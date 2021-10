Kus Česka v Palestině: Šminky, škodovky, chmel i solární panely

Média už nesledují létání raket a pro české „diváky“ tak dohasl letošní poslední izraelsko-palestinský konflikt. Palestina po květnových

bojích hlásila 254 mrtvých včetně 67 dětí, 39 žen a přes 1 300 raněných, Izrael pak 12 mrtvých včetně dvou dětí a téměř 600 raněných.

Obě strany dodržují příměří, české firmy se proto vracejí za svými zájmy do Palestiny. Mají totiž k zemi často bližší vztah, než mnozí lidé tuší.

Například škodovky. Ty jsou na českém trhu jedničkou, ovšem dominují ještě jednomu trhu – palestinskému. „Reakce na to, odkud pocházíme, byla vždy pozitivní. Na rozdíl od většiny světa to v Palestině není fotbal, co si lidé obvykle vybaví, ale škodovky,“ říká diplomat Petr Starý, vedoucí styčného úřadu v Ramalláhu.

Osobní auta jsou zdaleka největší položkou českého vývozu do Palestiny.

„Většina žlutooranžových taxíků v Palestině jsou octavie. Do první pětky patří i Huyndai, ty určené pro Palestinu jsou také vyrobené v Česku, v továrně v Nošovicích,“ dodává diplomat.

Jeho slova potvrzuje i mladoboleslavská Škodovka. „Na Západním břehu Jordánu máme pět prodejních míst, přičemž showroom v Nábulusu byl otevřen v roce 2016. Značka se deset let pohybuje mezi top třemi nejprodávanějšími na palestinském trhu. Loni byla druhá, letos je nejprodávanější,“ říká mluvčí Škoda Auto Martin Ježek.

Ročně se tu české značky prodá mezi dvěma a pěti tisíci vozy, pro srovnání, v Česku to loni bylo přesně 83 200 vozů. „Chceme si v Palestině prvenství udržet. Pevně věříme, že se podaří najít diplomatické řešení probíhajícího konfliktu, který s sebou nese nenahraditelné ztráty na

lidských životech,“ dodává mluvčí.

Denní cesta přes hranici

Diplomat Petr Starý pracuje na Západním břehu, tedy palestinském území,

ale bydlí ve východním Jeruzalémě. „Cestování do práce přes hraniční kontrolní stanoviště ale není nic neobvyklého,“ říká muž, který do Palestiny pravidelně zve české umělce, pořádá koncerty vážné hudby či podporuje české firmy a rozvojové projekty.

Když se rozhořel květnový konflikt, rakety na Jeruzalém spíš nemířily. „Jeruzalém je i pro Hamás příliš jedinečný na to, aby nepřesnou střelou riskoval zasažení některého z islámských symbolů města, jako je mešita al-Aksá. Na rozdíl od Tel Avivu a měst v blízkosti Gazy jsme byli ušetřeni opakovaných útěků do krytu,“ popisuje svou situaci během bojů český diplomat, který má ve své gesci samozřejmě i Pásmo Gazy.

„Život v Gaze je opravdu složitý, vládne tam Hamás, který je zařazen na

unijním teroristickém seznamu. Je tam obrovská nezaměstnanost, polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby,“ popisuje jedno z nejsložitějších míst k žití na Blízkém východě.

„Obyvatelé mají velmi omezené možnosti, jak pásmo opustit, hranice bývají často uzavřené. Přitom je třeba si uvědomit, že Gaza není jen Hamás a jeho voliči, jsou to i majitelé obchodů, lékaři, studenti a studentky, ženy a děti,“ popisuje pomoc Gaze s tím, že pásmo je pro turismus zapovězené. Z Česka tam skrz OSN míří spíše pomoc v podobě základních potravin, jako jsou olej, mouka nebo rýže.

Ježíš táhne turisty

Naopak v palestinském Betlémě, údajném rodišti křesťanské ikony Ježíše Nazaretského, se prý všichni snaží kvůli turistům a poutníkům bezpečnost udržet.

„Lidé chtějí vidět Chrám Narození Páně. Vízum k návštěvě není potřeba, z

Jeruzaléma se na hraniční checkpoint dá dojet taxíkem nebo autobusem,“ vysvětluje Starý. Podle něj i jinde v Palestině jsou návštěvníci velice vítáni, je ale dobré se vždy o aktuální bezpečnostní situaci předem informovat.

Právě v Betlémě sídlí i český honorární konzul – čestná neplacená funkce,

kterou obvykle zastávají místní významné osobnosti.

Salim Hatbun vystudoval v Československu, mluví česky a je zároveň šéfem Betlémské obchodní komory, a tak může pomoci nejen českým turistům, kteří například ztratí pas, ale i firmám,“ podotýká s tím, že moci navštěvovat a pracovat v Betlémě, Jerichu či Jeruzalému je pro něj zážitkem.

„V Palestině a Izraeli prakticky není místo, kudy by neprošly dějiny, před tisíci lety, ve středověku či v nedávné době,“ dodává diplomat.

Český solár, šminky i pivo

Kromě Škody mají Češi v Palestině ještě jedno prvenství. Jako jedni z prvních zde začali instalovat solární panely. „Dnes jsou české solární panely na mnoha školách a dalších institucích po celé zemi, díky tomu se šíří dobré jméno České republiky,“ míní Starý.

Další výraznou českou firmou v Palestině je výrobce kosmetiky Dermacol.

„Především jejich make-up je v arabském světě populární. Mají své salony,

kromě toho firma školí palestinské kosmetičky a vybaví jejich salony, které se na oplátku zavážou k používání českých produktů,“ vysvětluje diplomat.

Baví ho i místní kuchyně i pivo. „Oba palestinské pivovary, Shepherd i Taybeh, používají český chmel, jeden z nich i českou stáčecí linku. Plzeň od Tygra to sice není, ale jinak jim nelze vůbec nic vytknout. Jen jsou bohužel málokde k sehnání točená,“ posteskl si Čech v Palestině.

„Blízkovýchodní kuchyně je skvělá, například musakhan – kuře s karmelizovanou cibulí, kořením sumac a piniemi. Nebo knafeh, teplý dezert s bílým sýrem a pistáciemi,“ uzavírá.