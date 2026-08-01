„Dělám si starosti o své druhé dítě, protože nemám našetřené peníze na jeho narození,“ uvedl pro list pětadvacetiletý kuchař Lam Lan, který pracuje v restauraci na mezinárodním letišti Siem Reap Angkor v Kambodži. Podle jeho slov má od března namísto třiceti směn dvacet a příjem mu klesl z 250 dolarů (5 300 Kč) na méně než 150 dolarů. (3 200 Kč).
„Můj příjem teď stačí jen na přežití,“ potvrzuje devětapadesátiletý průvodce Šrun Kimseng, který více než 30 let provází španělsky mluvící turisty po chrámovém komplexu Angkor Wat. Podle jeho slov aktuálně vydělává o 35 procent méně než před začátkem konfliktu mezi Íránem a Izraelem.
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Podle představitelů cestovního ruchu mnoho Evropanů své cesty do jihovýchodní Asie v posledních měsících zrušilo a místo nich zvolilo dovolenou blíže domovu, píše americký portál The New York Times.
V Kambodži podle úředníků z oblasti cestovního ruchu poklesl počet mezinárodních turistů v prvních třech měsících letošního roku o 45 procent ve srovnání se stejným obdobím loni.
Pokles rezervací o polovinu
Podobné problémy panují také v thajské provincii Phang Nga. Podle místních úřadů tam rezervace hotelů od začátku války klesly přibližně o 50 procent.
„Nevím, jak dlouho ještě dokážeme přežít,“ řekla americkému deníku šestačtyřicetiletá Channipha Laklaemová, která na molu Surakul vybírá poplatky od lodních provozovatelů. Od začátku války ale podle ní počet lodních výletů téměř klesl na nulu.
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Její manžel, který šestnáct let provozuje výletní loď, od dubna neměl jediného zákazníka. Rodina nyní zcela závisí na jejím výdělku, který činí 243 dolarů měsíčně (5 200 Kč). „Dříve jsme chodili o víkendu ven s dětmi za zábavou. Jedli jsme v restauracích. Už ne. Je to luxus, který si nemůžeme dovolit,“ zmínila Čannifa Laklaemová.
Třiapadesátiletý Rungrat Huailek, který už třicet let provozuje v thajské provincii Phang Nga turistické plavby, zmínil, že po úbytku evropských turistů začali místní obyvatelé omezovat zbytné výdaje. Jeho měsíční příjem podle něj klesl z přibližně 900 dolarů (19 000 Kč) na asi 300 dolarů. Kvůli poklesu příjmu tak musel sáhnout na většinu svých úspor.
Bali hledá nové trhy
Bali zatím zůstává odolnější, protože se může opřít o návštěvníky z Austrálie a Číny. Místní cestovní kanceláře, které se zaměřovaly na evropské návštěvníky, však uvedly, že mají obavy z nadcházejících měsíců.
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Guvernér provincie Bali Wayan Koster řekl, že válka snížila počet evropských návštěvníků, kteří na ostrov přilétají přes letecké uzly na Blízkém východě.
Putu Winastra, předseda asociace cestovních kanceláří na ostrově, uvedl, že ve své firmě zmrazil mzdy kvůli očekávanému 45procentnímu poklesu rezervací v letošním roce. „Turističtí úředníci na Bali zahájili naléhavou kampaň s cílem najít nové zákazníky i jinde a vyslali obchodní delegace do Austrálie, Číny, Singapuru a Jižní Koreje,“ zmínil.
Indonéská vláda také zrušila daně na vnitrostátní ekonomické lety, aby povzbudila Indonésany k dovolené ve vlastní zemi, uzavřel americký portál.