V Německu stávkují strojvedoucí, zrušeny jsou i spoje mezi Berlínem a Prahou

Osobní vlaky ve středu ráno na mnoha nádražích stály a nástupiště byla prázdná, informuje agentura DPA. Jako alternativu ke zrušeným přímým vlakům z Berlína do Prahy nabízí německý dopravce spoje, které často počítají s pěti až sedmi přestupy.

DB však stejně jako České dráhy uvádějí, že podle jízdního řádu budou vypravovány vlaky mezi Prahou a Drážďany. Bez problémů by také měly jezdit ostatní vlaky, které ČD provozují s jinými dopravci. Například Die Länderbahn v úseku Praha – Mnichov a zpět pojedou bez omezení, případně je na místech výluk u hranic nahradí podle plánu autobusy.



Sedm hodin a dva přestupy

Alternativní trasy spojů do Prahy, jejichž vypravení DB potvrdily, jsou mnohdy kombinací vlaků a autobusů, některé navíc vedou přes Liberec. Aktuálně nejrychlejší cesta vlakem z Berlína do Prahy počítá se sedmi hodinami a dvěma přestupy. Toto řešení počítá s využitím neodřeknutých spojů z Drážďan do Česka.



Mluvčí ČD Vanda Rajnochová ČTK sdělila, že jízdu vlaků mezi Prahou, Děčínem a Drážďany zajistí strojvedoucí českého dopravce.

Přestože Odborový svaz německých strojvedoucích (GDL), který stávku organizuje, nebyl v noci k zastižení, začala ohlášená stávka podle všeho ve středu ve dvě hodiny ráno, jak bylo plánováno. Mluvčí Německých drah podle DPA uvedl, že první dopady stávky jsou již zjevné. Na informačních tabulích na různých nádražích je možné vidět upozornění „vlak zrušen“.

Odborový svaz německých strojvedoucích chce stávkou dosáhnout zvýšení mezd a získání jednorázového příspěvku, který má zaměstnancům kompenzovat dopady pandemie. DB považují stávku za eskalaci v nevhodnou dobu, protože akce zasáhla firmu uprostřed letní sezony. Strojvedoucí nákladní železniční dopravy stávkují od úterního večera.