Cestovní ruch na vzestupu. Evropa vede, Blízký východ láme rekordy

V loňském roce cestovalo do zahraničí asi 1,4 miliardy lidí, což je 99 procent z počtu, kteří totéž udělali v roce 2019. Vůbec nejnavštěvovanější zemí světa byla Francie se 100 miliony turistů. Na druhém místě se umístilo Španělsko s 98 miliony turistů, napsal portál CNN s odkazem na francouzskou agenturu pro podporu cestovního ruchu.

„Rok 2024 byl výjimečný pro francouzský turismus a slibuje skvělé vyhlídky pro rok 2025,“ uvedla ve svém prohlášení francouzská agentura Atout France. Turisty podle ní přilákaly především letní olympijské hry, znovuotevření katedrály Notre Dame a 80. výročí vylodění v Normandii.

Malé země, velký úspěch

Turisté mířili i na jiné kontinenty. Podle zprávy UNWTO cestovalo 316 milionů lidí do Asie a Pacifiku, 213 milionů turistů do Ameriky, 95 milionů turistů na Blízký východ a 74 milionů turistů do Afriky.

Ve srovnání s rokem 2019 je nejvíce prosperujícím regionem Blízký východ s mezinárodními příjezdy o 32 procent vyššími než před pandemií. Rekordní nárůst návštěvnosti zaznamenal Katar, ve srovnání s rokem 2019 jde o růst o 137 procenta.

Nárůst turistů byl podpořen investicemi země do infstrastruktury, připomněl portál CNN. Qatar Airways byly v roce 2024 vyhlášeny nejlepší leteckou společností světa, zatímco Hamad International z Dauhá získal titul nejlepšího letiště světa.

Úspěchy v oblasti cestovního ruchu mohou slavit i jiné menší země. Například Andorra eviduje nárůst turistů ve srovnání s rokem 2019 o 35 procent, Dominikánská republika o 32 procent a Albánie o 80 procent.

Podle zprávy UNWTO příjezdy mezinárodních turistů v roce 2025 i nadále porostou. Zásadní podle ní bude „vyvážení růstu a udržitelnosti“, doporučil proto objevování méně známých destinací.