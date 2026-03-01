Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Autor:
  14:27
Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle změnit.
Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety (28. února 2026) | foto: AP

Cestující ze zrušených letů vyčkávají na Rafik Hariri International Airport v...
Cestující ze zrušených letů vyčkávají na Rafik Hariri International Airport v...
Cestující v rozhovoru s personálem na letišti Ngurah Rai na Bali (1. března...
Pasažéři na letišti Ngurah Rai na Bali naslouchají nejnovějším informacím (1....
11 fotografií

„Nabízíme možnost bezplatné změny zájezdu, případně storna. Tato opatření se v tuto chvíli týkají především odletů plánovaných do 3. března. Situaci pečlivě sledujeme a budeme reagovat podle dalšího vývoje. Doporučujeme se spojit s naším zákaznickým centrem,“ uvedla například zástupkyně Čedoku.

Podobný postup zvolila i třeba Alexandria. „CK Alexandria přistoupila ke zrušení zájezdů do oblasti Spojených arabských emirátů a dalších zemí Blízkého východu s odletem do 3. 3. 2026 včetně. Všechny zákazníky, jichž se tato situace týká, nyní individuálně kontaktujeme,“ uvedla firma v prohlášení s tím, že situaci ohledně zájezdů s odletem v následujících dnech bude řešit následně podle aktuálního vývoje.

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

„Informace k zájezdům s plánovaným odletem od 4. 3. dále poskytneme v nejbližší možné době. Zákazníci, kteří se v těchto dnech měli z oblasti vracet a nebudou moci odletět v plánovaném termínu, zůstávají ve svých hotelech a pokračují v čerpání všech služeb, samozřejmě zdarma. Situace ve všech destinacích, kde máme naše zákazníky, je klidná a hotely fungují bez jakéhokoliv omezení,“ dodala Alexandria.

Horizont 3. března v tuto chvíli platí i pro klienty uskupení Der Touristik, kam patří třeba Fischer nebo Exim Tours. „Dnešní odlety do oblasti zrušené. O odletech v následujících dnech Vás budeme průběžně informovat podle aktuální situace. Zároveň platí, že nechceme, abyste na dovolenou odlétali v obavách. Pokud tedy odletět nechcete, najdeme s Vámi vhodnou alternativu Vaší dovolené, případně máte nárok na bezplatné storno a vrácení peněz (v tuto chvíli platí do 3. 3. 2026 včetně, dále budeme postupovat podle aktuálního vývoje),“ uvedla skupina na webu.

Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje

Na individuální přístup upozorňuje i cestovní agentura GlobusTravel.cz s tím, že u odletů do 3. března včetně cestovní kanceláře aktuálně řeší posuny nebo zrušení některých letů, možnost bezplatné změny termínu nebo možnost bezplatného storna, případně změnu destinace. „Každý případ je řešen individuálně podle dopravce. Pokud máte odlet v nejbližších dnech, prosíme vyčkejte na přímé informace od cestovní kanceláře nebo od nás. Klienty s blízkými odlety budou CK aktivně kontaktovat,“ informuje agentura na svém facebookovém profilu.

Letenkový portál Pelikán upozorňuje, že aktuální omezení se týkají zejména Bahrajnu, Íránu, Izraele, Kataru, Ománu, Spojených arabských emirátů a Jordánska. „Pokud máte odlet do některé z výše uvedených zemí v nejbližších dnech, nedoporučujeme cestovat na letiště bez potvrzení, že let je v provozu. Většina aerolinek umožňuje bezplatné přebookování nebo refundaci,“ doporučuje klientům.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

„Krabici na Eiffelovku“ čeká rekonstrukce. Věži Montparnasse dá nový kabát Ital

„Kdybych mohl věž Montparnasse zbourat a místo ní vytvořit zahradu, byl bych...

Mrakodrap Montparnasse je jednou z nejméně oblíbených pařížských staveb. Již 53 let kazí podle mnohých panorama Paříže a je dokonce tak nenáviděná, že ji někteří místní označují za krabici, ve které...

1. března 2026

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

1. března 2026  14:27

Unijní surovinová závislost na Číně trvá. Evropské kovy přitom končí v Africe

A Volkswagen Beetle car is seen inside a painting room at a garage in Addis...

Evropská unie dlouhodobě řeší, jak se vymanit z obrovské surovinové závislosti na Číně. Jde především o měď, nikl, platinu, palladium nebo lithium, bez kterých se neobejde výroba čipů, zbraní,...

1. března 2026

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  12:33

Austrálie je kokainový pupek světa. Navzdory, nebo právě kvůli své odlehlosti

Ilustrační snímek

Nekontrolované užívání drog proměnilo nejodlehlejší kontinent v nečekané kokainové centrum světa: Obchod řídí zločinecké organizace, které se neštítí vražd, obchodování s lidmi anebo vydírání....

1. března 2026

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

1. března 2026  9:03

Životopis vytvořený AI nás neoklame, hlásí firmy. Osobitost se váží zlatem

AI CV životopis umělá inteligence

Umělá inteligence pomáhá uchazečům o zaměstnání rychle se ucházet o volná pracovní místa. Personalisté a zaměstnavatelé však tvrdí, že ne vždy je to výhodné. AI totiž zkomplikovala proces jak pro...

1. března 2026

Přemýšlíme o vyslání diplomata do Koreje, říká zemědělská náměstkyně

Jaroslava Špalková, náměstkyně ministra zemědělství (30. ledna 2026)

Vyslání agrárního diplomata do Korejské republiky zvažuje ministerstvo zemědělství. Diplomaté se osvědčují, další z nich by měl zamířit do Turecka, kde bude muset řešit i zpřísňování podmínek vývozu...

1. března 2026

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Premium
Vlajka Spojených států amerických

Američané v rekordním počtu opouštějí USA. Stále více občanů se stěhuje do zahraničí. Jsou přitahováni kvalitou života, kterou si za hranicemi díky svým platům mohou snadno dovolit. Útěk před...

1. března 2026

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.