůznější chatboti. Mezi nejpoužívanější patří asistent Doubao, za kterým stojí společnost ByteDance.
„Je to takový online učitel, který je mi k dispozici k kdykoliv, když to zrovna potřebuji. Je chytrý a velmi trpělivý,“ říká Li Lin-jün, která chatbota Doubao se svými dětmi používá každý den. Oceňuje, že dokáže látku vysvětlit i opakovaně a využívá i funkce kamery.
Doubao se od jiných chatbotů odlišuje v tom, že mu uživatel může na kameru ukázat třeba vyplněný pracovní list a technologie jej dokáže ihned vyhodnotit. Uživatelka díky němu navíc šetří nemalé finanční prostředky každý měsíc, které by jinak vynakládala na doučování.
Populární je v Číně i chatbot DeepSeek známý i z Evropy. Řada Číňanů jej používá i na takzvaný vibecoding, což je programování na bázi AI. Díky tomu se i běžným Číňanům bez vzdělání v oblasti informatiky daří vytvářet nejrůznější webové stránky nebo aplikace, a to mnohdy i za několik hodin. „Takhle si představuji budoucnost,“ uzavřela pro The New York Times sedmatřicetiletá marketérka Jin Sing-jü.