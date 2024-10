Argentinskou provincii drtí úsporné škrty. Začala si tisknout vlastní měnu

Provincie La Rioja se ocitla ve finanční krizi stejně jako další části Argentiny poté, co prezident Javier Milei oznámil razantní škrty a snížil regionům dotace z federálního rozpočtu.

V provinčním stejnojmenném hlavním městě se nyní na obchodech objevují nálepky o platbách v chachos. Přijímají je řetězce supermarketů, čerpací stanice, luxusní restaurace i kadeřnické salony. Místní vláda zaručuje směnný kurz jedna ku jedné k pesos a přijímá chachos při platbách daní a účtů za komunální služby. Má to ale háček. Chachos nelze použít mimo provincii La Rioja a pouze registrované podniky mohou směňovat chachos za pesos u několika vládních směnáren.

„Potřebuji skutečné peníze,“ stýská si agentuře AP Adriana Parcasová, 22letá pouliční prodavačka, která platí svým dodavatelům v pesos poté, co odmítla dva zákazníky za sebou, kteří se ptali, zda si mohou koupit její parfémy za chachos.

Na bankovkách je tvář Ángela Vicenteho „Chacho“ Penalozy, který se proslavil tím, že v 19. století bránil oblast proti státním úřadům v Buenos Aires. Netradičním prvkem platidel je také QR kód odkazující na internetovou stránku, jež ostře kritizuje prezidenta Mileie za rozpočtové škrty.

Když vládne korupce

Po nástupu do funkce v prosinci 2023 Milei rychle nastolil svou šokovou úspornou terapii ve snaze vyléčit rozpočet rozchvácený desetiletími nekontrolovaných deficitů. Škrty se bolestivě dotkly všech třiadvaceti argentinských provincií, ale La Rioju zasáhly nejpalčivěji. Podle AP zde dvě třetiny všech zaměstnanců pracují ve státní sféře a federální vládou přerozdělované daně tu pokrývají asi 90 procent rozpočtu provincie.

V La Rioja žije 384 600 lidí a je zde jen málo průmyslu, většina podnikání se točí kolem pěstování a zpracování ořechů a oliv. Region loni dostal z federálních zdrojů více peněz, než kterákoli jiná provincie kromě Buenos Aires, kde ovšem žije 17,6 milionu obyvatel. Přesto tu míra chudoby dosahuje 66 procent, což je podle kritiků důsledek korupce, která dlouhodobě přesměrovává státní peníze do rukou nejrůznějších zájmových skupin.

Zatímco Mileiovy reformy donutily ostatní provincie utáhnout si opasky a propustit tisíce státních zaměstnanců, guvernér La Riojy Ricardo Quintela šetřit odmítá.

„Nebudu brát lidem jídlo, abych ušetřil peníze, který nám vláda dluží,“ řekl Quintela a svůj plán na tisk chachos označil za lék na propad mezd, rostoucí nezaměstnanost a prohlubující se bídu způsobenou Mileiem. „Existuje alternativní cesta ke kruté politice, kterou prezident uplatňuje,“ řekl Quintela.

Prezident Milei je však k alternativnímu Quintelovu řešení skeptický a považuje ho za pokračování v rozmařilé politice bezuzdného utrácení. „Byli jste zvyklí, že vám někdo uváže i uzel na kravatě a vyleští boty, ale teď se o sebe musíte postarat sami,“ obořil se Eduardo Serenellini, tiskový tajemník Mileiova úřadu, na místní podnikatele během návštěvy v La Rioja. „Když peníze dojdou, tak prostě dojdou.“

Co bude za měsíc?

Chachos spatřily světlo světa v srpnu poté, co zákonodárný sbor La Riojy potřeboval sumu 22,5 miliardy pesos (530 milionů korun), aby pokryl chybějících zhruba 30 procent platů ve veřejném sektoru. Na přelomu srpna a září, kdy se průměrný příjem v provincii propadl pod 200 dolarů (4 662 korun) měsíčně a obchody se zavíraly pro nedostatek zákazníků, úřady rozdaly zaměstnancům další chachos v hodnotě 8,4 miliardy pesos (200 milionů korun).

Většina státních zaměstnanců uvedla, že se chtějí bankovek co nejrychleji zbavit. „Nyní je chacho alternativou, možností pro lidi, kteří nezvládnou vyjít s platem do konce měsíce,“ říká třicetiletá učitelka fyziky Daniela Parraová, která se s chachos vydala do supermarketu. „Kdo ale ví, co bude příští měsíc?“

Obchodníci ale čelí těžkému dilematu. Odmítnout chachos znamená přijít o zákazníky s nově nabytou kupní silou v čase hluboké ekonomické recese. Přijímat chachos však znamená plnit pokladny penězi, které jsou pro dodavatele mimo provincii bezcenné a které lze na ulici směnit za pesos jen s výraznou slevou. „Vytvořili systém, kdy jste nuceni být ve všem závislí na státu,“ uzavřel Juan Keulian, ředitel Centra pro obchod a průmysl v La Rioja. „Na takovém místě není na výběr,“ uzavírá podle agentury AP.