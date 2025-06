V Barceloně, která se již v minulosti stala centrem protestů proti nadměrnému turismu v evropských městech, pochodovali demonstranti s nápisy „Turisté, jděte domů“ anebo „Turismus nás okrádá“. Demonstranti vyrazili po takzvané Zlaté míli, ulici lemované luxusními butiky a přepychovými hotely. Před butikem Louis Vuitton stříkali na turisty vodu.

V italském Janově demonstranti nazvali svůj protest „Hlučná procházka“. Po úzkých dlážděných ulicích v centru města vláčeli kufry na kolečkách. V Lisabonu vynesli protestující ručně vyrobenou podobiznu patrona města na místo budoucího pětihvězdičkového hotelu. A na španělském ostrově Mallorca místní obyvatelé v sobotu zastavili dvoupatrový turistický autobus, odpálili světlice a vyvěsili na jeho bok transparent, píše deník The New York Times.

Vše se točí kolem hotelů

Nedělní protesty v několika jihoevropských zemích vyplynuly z víkendových seminářů, které v dubnu v Barceloně uspořádala organizace Southern Europe Network Against Touristification (Síť jižní Evropy proti turistifikaci). Organizované akce jsou vyjádřením rostoucího hnutí zaměřeného na kvalitu života včetně kritiky rostoucích nákladů na bydlení a poškozování životního prostředí, jež jsou podle organizátorů protestů důsledkem právě nadměrného cestovního ruchu.

„Obecně se má za to, že tito lidé mají mnohem více peněz než my. Jezdí sem na večírky, pronajímají si byty, které si my z našich platů nemůžeme dovolit,“ říká 31letý číšník Joan Mas žijící v Barceloně. Problémem je podle něj samotný model cestovního ruchu. „Všechno se to točí kolem prodeje nápojů, nemovitostí a hotelového průmyslu,“ říká.

„Naším nepřítelem nejsou turisté, ale spekulanti a vykořisťovatelé, kteří se schovávají za cestovní ruch, aby vydělávali na bydlení a životech místních obyvatel,“ říká Asier Basurto, který pomáhal organizovat nedělní protest v San Sebastianu, letovisku na severním pobřeží Španělska. Říká, že rozvoj města zaměřený na cestovní ruch vyhnal mladé lidi a proměnil San Sebastian v pouhou kulisu.

„Tento model cestovního ruchu nepřináší ekonomickou prosperitu, ale spíše problémy, jako je například bytová krize,“ uvedl Pere Joan Femenia, mluvčí skupiny Méně turistiky, více života, která organizovala protesty v Palmě na Mallorce, kde demonstranti v sobotu zastavili turistický autobus.

Ostrovy se potýkají s nedostatkem policistů, zdravotníků a učitelů, neboť vysoké náklady na bydlení, které organizátoři protestů z velké části přičítají nadměrnému turismu, ztěžují získávání pracovníků ve veřejném sektoru.

Úřady, dělejte něco!

Také v Benátkách, které se již roky potýkají s důsledky nadměrného turismu a cíleně zpoplatňují jednodenní výlety částkou 5 nebo 10 eur denně, se uskutečnil malý protest proti dvěma hotelům, které zde nedávno vyrostly.

Ve Španělsku, kde se cestovní ruch na hrubém domácím produktu podílí více než 12 procenty, plánuje Barcelona zakázat pronájmy přes Airbnb do konce roku 2028. Ibiza a další místa omezují provoz výletních lodí. Úředníci v Palmě jen několik dní před protesty oznámili iniciativu odstranit z místních pláží více než 1 600 lehátek, čímž reagovali na tlak aktivistů, kteří chtěli obyvatelům usnadnit užívání moře.

Také řecký ostrov Santorini a belgické Bruggy zavedly nová nařízení a daně.

Někteří zahraniční turisté, které zastihly protesty v Barceloně, ovšem vyjádřili svůj hněv. Jeden z návštěvníků ve skupině jihokorejských turistů, kteří to schytali vodou před obchodem Louis Vuitton, si stěžoval: „Takhle se to nedělá. Jako bychom byli zvířata,“ uzavřel podle amerického deníku.