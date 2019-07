Jak vybrat nejvhodnější cestovní pojistku poradí experti v Rozstřelu

14:25 , aktualizováno 14:25

Odjet do zahraničí bez cestovního pojištění si dnes troufne jen málokdo. U pobytů delších než jeden týden se pojišťují čtyři z pěti Čechů. Výlohy za ošetření by je totiž mohly vyjít na statisíce až miliony. O tom, na co se lze pojistit při plánování dovolené, promluví Jan Marek z pojišťovny Generali a Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny ve středečním Rozstřelu od 12:30.