Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ. Nabízejí kompenzaci

  13:24
Zrušené zájezdy a dovolené kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají 4 000 až 5 000 cestujících z Česka, uvedla Asociace cestovních kanceláří. Aktuální období je podle něj nejvyšší sezonou pro cestování do této oblasti. Cestovní kanceláře klientům jako náhradu nabízejí buď nový termín dovolené, jinou destinaci, anebo vrácení peněz.
Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března...

Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března 2026) | foto: ČTK

Mezinárodní letiště Rafic Hariri v Bejrútu po eskalaci konfliktu na Blízkém...
Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)
Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním...
Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření...
13 fotografií

„Nyní je nejvyšší sezona a jsou ještě pořád jarní prázdniny. Může se to (zrušené dovolené) týkat čtyř až pěti tisíc lidí,“ řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. Válečný konflikt je podle něj považován za zásah vyšší moci a kanceláře mají několik možností, jak situaci řešit. Většinou nabízí jak bezplatnou změnu termínu či destinace, tak i vrácení peněz.

Například cestovní kancelář Čedok zrušila všechny zájezdy do regionu Blízkého východu s odlety plánovanými do 9. března včetně. „Zároveň jsme dočasně pozastavili prodej zájezdů do tohoto regionu na celý tento týden. Odlety v pozdějších termínech budeme nadále vyhodnocovat podle aktuálního vývoje a bezpečnostních doporučení,“ uvedla mluvčí Čedok Klára Divíšková.

Posíláme airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš

Dovolené do destinací na Blízkém východě pozastavila i CK Blue Style. „Klientům, kteří mají plánované odlety do těchto zemí do 9. března 2026, umožňujeme bezplatnou změnu destinace či termínu, případně storno bez poplatků. Postupně individuálně kontaktujeme klienty, kteří mají dovolenou v dotčené oblasti, abychom s nimi našli nejlepší možné řešení,“ uvedla mluvčí CK Simona Fischerová.

V tomto týdnu měly na dovolenou do Spojených arabských emirátů podle mluvčího CK Fischer a Exim Tours Jana Bezděka odcestovat vyšší stovky lidí. „Klienty postupně obvoláváme s tím, že se buď můžeme pokusit změnit ten zájezd za jiný, nebo mají nárok na bezplatné storno a vrácení peněz. Stejné podmínky platí i pro klienty, kteří měli letět ve čtvrtek do Ománu,“ řekl Bezděk.

Rušení desítky letů

Z Letiště Praha dnes aerolinie zrušily 17 letů, všechny do destinací na Blízkém východě. „Situace cestujících, kteří mají teprve nastoupit na let z Prahy, se odvíjí od nastavení aktuálních podmínek té které aerolinky,“ uvedl Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Írán, Izrael a Irák oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE). Posléze oznámilo mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším letištěm na světě, že dočasně uzavírá provoz.

V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd asi 6 700 Čechů. V neděli podle něj bylo asi 3 500 Čechů ve Spojených arabských emirátech, v Ománu zhruba 900.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

