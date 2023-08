Když se cíl cesty dozvíte až v letadle. Roste zájem o cesty s překvapením

„Byla jsem štěstím bez sebe, když mi manžel řekl, že výlet naplánoval a já jsem na to nemusela myslet,“ říká australská travel blogerka Lanie van der Horstová. Její manžel vymyslel výlet do australského města Byron Bay. Místo, kam se oba vydají, se však rozhodl udržet v tajnosti až do poslední chvíle.

Cesty s překvapením se v poslední době staly tak populární, že je začaly nabízet i cestovní kanceláře. Přesné místo, kam se jedinec ať už sám, s partnerem, s přáteli či s rodinou vydá, se dozví až v den odjezdu.

Funguje to jednoduše. Cestující zaplatí paušální poplatek a v dotazníku uvede základní požadavky, jako je například datum či rozpočet. Společnosti se také zákazníka ptají, jaké aktivity na dovolené rád podniká – zda například preferuje odpočinek u pláže, nebo dobrodružství v přírodě.

Zákazník má také možnost si zvolit, jak se chce stravovat nebo třeba jaký chce pro cestování využít dopravní prostředek. Může také uvést místa, která by se mu líbila, nebo některé destinace úplně vyloučit, a to třeba z důvodu, že je již navštívil.

Po vyplnění dotazníku už stačí jen čekat na překvapení. Některé cestovní kanceláře dokonce zasílají fyzickou obálku s podrobnostmi o cestě. Tu mají zákazníci otevřít až v den odjezdu.

Cena zájezdu s překvapením záleží na více faktorech. Například americká společnost The Vacation Hunt ve svých nabízených balíčcích rozlišuje podle počtu osob, počtu dní na cestě a také zvolené destinace. Například cena výletu zvaného „All-American Adventure“ pro jednu osobu na tři až čtyři dny vyjde na 1 499 dolarů (32 800 Kč). V ceně jsou vždy zahrnuty náklady za dopravu a ubytování.

„Často našim cestovatelům říkáme, aby počítali s tím, že utratí okolo 100 dolarů za osobu na den za jídlo, nakupování a aktivity, které budou provádět,“ uvedl Roshni Agarwal, spoluzakladatel firmy The Vacation Hunt.

Dobrodružství i úspora času

Cestování „naslepo“ může představovat jisté dobrodružství a má možnost jedince postrčit k prozkoumání destinací, o kterých možná nikdy neuvažoval.„Pokud máte rádi rafting, možná jste niž navštívili známá místa v Arizoně či Coloradu,“ říká Agarwal, „Ale věděli jste o tom, že venkovní rekreační a atletické tréninkové zařízení pro rafting na divoké vodě se nachází ve městě Charlotte v Severní Karolině?“

Kromě dobrodružství může být takový typ cestování oblíbený také kvůli úspoře času a energie. „V každé fázi při výběru výletu je třeba udělat mnoho rozhodnutí. To, že za vás rozhoduje někdo jiný, je jedna z největších výhod výletů s překvapením,“ uzavřel Agarwal.

Jak však napsala agentura AP, je potřeba se smířit s určitými kompromisy. Ať už jde třeba o výběr letecké společnosti či čas odletu. Je nutné také počítat s tím, že někdo nakonec může skončit v destinaci, kterou by si z relevantních důvodů nikdy sám nevybral.