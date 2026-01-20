Slovenský pas poprvé přeskočil český v žebříčku svobody. Díky komunistické zemi

Ivana Vaňkátová
  5:00
Každý rok už dvacet let sestavuje společnost Henley & Partners žebříček nejsilnějších cestovních pasů. Jednotlivým zemím dává body za počet zemí, do kterých se jejich občan může podívat bez omezení. Český pas poprvé skončil až za tím slovenským.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S cestovním pasem České republiky lze bez víza navštívit 183 zemí, což ho v letošním hodnocení společnosti Henley & Partners řadí na sdílené šesté místo spolu s pasy Chorvatska, Estonska, Malty, Nového Zélandu a Polska. Ačkoli počet zemí, do kterých je možné jet s českým pasem bez víz, oproti loňsku klesl o čtyři, Česko si o dvě příčky polepšilo.

Nejužitečnější pas má stejně jako loni Singapur, jeho občané mohou aktuálně bezvízově vycestovat do 192 zemí. O druhé místo se dělí Japonsko a Jižní Korea. Evropské pasy tvoří silný blok těsně pod vrcholem.

Poprvé v historii žebříčku se o jeden bod nad český pas dostal slovenský. Společně s Maďarskem, Portugalskem, Slovinskem a Spojenými arabskými emiráty je Slovensko na 5. místě.

Žebříček cestovní svobody k lednu 2026
PořadíStátPočet zemí
1. Singapur192
2.Japonsko, Jižní Korea188
3.Dánsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko186
4.Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Řecko185
5.Maďarsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty184
6.Česko, Chorvatsko, Estonsko, Malta, Nový Zéland, Polsko183
7.Austrálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Velká Británie182
8.Island, Kanada, Litva181
9.Malajsie180
10.USA179
Zdroj: Henley & Partners

Za jakou zemi mají Slováci bod navíc? Za Čínu. Slovenská diplomacie vyjednala pro své občany bezprecedentní uvolnění pravidel, které platí až do konce roku 2026. Zatímco čeští turisté musí o víza do nejlidnatější země světa stále žádat, Slováci mají cestu výrazně snazší. Počet vstupů do země není omezen, podmínkou je pouze nepřesáhnout 30 dní nepretržitého pobytu. Stačí jen vyplnit příjezdovou kartu.

Americký pas naproti tomu pokračuje v propadu. Zatímco v roce 2014 byl nejsilnější na světě, dnes uzavírá první desítku. Podle analýz listů The Guardian či The Washington Post za tím stojí chybějící reciprocita – USA jsou v uvolňování vízových povinností pro ostatní země mnohem opatrnější než asijské nebo evropské státy.

Příprava na nový světový řád. Trump žene západní státy do náruče Číny

Jak se počítá síla cestovního pasu

Henley Passport Indexvychází z exkluzivních dat Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a hodnotí 199 pasů podle toho, do kolika z 227 destinací umožňují vstup bez předem vyřízeného víza.

Do tohoto skóre se započítávají tři režimy:

  • Čistý bezvízový styk: Stačí platný pas.
  • Visa on arrival (VOA): Vízum dostanete až na letišti (často za poplatek).
  • eTA / ESTA: Elektronická autorizace předem (standard pro cesty do USA, Kanady či Austrálie).

Je však důležité rozlišovat mezi vízovou svobodou a silou pasu v širším smyslu. Indexy jako Henley neřeší právo v dané zemi pracovat nebo tam dlouhodobě žít, což je obří výhoda pasů EU, ani kvalitu konzulární pomoci v nouzi.

Kam bez víz a kdy je to jen zdánlivě?

Pro držitele českého a slovenského pasu platí v rámci EU a Schengenu nejvyšší možná úroveň svobody – možnost cestovat, pracovat a žít jen s občanským průkazem. U mimoevropských cest se však hranice mezi bezvízovým a vízovým režimem stírá kvůli digitálním autorizacím.

Sedm nejhorších pasů

  1. Afghánistán (24 zemí)
  2. Sýrie (26 zemí)
  3. Irák (29 zemí)
  4. Jemen, Pákistán (31 zemí)
  5. Somálsko (33 zemí)
  6. Nepál (35 zemí)

Například cesty do USA (režim ESTA) nebo nově do Velké Británie vyžadují elektronickou registraci a zaplacení poplatku. Ačkoliv technicky nejde o klasické vízum, jde o administrativní krok, který musíte udělat před odletem. Ministerstva zahraničí České i Slovenské republiky proto důrazně doporučují ověřovat aktuální podmínky pro každou konkrétní zemi, protože diplomatické dohody se mohou měnit měsíc od měsíce.

Vývoj 2006–2026: Cesta na vrchol a zpět

Pohled do historie ukazuje neuvěřitelný vzestup střední Evropy. V roce 2006 umožňoval český pas bezvízový vstup do 98 zemí, ten slovenský jen do 97. Za dvacet let se toto číslo téměř zdvojnásobilo.

Zatímco Česko a Slovensko těžily z integrace do EU a postupného rušení víz se zbytkem světa, USA doplatily na stagnaci. Svět se stal otevřenějším, ale americká vízová politika zůstala z bezpečnostních důvodů rigidní. Výsledkem je, že dnes má průměrný Evropan papírově snadnější přístup do světa než občan nejsilnější ekonomiky světa.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Slovenský pas poprvé přeskočil český v žebříčku svobody. Díky komunistické zemi

ilustrační snímek

Každý rok už dvacet let sestavuje společnost Henley & Partners žebříček nejsilnějších cestovních pasů. Jednotlivým zemím dává body za počet zemí, do kterých se jejich občan může podívat bez omezení....

20. ledna 2026

Minimální chybovost a jeden nesplněný slib. Dopravci hodnotí nový zabezpečovač

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Celková chybovost pod jedno procento a viditelně nižší počet případů, kdy nový vlakový zabezpečovač jízdu vlaku narychlo zastaví bez skutečného hrozícího nebezpečí. Po roce provozu si železniční...

20. ledna 2026

Nejen protesty zemědělců. Rozpočtu EU hrozí kvůli Ukrajině dluhová zeď

Premium
Zemědělci v protestují proti obchodní dohodě Mercosur EU s Jižní Amerikou,...

Evropská komise sklidila za návrh víceletého rozpočtu Evropské unie loni v červenci velkou kritiku. Nespokojenost zemědělců se od té doby ještě zvýšila, poslední kapkou byla dohoda Mercosur. Dalším...

20. ledna 2026

Silný vývoz zakrývá problémy. Čínský hospodářský model naráží na limity

Turisté procházejí po Velké čínské zdi na okraji Pekingu. (19. ledna 2026)

Ačkoli se Číně loni oficiálně povedlo splnit cíl tamní komunistické strany v podobě pětiprocentního meziročního hospodářského růstu, experti ekonomické výsledky zpochybňují. Navíc upozorňují, že...

19. ledna 2026

Jste zločinci a strašíte lidi. Meteorologové ve Španělsku čelí rostoucí nenávisti

Bouře Goretti vyvolala v severním Španělsku několik varování státní...

Španělští meteorologové čelí alarmujícímu nárůstu nenávistných projevů na sociálních sítích. Ty přicházejí především od popíračů klimatických měření. Ministryně životního prostředí tvrdí, že takové...

19. ledna 2026

Po přednášce na brigádu. Čeští studenti se do práce nehrnou, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Studenti v zemích Evropské unie kombinují práci a školu. Nejvyšší podíl pracujících studentů má Nizozemsko. Na opačném konci se nachází Rumunsko. V Česku přes devadesát procent studentů práci...

19. ledna 2026  15:46

Škoda Auto loni prodala přes milion vozů, v Evropě je třetí

Škoda Kamiq naznačuje, odkud se si vzal Jozef Kabaň inspiraci…

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, prodala 836 200 vozů, meziročně...

19. ledna 2026  14:04

Evropa se chystá na obchodní válku s Trumpem. Ve hře je i ekonomická „bazuka“

Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...

Evropská unie se ocitá na prahu další ostré obchodní konfrontace se Spojenými státy. Důvodem je hrozba nových amerických cel, jimiž chce Trump potrestat evropské země za odpor proti jeho plánu na...

19. ledna 2026  12:15

Potvrzení o výši důchodu nově chodí jen elektronicky, nebo za peníze

Ilustrační snímek

Valorizační oznámení, neboli informaci o tom, od kdy a o kolik se zvyšuje důchod, už seniorům do schránek nechodí. Od začátku roku 2026 je Česká správa sociálního zabezpečení posílá už jen...

19. ledna 2026  10:57

Nový trend v oblasti zdraví. Léky na hubnutí mění nákupní chování

Lék „na hubnutí“ Ozempic v peru

Užívání léků na hubnutí začíná měnit nákupní návyky Britů. Spotřebitelé častěji volí zdravější a výživově bohatší produkty, což se začíná projevovat v prodejích potravin. Někteří prodejci již reagují...

19. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

19. ledna 2026

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

18. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.