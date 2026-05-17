Australan Greg Abbott žije ve Velké Británii a patří k těm, kteří letošní léto plánují opatrněji než dřív. Místo daleké cesty zvažuje cyklistický výlet v Rakousku, festival v Barceloně nebo jógový pobyt ve Francii. Hlavní podmínkou tohoto 54letého cestovatele je možnost pružně reagovat, kdyby se situace na trzích nebo v dopravě zhoršila.
„Skoro určitě zůstaneme u krátkých cest po Evropě a skoro určitě využijeme vlak, protože jezdí na elektřinu,“ uvedl Abbott pro agenturu Reuters. Delší lety ho odrazují i cenami, které jsou podle něj teď šílené.
Podobný trend zaznamenávají cestovní agentury napříč Evropou. Podle Susanne Dickhardtové, spoluzakladatelky společnosti Roadsurfer, která pronajímá obytné vozy, se lidé nechovají tak, že by dovolené masově rušili. „Spíš je přizpůsobují nové realitě. Vybírají bližší místa, chtějí mít kontrolu nad dopravou a více hlídají rozpočet,“ popsala.
Cestovní ruch a letectví patří k odvětvím, která na konflikt doplácejí nejrychleji. Napětí na Blízkém východě zasahuje důležité letecké trasy i velké přestupní uzly v Perském zálivu. Současně zdražuje palivo, které je pro aerolinky jednou z největších nákladových položek.
„Máte tu válku, velkou válku,“ říká Jean-Francois Rial, šéf cestovní kanceláře Voyageurs du Monde. Jeho firma zaznamenala v březnu propad byznysu přibližně o čtvrtinu, v dubnu se pokles zmírnil asi na desetinu. „Lidé jsou nervózní, už nechtějí cestovat,“ vysvětlil.
Aerolinky mezitím varují, že jim rostoucí náklady ukrojí ze zisků. Air France-KLM čeká letos zvýšení účtu za letecké palivo o 2,4 miliardy dolarů, Lufthansa a skupina IAG, vlastník British Airways, odhadují růst zhruba o dvě miliardy dolarů.
Tlak je citelný hlavně u dopravců s nižšími maržemi. Květnový bankrot americké nízkonákladové společnosti Spirit vyvolal obavy, zda se podobné potíže nemohou objevit i jinde. „Evropské nízkonákladové aerolinky jako Wizz Air nebo airBaltic čelí složitějším podmínkám, i když nejsou ve stejné pozici jako Spirit,“ upozornil Rohit Kumar z analytické společnosti Morningstar.
„Vzhledem k tomu, že léto je pro aerolinky nejvýdělečnější období, jakékoli narušení objemů nebo nákladů během hlavní sezony bude mít významný dopad na výsledky,“ dodal Kumar.
Rezervace až na poslední chvíli
Změna je patrná i v načasování rezervací. Podle Jeroma Vayra, šéfa francouzské společnosti Vacances Bleues, přibývá lidí, kteří se rozhodují jen několik dnů před odjezdem a volí kratší pobyty. „Last minute rezervace vzrostly přibližně o 15 procent. Cestovatelé vyčkávají, jak se vyvine inflace i možnost cestovat do zahraničí,“ uvedl.
Poptávka po dovolených jako taková ale nezmizela. Spíš se přesouvá. Ricardo Fernandez Flores ze španělské online agentury Destinia říká, že za bezpečnější volbu lidé považují například Španělsko, Řecko a Portugalsko. Častější jsou také cesty autem.
„Nejde o ústup od cestování, ale o změnu mapy oblíbených destinací. Výhodu mají stabilní a dobře dostupné středomořské trhy,“ doplnil Jay Wardle ze společnosti Sojern, která analyzuje cestovní data.
Na stejný trend sází i Gabriel Escarrer, šéf španělské hotelové skupiny Meliá. Očekává silný zájem o regiony, které turisté vnímají jako útočiště mimo dosah konfliktu. „Španělsko a Karibik jsou dost daleko od konfliktních zón a zároveň dost blízko klíčovým zdrojovým trhům, aby letos v létě nabídly určitý typ bezpečné destinace,“ uvedl.
Vlaky nabírají na popularitě
Vítězem nejisté cestovní sezony může být železnice. Alvaro Ungurean z dopravní aplikace Trainpal hlásí čtvrtinový růst prodeje jízdenek společnosti Eurostar. Zájem Britů o cesty vlakem po Francii je podle něj téměř dvojnásobný. Železnice se prosazuje i u pracovních cest, kde podle Charlieho Sultana ze SAP Concur přibývá firemních rezervací vlaků.
Nejistota se přelévá i mimo Evropu. Alice Woodhouseová z Hongkongu chce zůstat v Asii a kvůli vysokým cenám letenek hledá možnosti, jak využít nasbírané míle. Jako nejpravděpodobnější variantu zvažuje jihovýchodní Asii nebo Tchaj-wan.
Jiní s rozhodnutím vyčkávají úplně. Diego Dutra, který z Portugalska řídí firmu zaměřenou na firemní relokace, se letos létání spíš vyhýbá. Návštěvu rodiny v Itálii může nahradit cesta autem, případně odklad. „Prostě to posuneme, dokud se situace trochu nevyjasní,“ říká.