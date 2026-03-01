„Nabízíme možnost bezplatné změny zájezdu, případně storna. Tato opatření se v tuto chvíli týkají především odletů plánovaných do 3. března. Situaci pečlivě sledujeme a budeme reagovat podle dalšího vývoje. Doporučujeme se spojit s naším zákaznickým centrem,“ uvedla například zástupkyně Čedoku.
Podobný postup zvolila i třeba Alexandria. „CK Alexandria přistoupila ke zrušení zájezdů do oblasti Spojených arabských emirátů a dalších zemí Blízkého východu s odletem do 3. 3. 2026 včetně. Všechny zákazníky, jichž se tato situace týká, nyní individuálně kontaktujeme,“ uvedla firma v prohlášení s tím, že situaci ohledně zájezdů s odletem v následujících dnech bude řešit následně podle aktuálního vývoje.
„Informace k zájezdům s plánovaným odletem od 4. 3. dále poskytneme v nejbližší možné době. Zákazníci, kteří se v těchto dnech měli z oblasti vracet a nebudou moci odletět v plánovaném termínu, zůstávají ve svých hotelech a pokračují v čerpání všech služeb, samozřejmě zdarma. Situace ve všech destinacích, kde máme naše zákazníky, je klidná a hotely fungují bez jakéhokoliv omezení,“ dodala Alexandria.
Horizont 3. března v tuto chvíli platí i pro klienty uskupení Der Touristik, kam patří třeba Fischer nebo Exim Tours. „Dnešní odlety do oblasti zrušené. O odletech v následujících dnech Vás budeme průběžně informovat podle aktuální situace. Zároveň platí, že nechceme, abyste na dovolenou odlétali v obavách. Pokud tedy odletět nechcete, najdeme s Vámi vhodnou alternativu Vaší dovolené, případně máte nárok na bezplatné storno a vrácení peněz (v tuto chvíli platí do 3. 3. 2026 včetně, dále budeme postupovat podle aktuálního vývoje),“ uvedla skupina na webu.
Na individuální přístup upozorňuje i cestovní agentura GlobusTravel.cz s tím, že u odletů do 3. března včetně cestovní kanceláře aktuálně řeší posuny nebo zrušení některých letů, možnost bezplatné změny termínu nebo možnost bezplatného storna, případně změnu destinace. „Každý případ je řešen individuálně podle dopravce. Pokud máte odlet v nejbližších dnech, prosíme vyčkejte na přímé informace od cestovní kanceláře nebo od nás. Klienty s blízkými odlety budou CK aktivně kontaktovat,“ informuje agentura na svém facebookovém profilu.
Letenkový portál Pelikán upozorňuje, že aktuální omezení se týkají zejména Bahrajnu, Íránu, Izraele, Kataru, Ománu, Spojených arabských emirátů a Jordánska. „Pokud máte odlet do některé z výše uvedených zemí v nejbližších dnech, nedoporučujeme cestovat na letiště bez potvrzení, že let je v provozu. Většina aerolinek umožňuje bezplatné přebookování nebo refundaci,“ doporučuje klientům.