ČEZ a Rolls-Royce uzavřely dohodu o modulárních reaktorech. První by měl stát v Temelíně

  11:43
Zástupci energetické skupiny ČEZ uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování projektů. První modulární reaktor v Česku by měl vzniknout v Temelíně. Ještě před ním by měl být postaven jeden v Británii.
SMR je jaderný štěpný reaktor, který má menší rozměry a výkon než konvenční reaktory, vyrábí se v továrně a přepravuje se přímo na místo instalace. | foto: Profimedia.cz

V budoucnu by spolupráce mohla vést i k vývoji dalších projektů. Stát zároveň v pátek s ČEZ podepsal memorandum o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v ČR. Mají fungovat vedle velkých jaderných bloků, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.

Podepsání dohod se uskutečnilo na ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě zástupců ČEZ, Rolls-Royce a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se ho zúčastnil také britský ministr obchodu Peter Kyle, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba nebo velvyslanec Velké Británie Matt Field.

„Jsme připraveni zabezpečit i finanční nástroje, aby tady mohl malý modulární reaktor, ale raději říkám reaktory, vzniknout. V příštím roce rozhodneme o pokračování jaderného programu v Temelíně a budeme logisticky připravovat, co tam budeme budovat. Ale malé modulární reaktory nekončí jenom v České republice. Chceme společně s Velkou Británií a společností Rolls-Royce v kooperaci se společností ČEZ dobývat Evropu,“ řekl Havlíček.

Temelínský malý modulární reaktor bude druhým projektem od Rolls-Royce SMR na světě. První vznikne v lokalitě Wylfa ve Velké Británii. Malé modulární reaktory (anglicky small modular reactor – SMR) je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě.

Rolls-Royce SMR minulý týden podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy-Nuclear dohodu o tom, že postaví první malé modulární reaktory v Evropě. Smlouva umožňuje okamžité zahájení prací na dodávce tří reaktorů.

ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.

Skupina ČEZ loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun. Stát pak v současnosti v energetické skupině ČEZ drží zhruba dvě třetiny akcií. ČEZ dříve uvedl, že plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.

