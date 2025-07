elsy Eliška Sýkorová Autor:

12:00

Cestovní ruch roste rychleji než kdy dřív. Výzkum společnosti Boston Consulting Group odhaduje, že výdaje spotřebitelů na volnočasové cestování se do roku 2040 ztrojnásobí, a to z pěti bilionů dolarů (105 bilionů korun) na patnáct (314 bilionů korun). Tím by toto odvětví předběhlo jak farmaceutický, tak módní průmysl.